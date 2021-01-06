İshal yapan şeyler! Çok hızlı ishal yapan yiyecekler nelerdir?

İshal her yaşta insanın, çeşitli sebeplere bağlı olarak karşılaşması mümkün bir sağlık problemidir. Ya yediğimiz yiyeceklerden ya da vücutta meydana gelen bir hastalıktan dolayı ishal söz konusu olabilir. En bilindik ishal oluşumu; ıspanak, kabak, yeşil sebze grupları, süt, kuru fasulye yemeğinin aşırı veya düzensiz bir şekilde tüketilmesidir. Fakat bunlar dışında pek çok yiyecek ve içecek de ishale sebep olabilir. Hatta kullandığımız ilaçlar bile ishale neden oluyor. Bu durumda bebeklerde ve yetişkinlerde ishal yapan şeyler nelerdir? sorusu aklımıza geliyor. O zaman ne ishal yapar sorusunun yanıtını yaş grupları ve yiyecek, içecek, ilaç türlerine göre listeleyelim…

İSHAL YAPAN YİYECEKLER

Günlük yaşantımızda tükettiğimiz bazı yiyeceklerin ishale neden olduğunu yazımızın başında belirtmiştik. Aşağıda sıraladığımız yiyeceklere baktığınızda ne kadar çok tükettiğinize karar verebilirsiniz. Çok sık ishal olanlar bu yiyeceklerin tüketimine dikkat etmelidir. İşte ishal yapan yiyeceklerin listesi:

Sarımsak ve soğan

Karpuz ve avun

Baharatlı yemekler

Acı Biber

Kızartma Türleri

Yoğurt, Kefir

Fast Food

Yeşil Sebzeler

Yağlı gıdalar

Fazla meyve sebze tüketimi

Çok hızlı ishal yapan yiyecekler arasında en bilindik kaysı, ıspanak, kabak ve bunların yanında bol su tüketimi ishal oluşumunu hızlandırır.

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İSHAL YAPAN İLAÇLAR

İshale neden olan yiyecekler, içeceklerden sonra bir diğer etkenlerde ilaçlardır. Hastalıklara karşı kullandığımız ilaçların yan etkisi ishal olabilir. İlaçların kullanım kılavuzu okunmalı, ishal rahatsızlıkları olanlar dikkat etmelidir. Örneğin; antibiyotik kullanımı çoğu insanda ishal yapar. İshal yapan bazı ilaçlar şu şekildedir:

Purgatifler

Müshil

Antibiyotikler

Bağırsak ilaçları

Bazı ağrı kesiciler

Anında ishal yapan ilaç ülkemizde müshil olarak bilinmektedir. Birçok film ve dizilerde de konu olmuştur. Daha çok kabız olan insanlar kullanmaktadır.

İSHAL YAPAN İÇECEKLER

İshal yapan içecekler ishale yakalananlar ve ishal olmak isteyenler tarafından merak ediliyor. İshale yakalananlar ishalden biran önce kurtulmanın yollarını ararken, ishal olmak isteyenlerde bağırsak sistemlerinin çalışması için ishal yapan içecekleri merak ediyorlar. Sizlere ishal yapan içeceklerin listesini paylaşalım:

Kahve

Kola

Süt

Alkollü içecekler

Meyve suları

BEBEKLERDE İSHAL YAPAN ŞEYLER

Bebeklerin doğumundan itibaren ishal vakası başlar. Anne sütünün yaramaması, kronik hastalıklar, enfeksiyonlar bebeklerde ishale yol açar. Bebeklerin bağışıklık sistemi güçlü olmadığı için vücut hastalıklara karşı çok direnç gösteremez. Böyle durumlarda hijyen, anne sütü ve düzenli sıvı tüketimi bebek sağlığı için önemlidir. İşte bebeklerde ishal yapan şeyler:

Anne sütü ile beslenmeme

Hazır ek gıdalar

Hijyenik ortamda hazırlanmayan mamalar

Hijyenik olmayacak şekilde biberon ve emzik kullanımı

Bebeğin ağzına kirli ellerle dokunmak

Arıtılmamış, kaynatılmamış suların tüketimi

Rota virüsü

Rota virüsü bebekler için büyük risktir. Zehirli ishale neden olan virüs bebeklerde ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Özellikle bebeklerin bu dönemde susuz kalması en büyük etken oluşturmakta. Rota virüsü aşısı yapılması bu hastalığa karşı bebekleri korumaktadır.

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YETİŞKİNLERDE İSHAL YAPAN ŞEYLER

Yetişkinler diğer yaş gruplarına göre daha çok besin tükettiği için ishal olasılığı da yüksektir. Düzensiz ve dengesiz beslenme, aşırı meyve ve sebze tüketimi gibi birçok etken ishale yol açar. Yetişkinlerde ishale neden olan yiyecekler, içecekler ve ilaçlar şöyledir:

Kiraz

Yoğurt

Patates cipsi

Kavun

Alkol

Kafein

Acı biber

Kuru kayısı

Kuru fasulye, nohut yemeği

Mısır

Şeftali

Lahana

Fındık

Süt ürünleri

Acı çehre tohumu

Bunlara dikkat etmeyenler de ishale yakalanabilirler:

Kişisel temizlik kurallarına dikkat etmeyenler, El yıkama alışkanlığı olmayanlar, Yiyecekleri tüketmeden önce iyi yıkamayanlar ve yeterince pişirmeden yiyenler, Pastörize edilmiş süt ve süt ürünleri kullanmayanlar, Açıkta satılan gıda ürünleri tüketenler ishale yakalanma riski daha yüksektir. Tatil yörelerinde uzun süre açık kalmış ve sıcakta kalmış yiyecekleri yemeyin. Yaz aylarında dondurma, çikolatayı aşırı tüketmeyin. Güvenilir su kaynağı olmayan yerden su içmeyin. Havuzlarda enfeksiyon riski yüksektir. Çocuklarda ishale neden olabilir. Bol bol sıvı tüketmek önemlidir. Çocuklara gazlı ve şekerli içecekler vermeyin. El ve yüz temizliğine daha çok önem verilmelidir. Tarihi geçmiş ürünleri kesinlikle kullanmayın.

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