EGFR değeri nedir? Kan testinde EGFR yüksekliği ve düşüklüğü ne demek?

EGFR değeri kan tahlilleri yapılarak ölçülen bir değer olarak bilinmektedir. Bu testin yapılmasında ve değerin belirlenmesinde en temel neden ise böbrek rahatsızlıklarına dayanmaktadır. Kısaca açıklamak gerekirsek EGFR değerleri kişilerde böbrek rahatsızlıklarının ortaya çıkması sonucunda yapılan bir testtir. EGRF testi nedir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. İşte detaylar.

EGRF NEDİR?

EGFR, kan tahlillerinde sıklıkla karşılaşılan bir değer olarak karşımıza çıkmaktadır.

EGFR, böbrek rahatsızlıkları olan kişilere yapılan bir testtir. Bu testte değerin yüksekliği ve düşüklüğü kişide ciddi vaziyetlere neden olabilmektedir.

EGFR TESTİ NEDİR?

EGFR testi, böbreklerin çalışma performansını ve böbreklerde bir hastalık var ise bunun hangi boyutta olduğunu gösteren bir test olmaktadır. Böbrek durumundaki değişikliği ölçen en önemli testlerden biri olduğu için böbrek hastaları için bu test kullanılır. Serum kreatinin testine dayanılarak hesaplanan EGRF, kol damarından kan alınarak ölçülür. Cinsiyet, yaş, ırk, boy ve kilo kriterleri burada önemli olabilmektedir.

EGFR DEĞERLERİ

Normal GFR ile normal veya minimal böbrek hasarı: 90+ .

GFR'de hafif bir azalma: 60-89

GFR'de orta derecede azalma: 30-59

GFR'de çok fazla azalma: 15-29

Böbrek yetmezliği: 15

EGFR YÜKSEKLİĞİ

EGFR normal değerleri durumlara ve yaşa göre değişiklik gösterebilmektedir. Sağlıklı yetişkin bireylerde bu değerin 90 mLdk ve üstünde, yaşlı ve çocuklarda bu değer 60-89 mL/dk olarak bilinmektedir. Genellikle böbrek rahatsızlığı olan hastalarda erken bulgularında bu değerin 60-89 mL arasında olduğu belirtile bilinmektedir.

EGFR DÜŞÜKLÜĞÜ

EGFR testi olan kişilerde eğer ki test sonucu düşüklük var ise bunun en önemli nedenleri arasında genellikle böbreğin çok ciddi şekilde hasar görmesi bulunmaktadır. Böbrekleriniz doğrudan bir hasar gördüğü takdirde EGFR değeri de düşük çıkar. EGFR değerinizin düşük çıkmasındaki belirti şu şekildedir; vücut sürekli su tutmaya başlamaktadır.

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