4 aylık bebek beslenmesi nasıl olmalı? 4 aylık bebek için ek gıda tavsiyeleri

4 aylık bebek, beslenme olarak oldukça kritik bir dönemdedir. Bu nedenle de ebeveynler tarafından sıkça araştırılmaktadır. Peki, bu kritik dönemde belenme nasıl olmalıdır? Yani, 4 aylık bebek beslenmesi tavsiyeleri nelerdir ve 4 aylık bebekler için beslenme tablosu nasıl olmalıdır? İşte, 4 aylık bir bebek için beslenme menüsü ve yemesi gereken besinler...

BESLENME MENÜSÜ

HUBUBAT

Pirinç ve Yulaf ezmesi tahılları alerjenik seviyesi en düşük tahıllardır ve bu nedenle bebeklerin çoğu bu tahıllarla harici beslenmeye başlar başlar. Bebeğinizi, anne sütü dışında gıdalara başlatırken illa tahılla başlamak zorunda değilsiniz - bunun yerine avokado veya muz deneyebilirsiniz.

MEYVE

Meyveler yumuşaksa ve bebeğin sindirim problemleri yoksa 8 aylık veya daha önce çiğ olarak servis edilebilir - muz ve avokadoların pişirilmesine gerek yoktur.

SEBZELER

Bebek 12 aylık olduktan sonraki döneme kadar, ya da bebeğin boğulma tehlikesi olmaması için yeterince iyi çiğneme yapabildiği zamana kadar sebzeleri daima pişirin.

PROTEİN

Her zaman pembelik kalmayana kadar pişirin. ASLA küçük bir bebek / çocuğa çiğ et veya balık vermeyin.

MANDIRA - 6 AYLIK BEBEK YOĞURT YER Mİ, YOĞURT VERİLİR Mİ?

Anne sütünü ASLA 12 aylık olmadan önce başka bir süt veya süt ürünü ile değiştirmeyin - ciddi sağlık riskleri ile karşılaşabilirsiniz. Asla 2 yaşın altındaki bir çocuğa az yağlı veya yağsız süt ürünleri vermeyin; tam yağlı süt gereklidir. Bu, hem emzirilen hem de harici olarak yağlarla beslenen bebekler için katı gıdalar (tamamlayıcı gıdalar) yedirirken geçerlidir. Bebeğin 4 aylık olması, katı yiyeceklerle tanışması gerektiği anlamına gelmez.

4 AYLIK BEBEK NE YER?

Bebekler katıya ilk başladığında muhtemelen bir çorba kaşığı yemek miktarının sadece yarısını yiyecektir. Bebeğinizin bir yemeği "bitirmesini" beklemeyin; bunun bebeğiniz için yeni bir deneyim olduğunu unutmayın. Bebeğiniz büyüdükçe ve daha fazla katı yedikçe, porsiyon boyutlarını yavaş yavaş artıracaksınız. Ayrıca, anne sütü ve / veya bebek formülünün bu aşamada bebeğinizin toplam beslenmesini sağladığını unutmayın.

Birçok ebeveyn, bebeklerinin ilk birkaç denemede yiyecekleri ağzından çıkardığını fark eder. Bu normaldir, ancak bebeğinizin henüz katı gıdalara hazır olmadığını da gösterebilir. Bebeğinizi sadece siz bilirsiniz ve bebeğin gerçekten katı gıda için hazır olup olmadığına karar verebilirsiniz.

Bir bebeğin karnı yumruğunun büyüklüğündedir - onu beslerken bunu hatırlayın.