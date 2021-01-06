Cilt kanserinde bu belirtiye dikkat! Kontrol etmek hayatınızı kurtarabilir

Kansere işaret edebilecek herhangi bir değişiklik için benlerin sürekli kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, yeni araştırmaların cilt kanserinin en ölümcül biçimi melanomda farklı bir detay keşfetti. Çoğu zaman mevcut olan benlerde değil, yeni bir nokta olarak gelişen benlerin daha fazla tehlike içerdiği fark edildi.
Uzmanlar, cildinizde ortaya çıkan yeni izler ve büyümeler için düzenli olarak kontrol etmenin yanı sıra mevcut benlerinizi kontrol altında tutma ihtiyacının da önemli olduğunu vurguladı.
"BÜYÜK BÖLÜMÜ YENİ LEKELERDE ORTAYA ÇIKIYOR"
İtalya ve Yunanistan'dan araştırmacılar, melanomlarla ilgili 38 çalışmayı gözden geçirdiler ve üçte birinden daha azının mevcut benlerde geliştiği fark etti. %71 gibi büyük bir çoğunlukta melanom belirtisi olarak yeni lekeler ortaya çıktı.
Mevcut benlerde oluşan melanomlar ise aslında yeni lekeler olarak oluşanlardan daha inceydi ve bu durum da hastalar için daha olumlu bir duruma işaret ediyordu.
"VÜCUTTAKİ BENLERİ TANIMAK ÖNEMLİ BİR DETAY"
İtalya'daki Modena ve Reggio Emilia Üniversitesi'nde dermatolog olan Caterina Longo, bu sonuçların mevcut benleri şüpheli değişiklikler için izleyen hastaların melanomu daha kolay tespit edebileceklerini ortaya koyduğunu söyledi.
Hastalığın yeni bir ben veya leke olarak ortaya çıkma olasılığı daha yüksek olması nedeniyle herkesin cildindeki tüm benleri tanımasının oldukça önemli olduğunu da sözlerine ekledi.