İshal neden olur, nasıl geçer? İshali hemen ne durdurur, ne iyi gelir?

İshal diğer bir tanımı ile diyare kısa sürelidir. Genel olarak birkaç gün içinde kendiliğinden kaybolur. Kendiliğinden geçtiği ya da kronikleştiği durumlarda dışkıda koyu kırmızı renkte kan, sık sık tuvalete çıkma isteği, karında şişlik, gaz sancıları, mide bulantısı ve kusma gibi bazı belirtiler ortaya çıkabilir. Sürekli ishalden muzdarip bireylerin sosyal yaşamları da zarar görebilir. Peki, ishal neden olur? İshale ne iyi gelir? İshali ne keser? İshal yapan yiyecekler nelerdir? İshali ne durdurur? İşte bu gibi sorularınızın yanıtları ile sizlerleyiz…

İSHAL NEDEN OLUR?

İshalin çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir. Özellikle parazitler, bakteri ve virüsler ishalin başlıca nedenleri arasında yer alır. Genel olarak ishal bakteri ve parazitlerin suya ya da yiyeceklere karışması sonucu tüketilmesi halinde ishal sorunu meydana gelmektedir. Bir bakteri çeşidi olan clostridium difficile ishalin yanı sıra enfeksiyonlara sebep olmaktadır. Ayrıca antibiyotikler bağırsaklardaki bakterilerin ölmesine ve sindirim sisteminin denge ve düzeninin bozulmasına yol açar. İshalin kronikleşmesinin başlıca nedenleri arasında ise altta yatan sağlık sorunlarından söz etmek mümkündür. Çölyak hastalığı, ülseratif veya misroskopik kolit, huysuz bağırsak sendromu ve Crohn rahatsızlığı bulunanlarda ishale rastalanabilir.

HAMİLELİKTE İSHAL

Gebelikte ishal yaygın görülmekle birlikte bakteriler, gıda zehirlenmesi, virüsler ve ilaçlar ishale neden olmaktadır. Hamilelik döneminde aşırı ishal durumu ani beslenme değişiklikleri, takviye ilaçlar, prenatal vitaminler ve hormonla değişimlerinden kaynaklanmaktadır. Hamilelik döneminde ishal tedavisinde kendiliğinden geçen bir ishal durumu söz konusu ise ilaç kullanımına gerek bulunmaz, ancak aşırı ishal yaşanması durumunda mutlaka doktora başvurulmalı ve önereceği ilaçlar kullanılmalıdır.

BEBEKLERDE İSHAL

Bebeklerde ishalin en yaygın nedenleri arasında bakteri ve enfeksiyonlar gelmektedir. mama hazırlama esnasında temiz su kullanılmaması ya da yiyeceklerin hijyen kurallar dahilinden hazırlanmaması bebeklerde ishale yol açabilir. Özellikle çocukluk döneminde rota virüsü ishal sebepleri arasında yer alır. Viral enfeksiyona sebep olan rota virüsü genellikle 2 yaş altı çocuklarda sık görülmektedir.

Bebeklerde ishal tedavisinde anne sütünün önemi büyüktür. Anne sütü bağışıklığı desteklemenin yanı sıra bağırsak florasını düzene sokan değerli bir besindir. 6. Ay ile birlikte ek gıdaya geçen bebeklere ishal durumunda patates püresi ve pirinç lapası gibi yiyecekler verilebilir.

İSHAL YAPAN YİYECEKLER

İshali tetikleyen bazı yiyeceklere göz önünde bulundurarak ishal durumunda bu yiyecekleri sınırlandırabilirsiniz. İşte başlıca ishal yapan yiyecekler…

Süt ve süt ürünleri

Yapay tatlandırıcı ve früktoz düzeyi yüksek gıdalar

Lif bakımından zengin yiyecekler

Yağlı ve baharatlı yiyecekler

Alkol ve kafein içerikli kahve

Karın şişliğine ve gaza neden olan lahana, kuru fasulye, nohut, mısır ve karnabahar gibi yiyecekler

İSHALE NE İYİ GELİR?

İshalin neden kaynaklandığına yönelik bir tedavi ishal tedavisinin sağlanması bakımından önemlidir. İşte ishale ne iyi gelir sorusunun yanıtları…

Bakterilerin neden olduğu ishal tedavisi içi antibiyotik faydalı olabilir.

Eğer bir virüsten kaynaklanan ishal durumu var ise antibiyotikler etkisiz olacaktır.

Şekerli ve yağlı gıdalardan uzak durulması gerekir.

3 günden uzun süren ishal durumuna ek olarak, az idrara çıkma, baş dönemsi ve kanlı ve siyah dışkı durumunda doktora görünmenizde fayda bulunur.

İSHALE NE KESER?

İshalin geçmediği ve beraberinde karın ağrısı ve ide bulantısı sorunlarından muzdarip olanlar bazı yiyecekleri tüketerek ishali hafifletebilirler. İshal esnasında az ancak, sık besin tüketimi de önerilmektedir.

Muz

Kızarmış ekmek, kraker

Yulaf ezmesi

Yağsız ve haşlanmış pirinç lapası

Derisi alınmış tavuk çorbası

Haşlanmış patates

Elma sirkesi

Bazı probiyotik besinler de ishali durdurmaya yardımcı olabilir. Bu probiyotik içerikli besinler ise yoğurt, peynir ve kefir, tarhana, salatalık turşusu ve pancar gibi besinlerdir.

İSHALİ HEMEN NE DURDURUR?

İshali hemen ne keser, ne durdurur acil durumlarda akla gelen ilk sorulardır. İshalinizi hızlı bir şekilde kesmek için hamur mayasını küçük parçalara bölün ve 1 bardak sıcak suyun içine atın. Ardından tüketerek ishalinizi kısa sürede durdurabilirsiniz. Aynı zamanda ishali hemen kesmek için 1 bardak gazozun içerisine 1 adet aspirin atarak tüketebilirsiniz. Klasik yöntemlerden biri olan kahve limon ikilisi de ishali hemen kesmek için kullanılabilir. Bunun için 1 tatlı kaşığına 2-3 damla limon suyu sıkın ve tüketin. Kısa sürede ishalinizden kurtulabilirsiniz.