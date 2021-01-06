Hamileyken virüs kaptı! Hayatı kabusa döndü...

"VİRÜSÜ ÖNLEMENİN EN ÖNEMLİ YOLU HİJYEN KURALLARI"

Hamile olmayanların farkına bile varmadığı bu virüs konusunda kimsenin kendisini uyarmadığını söyleyen Farnell, tam olarak nasıl bir virüsle temas ettiğini bilmediğini de sözlerine ekledi. Courtney Farnell, Ocak 2019'da hamile kaldı ve erken dönemde biraz kanaması olsa da her şey normal olarak değerlendirildi. Fakat hamile olduğu sırada çocuklara, yetişkinlere ve yaşlılara bakıcılık yapmaya devam etmesi nedeniyle kendisini önemli ölçüde riske atmaya devam etti. Hamileliğinin 12. haftasında yapılan bir tarama ise doğmamış bebeğinin beyninde CMV belirtisi olan bir sıvı olduğunu çıkarsa da hemen ortadan kayboldu. Ancak 20. haftadaki bir sonraki taramada Minni-Mae'nin ciddi beyin hasarı, karaciğer ve böbrek sorunları baş göstermişti. CMV adlı bu virüsü önlemenin en önemli yolunun, hamileyken sık sık ellerini yıkamak ve bardakları paylaşmamak gibi basit hijyen kuralları olduğu konusunda uzmanlar uyardı.

"DİRENÇLİ BİR BEBEK"

Doğumundan 4 gün sonra yaşam destek ünitesinden çıkarılan Minni-Mae, kendi başına nefes alması beklenmese de nefes alabilmeyi başardı. Doktorlar en az üç ay hastanede kalacağını tahmin etse de Minni Mae, üç buçuk hafta sonra evine gelebildi. Hala birçok fiziksel sorunla baş etmek zorunda kalsa da Courtney, Minni-Mae'in şiddetli beyin hasarına rağmen kendi başına oturabildiğini belirtti.