3 yaş sendromu nedir, belirtileri nelerdir? 3 yaş sendromu ağlama krizi nasıl geçer?

Bir yandan zorlu bir yandan ise keyifli bir dönem olan 3 yaş sendromu anne ve babaların da kendilerini geliştirecekleri bir dönemdir. Çocuğa eğitimi, sabrı ve birçok şeyi de öğrenebilecekleri bu dönem hem ebeveynler hem de çocuklar için hem zor hem de keyifli zamanlar geçirilen bir süreçtir. Bu sürecin bilinçli atlatılması çocuğun zihinsel ve sosyal gelişimi için de önemli bir rol oynamaktadır. 'Çocuk daha küçük' ya da 'o ne anlar?' mantığındansa onun da artık bir birey olduğu kabul edilmeli ve ona göre davranışlar sergilenmelidir.

3 YAŞ SENDROMUNUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çocuğun büyüdüğünü fark ettiği dönem olarak bilinen 3 yaş dönemi belli bailı belirtilerle başlar. Sakin veya kendi halinde olan bir çocuğunuz varsa bu dönemde bazı agresif hareketlerde bulunabilir. 3 yaş sendromunun en belirgin belirtilerinden biri çocuğun bazı şeyleri kendi başına yapmaya çalışmasıdır. Sofraya kendi başına oturmaya çalışabilir veya masada onun yerinin olmadığını gördüğünde buna sinirlenip ağlamaya başlayabilir. 3 yaş sendromu unutulmamalıdır ki çocuğun kendini bir birey olarak kabul ettirme dönemidir.

Bu dönemde çocuk kendi sözü geçsin isteyebilir. Örneğin yemek saatinde ona yemeği verildiğinde o an yemek istemez bir süre sonra yemek ister. Bu kendi dediğini yaptırma çabası olarak bilinir.

ÖFKE NÖBETLERİ TEKRARLANABİLİR

3 yaş sendromu yaşayan çocuklarda bazı zamanlarda öfke nöbetleri ortaya çıkabilir. Örneğin ' onu yapma' dediğini zaman size yüksek bir ses tonuyla karşılık verebilir. Evdeki eşyaları yere atma gibi hareketler de bu dönemde gözlemlenen hareketler arasındadır.

YAŞITLARIYLA KAVGA EDEBİLİR

Birçok çocuğun 3 yaş sendromuna girdiği dönemde yaşıtlarıyla kavga ettikleri bilinmektedir. Oyucak veya eşyalarını paylaşmamak bu dönemde yaşanan sorunlar arasındadır. Aniden bağırma, kendini yere atma ve uzun süren ağlama nöbetleri de sık sık görülen sorunlar arasındadır.

YEMEK SEÇME BAŞLAR

3 yaş sendromu yaşayan çocukların yemek seçme durumu ortaya çıkmaktadır. Örneğin çok sevdiği bir yemeği artık hiç sevmediğine karar verir ve onu yemeyi reddeder. Bu durumlar bu süreçte normal karşılanır.

KENDİ BAŞINA GİYİNMEYE ÇALIŞABİLİR

Kendi dolabı olduğunu fark eder ve kıyafetlerini dağıtmaya başlayabilir. Örneğin giyinmesi gerektiğinde kendi seçtiği kıyafetleri giymeye çalışır, bu duruma müdahale edildiğinde ise ağlama ve öfke nöbetleri geçirebilir.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ZİHİNSEL GELİŞİMİ NASIL OLUR?

Artık bu dönemde gözlemlediği şeyleri uygulamaya başlayabilir. 3 yaşındaki bir çocuğun bir şeyleri en etkili şekilde öğrenmeye başladıkları yaş olarak bilinir. Örneğin ona kitap okuduğunuzda sizi gözlemler ve hareketlerinizi taklit etmeye başlar. Bu dönemin bir dezavantajı ise anne ve babanın fazlasıyla taklit edilmesidir. Bu yüzden ebeveynlerin evdeki hareketlerine de dikkat etmeleri gerekmektedir.

BU DÖNEMDE ÇOCUK NELER ÖĞRENİR?

- Acıktığında bunu dile getirebilir.

- Hayal dünyaları gelişmeye başlar ve kendi kendilerine hayali oyunlar oynarlar.

- Müzik aletlerine yönelme veya dans etmeye çalışmak gibi aktivitelere yönelebilirler.

- Sayı saymayı öğrenebilirler.

- Kaç yaşında olduklarını söyleyebilirler

ÇOCUĞUNUZA AÇIKLAMA YAPIN

3 yaş sendromundaki çocuklar birçok şeyi sorgulamaya başlarlar. ' neden öyle yaptın anne?' 'Neden böyle oldu baba?' 'Oraya neden gidiyoruz?' gibi farklı farklı sorular sorabilir. Bu soruların cevabını kestirip atmadan ona açıklayarak cevap verilmesi 3 yaşındaki çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlamaktadır.