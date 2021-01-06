Aralıklı oruç diyeti nasıl yapılır? Aralıklı oruç diyeti örnek menü listesi

Son zamanların popüler kilo verme yöntemi aralıklı oruç diyeti yaz aylarının da gelmesi ile fazla kilolarından kurtularak fit bir vücuda sahip olma hayali kuran kişiler tarafından araştırılıyor. Bir bakıma bu tip yöntemler yalnızca kilo vermeye değil kişinin dengeli ve düzenli beslenmesine neden olduğundan sağlığa katkıda bulunuyor. Şimdilerde birçok vatandaş "Aralıklı oruç diyeti nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Aralıklı oruç diyet listesi örnek menü ve tüm detaylar…

ARALIKLI ORUÇ DİYETİ NEDİR?

Aralıklı oruç, aşırı kilo kaybı, tip 2 diyabet tedavisi ve daha birçok şey dahil olmak üzere doğru yapılırsa önemli sağlık yararları sağlayabilir.

ARALIKLI ORUÇ DİYETİ NASIL YAPILIR?

16: 8 aralıklı oruç, zaman kısıtlamalı bir oruçtur. Bu, 8 saatlik bir pencerede yiyecek tüketmeyi ve her gün kalan 16 saat boyunca yiyeceklerden kaçınmayı içerir.

Bazı insanlar bu yöntemin vücudun iç saati olan sirkadiyen ritmini destekleyerek çalıştığına inanır.

Bir kişinin 8 saatlik pencerede yiyebileceği yiyecek türleri veya miktarları ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur. Bu esneklik planı takip etmeyi nispeten kolaylaştırır.

16: 8 diyetini takip etmenin en kolay yolu, bir kişinin uykuya harcadığı zamanı içeren 16 saatlik oruç penceresini seçmektir.

Bazı uzmanlar, bu saatten sonra metabolizma yavaşladıkça, akşam tüketiminin bitirilmesini tavsiye ediyor. Ancak, bu herkes için uygun değildir.

Bazı insanlar akşam yemeğini 19: 00'a kadar tüketemeyebilir. Yine de, yatmadan 2-3 saat önce yiyeceklerden kaçınmak en iyisidir.

İnsanlar aşağıdaki 8 saatlik yemek pencerelerinden birini seçebilir. Aralıklı oruç diyeti saatleri şöyle sıralanabilir…

09:00 - 17:00

10:00 - 18:00

öğleden sonra 8'e kadar

Bu zaman dilimi içinde insanlar uygun zamanlarda yemek ve atıştırmalıklarını yiyebilirler. Düzenli yemek, kan şekeri tepe noktalarını ve düşüşlerini önlemek ve aşırı açlığı önlemek için büyük ödem taşımaktadır.

Kişiler yaşam tarzları için en iyi yemek penceresi denilen (diyet sırasında oruç tutulmayan 8 saatlik süre) bulmak için birkaç deneme yapması gerekebilir. Kendinize en uygun saat dilimini bulduğunuzda aralıklı oruç diyetine hazırsınız demektir. Aralıklı oruç diyeti ile kilo verenler bulunmakla beraber bu yöntem tam olarak kanıtlanmış değildir. Aslında bu yöntem sayesinde vücut düzenli beslenmeye alıştırılır. Bu da kilonuzun ideal seviyeye ulaşmasına yardımcı olabilir.

ARALIKLI ORUÇ DİYETİ ÖRNEK MENÜ

16: 8 aralıklı oruç planı hangi yiyecekleri yiyip kaçınacağınızı belirtmezken, sağlıklı beslenmeye odaklanmak ve abur cuburları sınırlamak veya önlemek için faydalıdır. Çok fazla sağlıksız yiyecek tüketimi kilo almaya ve hastalığa katkıda bulunabilir.

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Dengeli beslenme öncelikle şunlara odaklanır:

-taze, dondurulmuş veya konserve edilmiş (suda) meyve ve sebzeler

-kinoa, kahverengi pirinç, yulaf ve arpa dahil olmak üzere tam tahıllar

-kümes hayvanları, balık, fasulye, mercimek, soya peyniri, fındık, tohum, az yağlı süzme peynir ve yumurta gibi yağsız protein kaynakları

-yağlı balık, zeytin, zeytinyağı, hindistancevizi, avokado, fındık ve tohumdan sağlıklı yağlar

-Meyveler, sebzeler ve kepekli tahıllar lif bakımından zengindir, bu nedenle bir insanı tam ve memnun hissetmeye yardımcı olabilirler. Sağlıklı yağlar ve proteinler de tokluğa katkıda bulunabilir.

-İçecekler, 16: 8 aralıklı oruç diyetini takiben toklukta rol oynayabilir. Gün boyunca düzenli olarak içme suyu, kalori alımını azaltmaya yardımcı olabilir, çünkü insanlar genellikle açlık için susuzluk yaparlar.

-16: 8 diyet planı, 16 saatlik açlık penceresinde su ve şekersiz çay ve kahve gibi kalorisiz içeceklerin tüketimine izin verir. Dehidrasyonu önlemek için sıvıların düzenli olarak tüketilmesi önemlidir.

İnsanlar bu ipuçlarını takip ettiklerinde 16: 8 diyetine sadık kalmayı kolay bulabilir:

Açlık döneminde tarçınlı bitkisel çay içmek, iştahı baskılayabilir Gün boyunca düzenli olarak su tüketmek Açlık hissini uyarabilecek yiyecek görüntülerine maruz kalmayı azaltmak için daha az televizyon izlemek Egzersiz açlıktan hemen önce veya sırasında egzersiz yapmak, çünkü egzersiz açlığı tetikleyebilir.

ARALIKLI ORUÇ DİYETİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Belirli bir süre yemek yemek insanların tükettikleri kalori miktarını azaltmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olabilir.

Bir 2017 çalışması, aralıklı oruç tutmanın, obezitesi olan erkeklerde düzenli kalori kısıtlamasından daha fazla kilo kaybına ve yağ kaybına yol açtığını göstermektedir.

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2016 araştırması, direnç eğitimi sırasında 8: 16: 8 yaklaşımı izleyen erkeklerin yağ kütlesinde azalma gösterdiğini bildiriyor. Katılımcılar kas kütlelerini korudular.

Buna karşılık, 2017'de yapılan bir çalışma, aralıklı oruç uygulayan katılımcılar - 16: 8 oruç yerine alternatif gün oruç şeklinde - ve genel kalori alımını azaltanlar arasında kilo kaybında çok az fark buldu. Bırakma oranı da aralıklı oruç grubundakiler arasında yüksekti.

BU HASTALIKLARI ÖNLÜYOR!

Aralıklı oruç tutkunları, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli durumları ve hastalıkları önleyebileceğini önermektedir:

Tip2 diyabet

Kalp hastalıkları

bazı kanserler

nörodejeneratif hastalıklar

Ancak, bu alandaki araştırmalar sınırlı kalmaktadır.

2014 yılında yapılan bir derleme, aralıklı oruç tutmanın, aşırı kilolu veya obezitesi olan kişilerde tip 2 diyabet riskinin azaltılması ve kilo kaybı için geleneksel kalori kısıtlamasına alternatif olarak vaat ettiğini göstermektedir.

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Bir 2018 çalışması, kilo kaybına ek olarak, 8 saatlik bir yeme penceresinin obezite olan yetişkinlerde kan basıncını azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir.