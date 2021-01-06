İshali hemen ne geçirir, durdurur? İshale ne iyi gelir, ishali kesen yiyecekler nelerdir?

İshal, bakteriyel bir enfeksiyon sonucu ortaya çıkabilir. Ya da gıda zehirlenmesi gibi durumlarda ortaya çıkabilir. İshalin çıkma nedenleri sadece bunlarda değildir. Soğuk algınlığı, bağırsak rahatsızlıkları, mide sorunları gibi birçok nedenden dolayı kendini gösterebilir. İshalin durumuna göre yapmanız gereken bazı tedavi yöntemleri vardır. İshali ne keser? Sorusunu yanıtlayacağız. İshali kesen yiyecekler listesini merak ediyorsanız sizler için o listeyi hazırladık. İshal şikayetinden kısa sürede kurtulmanız mümkün. İşte ishali kesen şeyler…

İSHALE NE İYİ GELİR?

Hastalıklar, tıbbi durumlar, yediğimiz ve içtiğimiz şeyler ishale neden olan başlıca etkenlerdir. İshale asıl etki eden şeylerden biri de virüslerdir. İshale neden olan virüsler arasında Norwalk virüsü, sitomegalovirüs ve viral hepatit bulunmaktadır. Çocuklarda da en çok görülen virüs rotavirüsüdür. Bozulmuş besinler, kirlenmiş eşyalar üzerinden bu virüsler rahatlıkla ishale neden olabilmektedir. İshale neden olan etkenler arasında antibiyotikler ve farklı ilaç türleri de vardır. Süt, meyve ve bal ishal yapabilir. Hal böyle olunca ishale neden olabilecek birçok etken olduğunu görmüş oluyoruz.

İşte ishal nasıl geçer? Sorusunun yanıtları…

Viral ishali önlemek için ellerin sabunla yıkanması gerekir.

Pişmemiş etlere dokunduktan sonra ellerin yıkanması gerekir.

En az yüzde 60 alkol içeren alkol bazlı el temizleyici kullanmalısınız.

Çocuklarda rotavirüs aşısı yaptırılmalıdır.

Besinler iyi pişirilmelidir.

Az pişmiş, çiğ yenilen ürünlerden kaçınılmalıdır.

Musluk suyundan alınan suyun içine buz konulmamalıdır.

Duş alırken ağız kapalı tutulmalıdır.

Dişleri fırçalarken şişelenmiş suyu tercin edin.

Alkol ve kafein kullanımı varsa azaltmak gerekir.

İSHALİ NE KESER?

İshal tedavisi için ilaç yöntemleri arıyorsanız aşağıdaki listedeki önerileri deneyebilirsiniz. İshali ne geçirir? Hangi ilaçlar iyi gelir? İşte o öneriler:

Doktorların önerdiği ilaçlar kullanılabilir.

Antibiyotikler ishali kesebilir.

Damardan serum ile ishal tedavisi uygulanabilir.

Anti-Diyare ilaçları kullanılabilir.

Bağırsak düzenleyici ilaçlar kullanılabilir.

Mineral takviyeleri alınabilir.

İSHALİ KESEN YİYECEKLER

İshal genel olarak bir iki günde geçebilen rahatsızlık türüdür. Fakat daha uzun süren ishallerde olabilir. Bu durumda ishal tedavisi için şu yöntemleri deneyebilirsiniz:

Bol sıvı tüketimi gerekir.

Temiz içme suyu, maden suyu ve et suyu tüketebilirsiniz.

Meyve suları bu süreçte önemlidir. Potasyumu karşılar.

Muz tüketebilirsiniz.

Yemeklerde pilav tercih edilebilir.

Tavuk, et gibi yemekler yenilebilir.

Kraker, kızarmış ekmek iyi gelir.

Sarı leblebi tüketebilirsiniz.

Probiyotiklerin tüketilmesi önemlidir. (Yoğurt-nişasta)

Türk kahvesi içilebilir.

Medikal çaylar iyi gelir.

Gazoz, şekerli çay ishale iyi gelir.

ÇOCUKLARDA İSHAL NASIL GEÇER?

Bebekler için anne sütü bırakılmamalı devam edilmelidir.

Bu süreçte biberonla değil kaşıkla mama verilmelidir.

6 aydan büyük bebekler için katı gıda olarak sebze, hububat verilebilir.

Yoğurt, balık ve patates ürünleri verilebilir.

Muz ve protein içeren içeceklerde tercih edilebilir.

Bebekler için patates püresi yapılabilir.

İki yaş altı çocuklarda günde 1 çay bardağı su verilmelidir.

Rotavirüs aşıları zamanında yaptırılmalıdır. Yapılan aşılar düzenli doktor kontrolünde olmalıdır.

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