Hamileyken virüs kaptı! Hayatı kabusa döndü...

Courtney Farnell'ın hayatını kabusa çeviren virüs, çocuklarda ve savunmasız bağışıklık sistemine sahip insanlarda soğuk algınlığı benzeri semptomlara neden olması ile biliniyor. Leeds Live'ın raporuna göre, genellikle zararsız olan ancak doğmamış bebekler için ölümcül olabilen bu virüs, genellikle tükürük, gözyaşı ve idrar yolu ile aktarılıyor.
"MİNNİ-MAE YÜRÜYEMİYOR VE KONUŞAMIYOR"
Hastalığın fetüse de zarar vermesi nedeniyle Courtney Farnell, hamileliği sırasında kendisine bebeğini aldırmasının doğru olduğunu söylendiğini iddia etti. Fakat anne bebeği aldırmayı reddetti ve küçük kızı şimdi 14 aylık. Minni-Mae adını verdiği kızı ise şu an kansızlık, kas güçsüzlüğü, epilepsi ve şiddetli beyin hasarı gibi sorunlar nedeniyle yürüyemiyor ve konuşamıyor. Tüm bu yaşadığı sorunlar nedeniyle, genç anne tüm anneleri ve anne adaylarını da bu konuda uyarmak istediğini belirtti. CMV adlı virüse hamileliğin ilk aşamalarında yakalanılırsa korkunç sonuçlara neden olabileceğini belirten Courtney Farnell, bakıcılık yaptığı sırada yetişkinler ve bebeklerle ilgilenirken kapmış olabileceğini söyledi.
"VİRÜSÜ ÖNLEMENİN EN ÖNEMLİ YOLU HİJYEN KURALLARI"
Hamile olmayanların farkına bile varmadığı bu virüs konusunda kimsenin kendisini uyarmadığını söyleyen Farnell, tam olarak nasıl bir virüsle temas ettiğini bilmediğini de sözlerine ekledi. Courtney Farnell, Ocak 2019'da hamile kaldı ve erken dönemde biraz kanaması olsa da her şey normal olarak değerlendirildi. Fakat hamile olduğu sırada çocuklara, yetişkinlere ve yaşlılara bakıcılık yapmaya devam etmesi nedeniyle kendisini önemli ölçüde riske atmaya devam etti. Hamileliğinin 12. haftasında yapılan bir tarama ise doğmamış bebeğinin beyninde CMV belirtisi olan bir sıvı olduğunu çıkarsa da hemen ortadan kayboldu. Ancak 20. haftadaki bir sonraki taramada Minni-Mae'nin ciddi beyin hasarı, karaciğer ve böbrek sorunları baş göstermişti. CMV adlı bu virüsü önlemenin en önemli yolunun, hamileyken sık sık ellerini yıkamak ve bardakları paylaşmamak gibi basit hijyen kuralları olduğu konusunda uzmanlar uyardı.
"DİRENÇLİ BİR BEBEK"
Doğumundan 4 gün sonra yaşam destek ünitesinden çıkarılan Minni-Mae, kendi başına nefes alması beklenmese de nefes alabilmeyi başardı. Doktorlar en az üç ay hastanede kalacağını tahmin etse de Minni Mae, üç buçuk hafta sonra evine gelebildi. Hala birçok fiziksel sorunla baş etmek zorunda kalsa da Courtney, Minni-Mae'in şiddetli beyin hasarına rağmen kendi başına oturabildiğini belirtti.