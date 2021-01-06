3 santimlik kesi ile kalp tamiri!

Nefes darlığı ve çarpıntı gibi şikayetlerle kendini gösteren mitral kapak hastalıkları, günümüz şartlarında ilerleyen tıp teknolojilerinin sunduğu gelişmeler ile konforlu ve başarılı ameliyatlarla tedavi edilebiliyor. Öyle ki 3 cm'lik kesi ile kalp tamiri yapılabiliyor. 1 dakikada 60 ila 100 kez çarpan kusursuz sistem kalp, durdurulmadan ve 3 cm'lik bir kesi ile ameliyat edilebiliyor.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, mitral kapak tedavileri için Avrupa ve Amerika'da sunulan tüm seçeneklerin, başarılı sonuçlarla Türkiye'de de uyguladıklarını dile getirerek "Mitral kapak ameliyatı olması gereken hastalar için hastaya özel sunulabilecek tedavi seçenekleri mevcut. Sağ koltuk altından ve sol meme altından mitral kapak değişimi ve tamiri yapabiliyoruz. Fakat küçük kesi ameliyatlarının bir adım ötesinde, seçilmiş hastalara kalbi durdurmadan yani kalp çalışıyorken, mitral kapağı tamir etmek veya kapağı değiştirmek artık mümkün. Ayrıca belirtmek gerekir ki bu teknik yenilikler için sıklıkla yaş ve kilo sınırı da bulunmuyor ve hastaları kalp akciğer makinesine bağlanmak zorunda kalmadan, 3 cm'lik bir kesi ile ameliyat edilebiliyoruz" dedi.

Koltuk altından 3 cm'lik kesi ile yapılan mitral kapak tamirini anlatan Prof. Dr. Cengiz Köksal, "İlk olarak, kapağının tamir edilmesi ile hastamız kan sulandırıcı kullanmak zorunda kalmıyor ve özellikle genç kadınlarda ameliyat sonrası zor bir hamileliğin önündeki engel kalkıyor. Küçük kesi ile yapılan ameliyatlarda ameliyat sonrası kan ihtiyacı azaldığı gibi enfeksiyon riski de minimuma iniyor. Küçük kesi ile koltuk altından yapılan mitral kapak ameliyatlarıyla eşlik eden kalp ritim sorunlarına yönelik tedavide küçük kesi ile yapılabiliyor" dedi.

Mitral kapak tamirinde son zamanların en önemli buluşu olan bu tekniği hastalarına kullandıklarını söyleyen Prof. Dr. Cengiz Köksal, " Yurt dışında yaygın kullanılan bu ameliyat yöntemi artık ülkemizde de uygulanmaktadır. Bu teknik ile hastalar kalp akciğer makinesi bağlanmak zorunda kalmadan, kalp çalışıyor iken mitral kapakları değiştiriliyor ve tamir edilebiliyor. Seçilmiş hastalarda kullanılan bu yöntem, sağ koltuk altından veya sol meme altından 3 cm'lik bir kesi ile yapılabiliyor. Hastalar kalp akciğer makinesine bağlanmak zorunda kalmadığından ölüm riski yüzde 1'dir. Özellikle ameliyat riski yüksek, yaşlı ve ek hastalıkları olan hastalar için çok avantajlı bir ameliyat tekniğidir. Ameliyatın kalp akciğer makinesine bağlanmadan ve kalp durdurulmadan yapılmasının en önemli avantajı ölüm riskini azalmasının yanında hastaların yoğun bakım ve hastane kalış sürelerinin azalmış olmasıdır. Ameliyat sonrası ortalama 1 gün yoğun bakım ve 2 günde hastane kalış sonrası hastalar taburcu edilmektedir.