4 haftalık gebelikte beta HCG değeri kaç olmalı? Kanda beta HCG değeri gebeliğin kaçıncı haftasında yükselir?

Hamile olduğundan şüphelenen kadınlar genellikle ilk olarak evlerinde gebelik testi yaparlar. Bu testin pozitif çıkması sonucunda da doktora giderler. Doktor ise genel olarak beta HCG testi ister. Beta HCG testi bir kan testidir. Bu testte HCG değeri yüksek çıkarsa kişiye hamile teşhisi konur. Peki kanda beta HCG değerinin yükselmesinin sebebi nedir? 4 haftalık hamilelikte Beta HCG değeri nasıldır? Beta HCG değerleri ile alakalı tüm ayrıntılar bu yazıda...

4 Haftalık Gebelik Beta HCG Değeri

İnsanlarda koryonik gonadotropin hormonu isimli bir hormon bulunmaktadır. Bu hormonun beta ve alfa olmak üzere iki türü bulunmaktadır. Beta HCG hormonu bu hormonun beta türüdür. Gebeliğin oluşmasının ardından en erken evrelerde bile HCG hormonu kanda artış göstermektedir. Gebeliğin tespit edilmesinde en çok kullanılan bulgulardan biridir. Gebe olduğundan şüphelenen kimselere hastaneye gittiklerinde doktorlar bu kişilerden beta HCG testi ister. Bu test kan testidir. Bu testin sonucunda kişinin gebeliği teşhis edilir. Gebeliğin belirlenmesindeki idrar testlerinden çok daha erken dönemde gebeliğin belirlenmesi Beta HCG hormonu ile mümkün bir haldedir. Döllenmeden sonraki 11. günden itibaren kan testinde Beta HCG hormonu yükselmeye başlar. Hormonun değerlerinin yüksekliği ise gebeliğin kaçıncı haftasında olunduğunu belirlenebilmesini sağlamaktadır. Hamileliği her haftasında beta HCG değerlerinde değişiklik gösterilir. 4. haftasında olan bir gebenin kan testinde beta HCG değerleri şu şekildedir:

4 - Haftalık gebelik: 5 – 425 mlu/ml

Hamilelikte Kan Testi

Hamileliğin belirlenmesi için kan testi yapılmaktadır. Bu kan testi de genellikle Beta HCG tesi olur. Beta HCG bir hormondur. Bu hormon plasenta tarafından salgılanır. Bu yüzden döllenme ardından Beta HCG de artış görülür. Beta HCG hormonu hamileliğin başında döllenme oluşumu ile plasenta hücreleri tarafından salgılanan bir hormondur. Plasenta, embriyonun rahim duvarına yapışmasına ve hamilelik sırasında bebek ile anne arasında kan alışverişine izin veren yapıya verilen addır. Salgılanması başlayan HCG hormonu, döllenmeden tam 11 gün sonra kanda ve bundan birkaç gün sonra basit idrar testlerinde tespit edilebilir. Kan testlerinde elde edilen yüksek değer, ortalama gebelik haftalarının sayısını verebilir.

4 Haftalık Gebelikte Beta HCG Değeri Kaç Olmalı?

Hamileliğin tespit edilmesinde beta HCG değerinin çok büyük bir etkisi vardır. Bu hormonun ölçümü sonucunda kişinin hamile olup olmadığı çözülebilir. Hamileliği olmayan bireylerde, kandaki normal Beta HCG değeri aralığı 0-10 mlU / mL olarak belirtilebilir. Bu değerler aralığını aşan beta HCG değerleri, özellikle aktif cinsel yaşamı olan üreme çağındaki kadınlarda hamileliği göstermektedir. Beta HCG hesaplaması ve Beta HCG hormonlarının gebelik haftasına göre artış seviyesi, birçok insan tarafından merak edilen konular arasındadır. Beta HCG hormon seviyeleri gebelik haftası hesaplaması için de kullanılabilir. Beta HCG değeri ile ilgili çok araştırma yapılır. Özellikle de haftalardaki artışları araştırılır. 4 haftalık gebelikle beta HCG değeri ise şu şekildedir:

4 - Haftalık gebelikte beta HCG değeri: 5 – 425 mlu/ml

Kanda Beta HCG Değeri Ne Zaman Yükselir?

Kanda beta HCG değeri yükselmesinin nedeni çoğunlukla hamileliktir. Ergenliğe girmiş ve aktif cinsel hayata sahip kadınlarda beta HCG değeri yükselmesinin sonucu genellikle hamileliktir. Ancak bazı durumlarda da beya HCG değerinin arttığı görülebilir. Bunlar ise ; boş hamilelik, mol gebelik ya da beta HCG değeri yükselten içeriğe sahip ilaçlar kullanmaktır. Beta HCG değeri yükselen kadınlarda şu belirtiler görülür:

Sık sık mide bulantısı

Kusma şikâyetleri

Kokulara karşı hassasiyet

Sık sık idrara çıkma gibi olaylar ile karşılaşılabilir.

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