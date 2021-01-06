Hamilelikte ishale ne iyi gelir? Hamilelikte ishali ne keser?

Anne adayları bebeklerini dünyaya getirmek için gün sayarken bazı rahatsızlıklar baş gösterebilmektedir. Bunlardan birisi yalnızca hamileler için değil tüm insanlar için sıkıntı oluşturabilen ishal rahatsızlığıdır. Hamilelik döneminde ishal rahatsızlığı yaşayan anne adayları Hamilelikte ishale ne iyi gelir? Sorusuyla yoğun araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Hamilelikte ishali ne keser?

HAMİLELİKTE İSHALE NE İYİ GELİR? HAMİLELİKTE İSHALE NE İYİ GELİR?

BOLCA SU İÇMEK

İshalin en önemli düşmanı sudur. İshal rahatsızlığında dehidrasyon olayı oldukça hızlı olur, fazlaca sıvı kaybı yaşanır. Bu kaybedilen sıvının geri kazanılması adına bolca su içilmelidr. Suyla birlikte taze sıkılmış meyve suları ve çorba da içilebilir. En önemlisi içilen suyun temiz olduğundan emin olunmalıdır.

MEYVE VE SEBZELERİN İYİ YIKANMASI

Pazar veya marketlerden alınan sebze ve meyvelerin iyi yıkanması sağlık açısından oldukça önemlidir. Yeşillik diye tabir edilen sebzelerin muslukta yıkanması yeterli değildir. Su içerisinde belli bir süre bekletilmelidir.

PASTÖRİZE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ KULLANILMALI

Pastörize olmayan yani işlem görmemiş süt ve süt ürünlerinin hamilelikte yenilmemesi gerekmektedir. Pastörize süt ve süt ürünleri tercih edilmelidir.

UYGUN BİR BESLENME PROGRAMI

Kuru yemiş ve türevi, bağırsaklarda etki sahibi olan yiyecek türlerini yememek gerekebilir. Yüksek lif barındıran yiyecekler de azaltılmalıdır.

HAMİLELİKTE İSHALE İYİ GELEN YİYECEKLERLER NELERDİR?

Haşlanmış patates,

Muz,

Bayat ekmek

Havuç,

Yağsız pirinç lapası,

Yoğurt,

Elma

DOKTOR YARDIMI ALMAK

Beslenme ve diğer tüm önerilere dikkat edilmesine rağmen 1-2 gün içerisinde iyileşme göstermeyen ishal sorunlarında doktor yardımı almak en doğrusu olacaktır. Doktor, halihazırda kullanılan ilaçları bıraktırarak serum ile tedavi yöntemini seçebilecektir.

Hamilelik esnasında genellikle antibiyotik kullanımı önerilmemektedir. Kendi kendinize ilaç kullanmamalı, yalnızca doktor tarafından yazılan ilaçları kullanmalısınız.