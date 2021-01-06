İshal ne kadar sürer, kaç günde geçer? İshal kaç günden sonra tehlikelidir?

İshal bakteriyel ve viral enfeksiyonlara bağlı olarak ya da bağırsak rahatsızlıklarından dolayı ortaya çıkabilir. Yani ishale sebep olan birçok faktör mevcuttur. Mikropların vücuda girmesiyle beraber mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, ateşlenme, halsizlik belirtilerinden sonra ishal kendini gösterir. Böyle durumlarda belirli sürelerde geçerken virüse bağlı nedenlerden dolayı ishalde geçme süresi daha uzundur. Dolayısıyla bu problemden muzdarip bir kişinin aklına gelen ilk sorulardan bir tanesi de ishal en fazla kaç gün sürer, ne kadar sürerse tehlikelidir oluyor. Antibiyotik tedavileri bu durumda işe yaramaz. İshal kaç gün sürerse tehlikedir? sorusu bu durumda araştırılıp önlem alınmalıdır. İshalde yaş gruplarına göre geçme süreleri ve tehlikeli olabileceği durumlar…

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İSHAL KAÇ GÜN SÜREBİLİR?

Çocuklarda ve yetişkinlerde ishal 2 ila 3 gün sürebilmektedir. Gerekli tedavi yöntemleri uygulandığında bu süre daha da kısalabilir. Yağlı ve baharatlı olmayan gıdaların tüketimi ve bol bol su içildiği zaman ishal kendiliğinden iyileşir. Enfeksiyon ve virüslere bağlı ishallerde iyileşme süresi daha uzun olabilmektedir. 3-4 hafta geçmeyen ishaller kronik ishale dönüşür. Tedavisi için uzman hekim kontrolünde gerekli tetkikler yapılmalıdır. Kronik ishale neden olan hastalıklar şunlardır:

Çölyak hastalığı

Bağırsak yüzeyindeki hastalıklar

Malabsorbsiyon

Lenfoma gibi malign hastalıklar

Kolon hastalığı

İSHAL KAÇ GÜN SÜRERSE TEHLİKELİDİR?

İshale yakalanan bir kişi ishal için tedavi yöntemlerini uyguladığı halde 3-4 gün içerisinde geçmiyorsa ishalin altında yatan sebepleri araştırması gerekir. Kişisel olarak araştırma ilk tüketilen gıdalar üzerinde olmalı. İshal yapan gıdalar kontrol edilerek bu süreçte bu gıdalardan uzak durulmalı. Bunun haricinde sıvı tüketimi hesaba katılarak az tüketim yapılmışsa biran önce bu sayı arttırılmalıdır. Bunlar haricindeki testler sağlık kuruluşlarında yapılarak teşhis konulabilir. İshal kaç günde geçmezse tehlikeli olur? İşte yanıtı

6 aydan küçük bebeklerde 7 gün,

1 ila 5 yaş arası çocuklarda 4-5 gün,

Yetişkinlerde ise 4 gün.

Bu durumda merak edilen diğer soru ishal kaç gün sürerse doktora gidilmeli? oluyor. Yukarıda yer alan yaş gruplarına göre sürelerde ishal geçmezse doktora başvurmanız gerekir.

İSHAL KAÇ GÜNE GEÇER?

Bebeklerde ishal ilk aylarda 7 gün ve diğer aylarda bu sayı azalarak 2-3 güne kadar iner. Yetişkinlerde ise bu süre 2-3 gün olarak devam eder. İshal kaç gün sürmeli? Sorusunun yanıtı da budur. İshalin oluşum sebebine göre geçme süresi değişebilir. Örneğin; yediğimiz bir besinden dolayı ishal olduysa en fazla 3 gün içerisinde ishal kendiliğinden geçer. Eğer ishalin oluşumu rota virüsü gibi bir nedene bağlı ise geçme süresi haftaları bulabilir. Önemli olan ishalin geçmesi için sıvı tüketimi ve hijyendir. İshalin nedeni ne olursa olsun bu iki kural ishal tedavisi için iyi gelecektir.

MİKROBİK İSHAL KAÇ GÜN SÜRER?

Kirli su, hijyen kurallarına uymama, bozulmuş yiyecekler, yıkanmamış sebze ve meyveler, iyi pişirilmemiş etler gibi nedenlere bağlı olarak mikrobik ishaller ortaya çıkar. Mikrobik ishal durumunda ateş, kusma, mide bulantısı belirir. Bu belirtiler 24 saat içerisinde geçmezse en yakın sağlık kuruluşuna gitmekte fayda vardır. İshale sebep olan etkenler yapılan testler sonucu anlaşılabilir. Normal şartlar altında mikrobik ishal 2-3 gün sürebilmektedir.

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İSHAL GÜNDE KAÇ KEZ OLUR?

İshal, günlük dışkılama sayısının artmasında önemli etkendir. Sıvı ve yumuşak dışkılama meydana geldiği için yetişkin bir insansa günde 6-7 kez dışkılama olabilir. Bebeklerde ise bu durum farklı değildir. Yenidoğan bebeklerde bu sayı daha da fazla olabilmektedir.

İSHAL KAÇ GÜN DEVAM EDERSE DOKTORA GİDİLİR?

İshalin genel olarak geçme süresi 2 ila 3 gündür. Bu süre içerisinde ishal kendiliğinden geçmektedir. Eğer ishalin ilk 24 saati içerisinde kusma, ateşlenme şikâyetleri geçmezse doktora başvurmanız gerekir. İshal 2-3 gün sonra geçmezse değil, belirtileri dikkate alınmalıdır. Ara sıra olan ishaller genellikle bağırsaktan kaynaklanan bir sorun yüzünden olabilir. Bunların kontrolü için sağlık kuruluşlarında bağırsak testleri yapılmaktadır. Kronik ishallerde yani 4-5 hafta geçmeyen ishal durumunda kesinlikle uzman bir doktora görünerek genel dışkı, kan ve açlık testleri yapılmalıdır. Çölyak, kolon hastalığı gibi ciddi hastalıklar için ilgili testler yapılmalıdır.

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