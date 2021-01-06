Adet gecikmesi neden olur, çözümleri nelerdir? Adet neden gecikir?

Adet düzensizliği hemen hemen her kadında görülebilen bir durumdur. Kimi kadın ayda birkaç kez regl olurken kimi kadın ise birkaç ayda bir regl olmaktadır. Bu adet düzensizliği olarak ya da adet gecikmesi olarak adlandırılır. Bu durum bazı durumlarda başka hastalıkların habercisi olabileceği gibi tamamen hormonal bir durum da olabilmektedir. Çeşitli ilaçlar, stres, yumurtalık ya da rahim kistleri, hormonlar, mevsim geçişleri gibi pek çok nedeni olan adet gecikmesinin çözümleri nelerdir? Adetin kaç gün gecikmesi normaldir? Adet neden gecikir? İşte yanıtı!

ADET GECİKMESİ NEDENLERİ

Stres

Aşırı kilo ya da aşırı zayıflık

Doğum kontrol hapları

Polikistik over sendromu

Kronik hastalıklar

Erken menopoza girme

Tiroid problemleri

ADET GECİKMESİ BELİRTİLERİ

Hamile olma ihtimali

Doğum kontrol hapları sebebiyle oluşan durumlar

Bel ve karın ağrısı hissetmek

16 yaşına kadar ilk adetin görülmemesi

Düzenli periyodun kaçırılması ve sebebinin bilinmemesi

ADET GECİKMESİNİN ÇÖZÜMLERİ

Adet gecikmesinin çözümüne ulaşmak için öncelikle reglinin neden geciktiğinin sebebinin bulunması gerekmektedir. Hastalığın başlangıç noktası kavranırsa doğru tanı ve teşhis ile durum çözülebilmektedir. Örneğin; çok kilolu olmak adet gecikmesinin nedenleri arasındadır. Burada kilo verilirse adet gecikmesi de önlenebilir. Başka bir diğer örnek de strestir. Stres sebebi ile adet gecikmesi yaşanıyorsa stresin azaltılması ya da bitmesi ile regl gecikmesi düzenli hale gelebilir. Adet gecikmesi ile ilgili çözümler doktor kontrolünde çözülmelidir. Önce doğru tanı konulmalı sonra tedavi uygulanmalıdır.

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ADET GECİKMESİ KAÇ GÜN OLUR?

Adet gecikmesi 21 ile 35 gün aralığında gerçekleşir. Bu durum kişiden kişiye göre değişmektedir. Adet gecikmesi kaç gün olur sorusunun yanıtını verebilmek için öncelikle kişinin kaç günde bir regl olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Regl kanamasının beklenilen günden sonraki yedinci güne kadar olan kanamaları normal ve doğal olarak kabul edilir. Örnek vermek gerekirse; 28 günde bir adet olan birinin 36.gün ve sonrasında oluşan kanamasında adet gecikmesi olarak kabul edilir. Bu durumda en iyi çözüm doktor muayenesi olmaktır.

10 GÜNLÜK ADET GECİKMESİ NORMAL Mİ?

Düzenli olarak adet gören bir kişinin 10 günlük adet gecikmesi olması normal değildir. Bunun için en doğru teşhisi ve tedaviyi doktor sağlayacaktır.

MEVSİMSEL ADET GECİKMESİ NE KADAR SÜRER?

Mevsimsel adet gecikmesi durumu kişiden kişiye göre değişmektedir. Kimi kadında bu süre uzun olabileceği gibi kimisinde ise kısadır.

DOĞUM KONTROL HAPI KULLANIRKEN ADET GECİKMESİ

Doğum kontrol hapları adet gecikmesine sebep olabilir. Burada bazı konu başlıkları vardır. Bu konu başlıkları doğum kontrol hapı kullanırken adet gecikmesine neden olan konulardır. Bunlar;

Hapın cinsi

Stres

Hızlı kilo kaybı

Fazla kilo ya da obez olmak

Aşırı spor

Çeşitli hastalıklar

Hamilelik

ADETİN KAÇ GÜN GECİKMESİ NORMAL?

Kadınlarda 28 ile 35 gün aralığında adet görülmesi olur. Bu sürenin az oluşu ya da fazla oluşu anormal bir durum olarak kabul edilir. Bu süre aralığında olan adet ise normal olarak kabul edilecektir.

Adet gecikmesi neden olur, çözümleri nelerdir? Adet neden gecikir?