İshal yapan şeyler! Çok hızlı ishal yapan yiyecekler nelerdir?

İshal her yaşta insanın, çeşitli sebeplere bağlı olarak karşılaşması mümkün bir sağlık problemidir. Ya yediğimiz yiyeceklerden ya da vücutta meydana gelen bir hastalıktan dolayı ishal söz konusu olabilir. En bilindik ishal oluşumu; ıspanak, kabak, yeşil sebze grupları, süt, kuru fasulye yemeğinin aşırı veya düzensiz bir şekilde tüketilmesidir. Fakat bunlar dışında pek çok yiyecek ve içecek de ishale sebep olabilir. Hatta kullandığımız ilaçlar bile ishale neden oluyor. Bu durumda bebeklerde ve yetişkinlerde ishal yapan şeyler nelerdir? sorusu aklımıza geliyor. O zaman ne ishal yapar sorusunun yanıtını yaş grupları ve yiyecek, içecek, ilaç türlerine göre listeleyelim…
Günlük yaşantımızda tükettiğimiz bazı yiyeceklerin ishale neden olduğunu yazımızın başında belirtmiştik. Aşağıda sıraladığımız yiyeceklere baktığınızda ne kadar çok tükettiğinize karar verebilirsiniz. Çok sık ishal olanlar bu yiyeceklerin tüketimine dikkat etmelidir. İşte ishal yapan yiyeceklerin listesi:
Çok hızlı ishal yapan yiyecekler arasında en bilindik kaysı, ıspanak, kabak ve bunların yanında bol su tüketimi ishal oluşumunu hızlandırır.İshale ne iyi gelir, nasıl geçer? İshali kesen evde doğal ve bitkisel yöntemler
İshale neden olan yiyecekler, içeceklerden sonra bir diğer etkenlerde ilaçlardır. Hastalıklara karşı kullandığımız ilaçların yan etkisi ishal olabilir. İlaçların kullanım kılavuzu okunmalı, ishal rahatsızlıkları olanlar dikkat etmelidir. Örneğin; antibiyotik kullanımı çoğu insanda ishal yapar. İshal yapan bazı ilaçlar şu şekildedir:
Anında ishal yapan ilaç ülkemizde müshil olarak bilinmektedir. Birçok film ve dizilerde de konu olmuştur. Daha çok kabız olan insanlar kullanmaktadır.
İshal yapan içecekler ishale yakalananlar ve ishal olmak isteyenler tarafından merak ediliyor. İshale yakalananlar ishalden biran önce kurtulmanın yollarını ararken, ishal olmak isteyenlerde bağırsak sistemlerinin çalışması için ishal yapan içecekleri merak ediyorlar. Sizlere ishal yapan içeceklerin listesini paylaşalım:
Bebeklerin doğumundan itibaren ishal vakası başlar. Anne sütünün yaramaması, kronik hastalıklar, enfeksiyonlar bebeklerde ishale yol açar. Bebeklerin bağışıklık sistemi güçlü olmadığı için vücut hastalıklara karşı çok direnç gösteremez. Böyle durumlarda hijyen, anne sütü ve düzenli sıvı tüketimi bebek sağlığı için önemlidir. İşte bebeklerde ishal yapan şeyler:
Rota virüsü bebekler için büyük risktir. Zehirli ishale neden olan virüs bebeklerde ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Özellikle bebeklerin bu dönemde susuz kalması en büyük etken oluşturmakta. Rota virüsü aşısı yapılması bu hastalığa karşı bebekleri korumaktadır.
Yetişkinler diğer yaş gruplarına göre daha çok besin tükettiği için ishal olasılığı da yüksektir. Düzensiz ve dengesiz beslenme, aşırı meyve ve sebze tüketimi gibi birçok etken ishale yol açar. Yetişkinlerde ishale neden olan yiyecekler, içecekler ve ilaçlar şöyledir:
Bunlara dikkat etmeyenler de ishale yakalanabilirler: