3 aylık bebek beslenmesi için ek gıda tablosu - 3 aylık bebek gelişimi, beslenme sıklığı ve mama ölçüsü

Bebekler herkesin de bildiği gibi ilk altı ay sadece anne sütü ile beslenmelidir. Anne sütünün eksik kaldığı durumlarda doktora danışılarak ek gıdaya geçilebilir. Burada hem annenin hem de bebeğin sağlığı çok önemlidir. Anneler arama motorlarında konuya yönelik araştırmalarını sürdürürken aynı zamanda bebekleri için en ince detayı bile incelemek istiyorlar. Bu bağlamda; merak edilen konulardan biri olan 3 aylık bebek gelişimi nasıldır? 3 aylık bebek beslenmesi tavsiyeleri nelerdir?
Bebekler üçüncü ayında da anne sütü ile beslenmelidir. Eğer anne sütü yeterli değilse doktora danışılmalı ve duruma göre ek gıdaya geçilmelidir.
Sütün miktarı ve içerdiği besinler annenin beslenmesi ile doğru orantılıdır. Bu yüzden; stres, sigara, alkol ve bunun gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durulmalı ki bebek de anne de sağlıklı olsun.
Bol sıvı alımı devam etmeli.
Anneler anne sütünü arttıracak besinler tüketmeli.
Bebeğin emmesi süt artışını sağladığından emzirmek özellikle ilk aylarda oldukça önemlidir.
3 aylık bebek normal şartlarda sadece anne sütü ile beslenmelidir. Ek gıdaya geçiş ilk altı aydan sonra doktor önerirse olmalıdır. 3 aylık bebeğe yoğurt verilir mi sorusunun yanıtı ise yine doktor tarafından belirlenmelidir. Yoğurt verilse bile bu mutlaka ev yoğurdu olmalı, annelerin kendilerinin yaptığı yoğurt olmalıdır. Yine de en doğru ve sağlıklı karar doktora danışmak olmalıdır.
Anne sütüne ve emmeye alışan bebeğin biberona geçmesi zordur. Bebekler alışkanlıklarından kolayca vazgeçmek istemezler. Bu yüzden 3 aylık bebeği biberona alıştırmak da zor olacaktır. Anneler biberonu bebeğine verirken onunla konuşabilir, güzel sözler söyleyebilir, psikolojik olarak rahatlamalarını sağlayabilir.
Biberona alıştırma esnasında bebeğin aç olması gerekir. Sakince ve usulca bebek biberona alıştırılmalıdır.
Biberonla beslenirken bebekleri zorlamamak gerekir, alıştırmak için anne sütünden damlatılabilir, bu da denenebilecek bir yöntemdir.