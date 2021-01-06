Cilt kanserinde bu belirtiye dikkat! Kontrol etmek hayatınızı kurtarabilir

Kansere işaret edebilecek herhangi bir değişiklik için benlerin sürekli kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, yeni araştırmaların cilt kanserinin en ölümcül biçimi melanomda farklı bir detay keşfetti. Çoğu zaman mevcut olan benlerde değil, yeni bir nokta olarak gelişen benlerin daha fazla tehlike içerdiği fark edildi.

Uzmanlar, cildinizde ortaya çıkan yeni izler ve büyümeler için düzenli olarak kontrol etmenin yanı sıra mevcut benlerinizi kontrol altında tutma ihtiyacının da önemli olduğunu vurguladı.