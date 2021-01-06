Ceviz suyunun faydaları nelerdir, cilde iyi gelir mi? Ceviz suyu nasıl hazırlanır?

Ceviz, insan sağlığına en faydalı olan besinlerden birisidir. Kendisi kadar ceviz suyu da pek çok faydalar ile donatılmış bir içecektir. Ceviz suyunun tüketimi kişideki kolesterol sorunundan zayıflamaya kadar pek çok şeye iyi gelmektedir. Peki bu kadar faydalı olan ceviz suyunun zararları var mıdır? Varsa nelerdir? İşte tüm detaylar...

Ceviz Suyunun Faydaları

İçerdiği protein özleri ile vücutta yağ yakımını artırır ve istenmeyen bölgelerdeki yağları yok eder. Aynı zamanda da metabolizmayı hızlandırarak zayıflamak yardım eder.

Kolesterolü dengeleyerek kalp ve damar hastalıklarını engeller. Kalp krizi riskini azaltacak içeriğe sahiptir.

Tiroid değerlerini düzenler.

Her sabah bir bardak içilirse yorgunluğu engeller.

Adet sancılarına iyi gelirken adeti düzenler.

Enerji vericidir.

Hafızayı güçlendirmektedir.

Hamilelikte fazla kilo alınmasını engeller.

Sindirim sistemini düzenler.

Kabızlığa iyi gelir.

Uyku problemini çözer.

Saç ve tırnakları besler.

Cildi sıkılaştırır.

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Ceviz Suyunun Kalorisi ve Besin Değerleri

Ceviz suyunun kalorisi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Ancak zayıflamaya yardım etmesinden kaynaklı kalorisinin az olduğu düşünülmektedir. Besin değerleri ise cevizin besin değerlerine yakındır.

Ceviz Suyunun Zararları

Ceviz kadar faydalı olan ceviz suyu aşırı tüketildiğinde bazı zararlara sebebiyet vermektedir. Her ne kadar faydalı bir içecek olursa olsun her şey gibi ceviz suyunun da fazlası zararlıdır. Ceviz suyunun yan etkileri herkes tarafından bilinmemektedir. Ceviz suyunun faydalarının yanı sıra daha az olan zararlarından bazıları şunlardır:

Ceviz alerji oluşturabilen bir besindir. Bazı kişilerde kızarıklık, kaşıntı, leke, şişkinlik gibi yan etkilere sebep olabilir.

Lif bakımından oldukça zengin olduğu için aşırı tüketimi ishale sebep olur.

Bazı kişilerde baş ağrısına neden olabilir.

Hormonlara etki ettiği için adet geciktirici ya da adet sökücü etkiler gösterebilir.

Mide sorunu yaşayan kişiler için zararlıdır. Midesi hassas olan kişilerde ağrı ve yanma yapabilir.

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Ceviz Suyu Nasıl Tüketilir?

Ceviz suyu tüketimi ölçülü olması gereken bir içecektir. Vücut için oldukça yararlı olan bu su, akşam yatmadan evvel bir bardak su içerisine kabuğu soyulan ceviz atılmasıyla ve sabaha kadar bekletilmesiyle elde edilir. Akşamdan sabaha kadar su içinde bekleyen bu ceviz suyu aç karna içilmelidir. Tercihe göre ceviz de yenilebilmektedir.

Ceviz Suyu Nasıl Hazırlanır?

Bir bardak su

Bir adet ceviz içi

Bu ikisi akşam yatmadan önce karıştırılır ve sabaha kadar bekletilir. Bekletildiğinde oluşan su ceviz suyudur.

Ceviz Suyu Neye İyi Gelir?

Ceviz suyu, ceviz kadar etkili olan bir besindir. Cevizin verdiği faydaların alınabileceği bir başka tüketim şeklidir. Zayıflamak için sık sık tüketilen bu içecek pek çok rahatsızlığa da iyi gelmektedir. Ceviz suyunun iyi geldiği bazı şeyler ise şunlardır:

Ceviz suyu kabızlığı önler ve iyileştirir.

Kalp ve damar yollarını korur.

Zayıflama yardım eder.

Adet sancıları için çok etkilidir.

Kolesterol seviyesini düzenler.

Ceviz Kabuğu Suyu

Ceviz suyundan farklı olan ceviz kabuğu suyu da çok faydalıdır. Ceviz kabuklarının kaynatılarak içilmesiyle pek çok faydadan yararlanılabilir. Ceviz kabuğu suyu aynı zamanda cilde sürülebilir. Ceviz kabuğu suyu ciltteki sivilcelere sürüldüğünde onları geçirmektedir. Aynı zamanda cilde sürülen ceviz kabuğu suyu cildin lekelerden arınmasını sağlamaktadır.

Ceviz Suyu Zayıflatır Mı?

Ceviz suyu kilo vermeye yardım etmektedir. İçerdiği protein özleriyle birlikte vücudun yağ yakışını hızlandırır. Böylece vücuttaki fazla yağlardan kurtulmayı destekler. Aynı zamanda metabolizmayı da hızlandırır. Zayıflamak isteyen kişiler için iyi bir seçenektir.

Ceviz Suyunun Cilde Faydaları

Ceviz suyu bir sürü rahatsızlığa iyi gelmektedir. Bu rahatsızlıklardan birisi de cilt sorunlarıdır. Ceviz suyu pek çok cilt sorununu gidermekte kullanılır. Ceviz suyunun cilt üzerinde bilinen bazı faydaları şunlardır:

Sivilceleri yok eder ve oluşumunu engeller.

Cilt lekelerini geçirir.

Cildin sıkılaşmasını sağlar.

Cildi parlatır.

Cildin yaşlanmasının önüne geçer.

Ciltteki kirleri temizler.

Akne oluşumunu önler.

Fazla tüketildiğinde tüm bu faydalardan farklı olan zararlara sebep olmaktadır. Fazla tüketilen ceviz suyu ciltte yaralara ve lekelere sebep olabilir. Aynı zamanda cildi kızartır ve kaşındırır.

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