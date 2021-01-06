Bebekler için kahvaltı tarifleri listesi: 6-7 aylık bebekler için kahvaltı menüsü tarif önerileri

Ek gıdaya geçişte verilen muhallebi, yoğurt ve meyvelerin yanı sıra en sağlıklı ve en hafiflerinden bir tanesi de kahvaltı olmaktadır. Aynı zamanda yapılan sebze çorbaları da bebeklerin sağlığı açısından oldukça önemlidir. Bebeklere yemek yedirme konusunda ısrarcı ya da aceleci olmak onlarda ters tepki yaratabilir. Günün en besleyici öğünü olarak kabul edilen bebekler için kahvaltı menüleri neler? Bebekler için krep nasıl yapılır? Yumurtasız bebek kahvaltısı nasıl olur?

BEBEK KAHVALTISI NASIL HAZIRLANIR?

Besleyici bir kahvaltı her zaman ideal bir öğün olarak kabul edilir. Ancak bebekler ısrardan hoşlanmaz. Zamanı geldiğinde yani karınları acıktığında mutlaka yemeklerini yiyeceklerdir. Altıncı ayın ardından ek gıdaya geçişte bebeklere gaz yapmayan yiyecekler verilmelidir. Çünkü bu durum hazımsızlık ve karın ağrısı yapmaktadır. Bu da hem uyku problemini etkiler hem de huysuzluğa sebep olur.

BEBEKLER İÇİN KAHVALTI MENÜLERİ

6 AYLIK BEBEKLER İÇİN BASİT MAMA

Malzemeler

Yarım muz

1 çay kaşığı pekmez

1 çorba kaşığı anne sütü

1 tatlı kaşığı peynir

Hazırlanışı

Muz ve peynir ezilir. İçine pekmez ilave edilir. Anne sütü eklenir.

YOĞURTLU MEYVE PÜRESİ

Malzemeler

Yarım armut

Yarım muz

4 çorba kaşığı ev yapımı yoğurt

Hazırlanışı

Muz ezilir. Armudun kabuğu soyulur ve ezilir. Tüm malzemeler yoğurdun üzerine eklenir.

MEYVELİ YULAF TARİFİ

Malzemeler

1 adet elma ve armut

1 ya da 2 kuru kayısı

15 ram yulaf ezmesi

4 yemek kaşığı su veya süt

Hazırlanışı

Meyveler soyulup rendelenir. Biraz su ile haşlanır. Tencerede su ya da süt ile yulaf ezmesi 3 dakika kadar pişirilir.

6 AYLIK BEBEK KAHVALTISI TARİFLERİ

TARİF 1

Tam pişmiş yumurta sarısı, anne sütü, yarım muz, bir tatlı kaşığı lor peyniri, bir çay kaşığı tereyağ, b,r çay kaşığı ceviz ezmesi. Malzemeler karıştırılıp püre haline getirilir ve karışım hazırdır.

TARİF 2

Bebe bisküvisi, pekmez, yumurta sarısı, peynir. Hepsi karıştırılıp püre haline getirilir. Hem doyurucu hem de besleyici bir tariftir.

TARİF 3

Tuzsuz beyaz peynir, iki tane domates, ekmek içi, bir çay kaşığı tereyağı. Karıştırılıp püre haline getirilir.

BEBEKLER İÇİN KREP

Malzemeler

1 yumurta sarısı

2-3 tatlı kaşığı buğday unu

Yarım bardak süt

1 tatlı kaşığı peynir

Hazırlanışı

Tüm malzemeler karıştırılıp çırpılır. Tavaya koyup pişirilir. Krep hazırdır.

YULAF EZMESİ BEBEKLERE NASIL YEDİRİLİR?

Su ile pişirildikten sonra iyice yumuşadığında sulu ve yumuşak kıvamda iken bebeklere yedirilir. Bebeklerin boğazına kaçma olasılığı bulunduğundan mutlaka püre ya da yumuşak halde olmalıdır.