İshali ne keser? İshale ne iyi gelir, doğal yöntemlerle nasıl geçer?

Birçok kişinin başına gelen ishal, bazı durumlarda evde yapılabilecek yöntemlerle geçebilecek kadar basit bir hastalıktır. Belirtileri azaltmasına yardımcı olabilecek birçok yiyecek bulunur. Bir ishal nöbeti ile uğraşırken kaçınılması gereken bazı yiyecekler ve dikkate alınması gereken bazı ek evde bakım ipuçları da bulunur. Peki, İshale ne iyi gelir ve nasıl geçer? İshali ne keser, iyi gelen yiyecekler nelerdir?

İSHALE NE İYİ GELİR?

İshal, katıdan daha sıvı olan veya gevşek bir dokuya sahip bir bağırsak hareketidir. Bu yaygın bir sorundur ve her yıl birkaç kez ortaya çıkabilir. İshal genellikle 3 günden fazla sürmez.

İrritabl bağırsak sendromu (IBS) veya Crohn hastalığı gibi kronik sindirim rahatsızlığı olan kişiler daha düzenli ishal yaşayabilir.

İshal, gevşek veya akan dışkıya ek olarak, aşağıdakiler dahil diğer sindirim semptomlarıyla da ilişkilidir:

kramplar

karın şişkinliği ve ağrı

bağırsaklarda kabarcıklı bir his

acil bir bağırsak hareketine sahip olma ihtiyacı

mide bulantısı

kusma

ateş

İshal olan bir kişinin beslenmesi çok önemlidir. Bazı yiyecekler ishal semptomlarını hafifletebilirken, diğer yiyecekleri yemek ishali daha da kötüleştirebilir.

İSHALE İYİ GELEN YİYECEKLER NELERDİR?

İshalden kurtulurken, kişi hafif, sindirimi kolay ve dışkıdan bir miktar su emmeye yardımcı olacak basit yiyecekler yemelidir.

Yumuşak yiyecekler Baharatlı veya karmaşık yiyecekler bağırsakları tahriş edebileceğinden ishalli kişiler hafif yiyecekler yemelidir. İshale yardımcı olabilecek hafif yiyecekler şunları içerir: yulaf ezmesi, buğday kreması veya pirinç lapası gibi sıcak tahıllar muz elma püresi sade beyaz pirinç ekmek veya tost haşlanmış patatesler baharatsız krakerler

Bu yiyecekler özellikle ishalin ilk günlerinde yardımcı olabilir. Gün boyunca çok sayıda küçük öğün yemek, sindirim sisteminin aşırı çalışmasını önlemeye yardımcı olabilir.

Probiyotikler

Yoğurt ve kefir gibi probiyotik yiyecekler bazı durumlarda yardımcı olabilir, ancak bazı durumlarda probiyotikler sindirim sistemini daha da fazla tahriş edebilir.

Probiyotikler, bağırsaktaki iyi ve kötü bakteri dengesini geliştirerek sindirime yardımcı olur. Bununla birlikte, süt ürünleri sindirim sistemini tahriş edebilir, bu nedenle bir kişi, miso veya lahana turşusu gibi süt ürünü olmayan probiyotik kaynaklarını denemek isteyebilir.

SIVI TÜKETİMİNE DİKKAT!

Sıvılar da iyileşme için çok önemlidir. İshal olan kişiler gün boyunca bol su içmeli ve her gevşek bağırsak hareketinden sonra ek bir bardak su içmelidir.

Bol su içmek dehidrasyonu önlemeye ve toksinleri vücuttan atmaya yardımcı olur.

Ancak ishal yoluyla vücut su kadar mineral ve elektrolitleri de kaybeder. İnsanlar, kaybedilenleri yenilemek için mineral ve elektrolit içeren sıvıları içmeye çalışmalıdır. Elektrolit ve mineral kaynakları şunları içerir:

çorba

Hindistan cevizi suyu

elektrolit su

Spor içecekleri

KAÇINILMASI GEREKEN YİYECEKLER

Pek çok gıda sindirim sistemini ağırlaştırabilir ve ishali daha da kötüleştirebilir. Bunlar şunları içerir:

Baharatlı yiyecekler

Baharatlı maddeler sindirim sisteminde tahriş edici olabilir. Bu nedenle, ishalle uğraşan insanlar, sindirim sistemini harekete geçirme riskini en aza indirdikleri için hafif yiyeceklere yapışmalıdır.

Kızarmış yiyecekler

İshal iyileşirken yüksek yağ veya sıvı yağ içeren yiyeceklerin tüketilmesi tavsiye edilmez. Kızartmadan eklenen katı ve sıvı yağlar, hassas sindirim sisteminin işlenmesi zor olabilir ve semptomları daha da kötüleştirebilir.

Bir kişi bunun yerine haşlanmış veya buharda sebze ve yağsız protein yemeyi deneyebilir.

Şekerli yiyecekler ve yapay tatlandırıcılar

Kolona geçen şekerler, oradaki zaten hassas olan bakterileri bozarak ishali daha da kötüleştirebilir. Buna meyve suları ve yüksek şekerli meyveler dahildir.

Bazılarının müshil etkisi olabileceğinden, ishal olan kişiler yapay tatlandırıcılardan da kaçınmalıdır.

Yüksek lifli gıdalar

Çok fazla liften kaçınmaya da yardımcı olabilir. Lif, sindirim sisteminin aktif kalmasına yardımcı olur. Genellikle bu iyi bir şeydir, ancak vücut ishalden kurtulmaya çalışırken lif semptomları daha da kötüleştirebilir.

Çözülmeyen lifler ana suçludur ve aşağıdakiler gibi yiyeceklerde bulunabilir:

buğday, pirinç ve arpa gibi tam tahıllar

tam tahıllı ekmek veya unlu mamuller

tahıl gevrekleri

fındık ve tohumlar

Elmada ve muzda bulunan pektin gibi çözünür lifler aslında kişinin ishalden kurtulmasına yardımcı olabilir, ancak kişi yine de en azından semptomların ilk gününde alımını sınırlamaya çalışmalıdır.

İshal sırasında bağırsakları tahriş edebilecek diğer yiyecekler şunlardır:

soğan ve sarımsak

en çok işlenmiş, paketlenmiş gıda

Çiğ sebzeler

Lahana, brokoli ve karnabahar gibi bağırsaklarda gaz üreten yiyecekler

turunçgiller

Sardalya, domuz eti ve dana eti dahil yağlı etler

Süt Ürünleri

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