İshali hemen ne keser? İşte ishali geçiren yiyecekler

İshal gün içinde 3 kereden fazla sulu dışkılama ile ortaya çıkar. Bu durum çocuklarda, karın ağrısı, halsizlik, ateş ve iştahsızlığa neden olabilir. İshal çocuklarda, kusma ile birlikte ortaya çıktığında, su kayıpları ciddi boyutlara ulaşabilir ve 5-7 gün içinde düzelmesi gerekirken yeteri kadar su verilmediği takdirde hayati kayıplara neden olabilir. Bebekler anne sütü aldığından katı gıdalara geçene kadar dışkıları suludur. Ancak bebeğinizde ateş, kusma, ağlama nöbetleri ve gün içinde 3 kereden fazla sıvı dışkılama gördüğünüzde mutlaka bir sağlık kuruluşuna götürmenizde fayda vardır. Bunun dışında ishal sorunu olan bebeğinizi bol bol emzirmeniz gerekmektedir.

İSHALE İYİ GELEN YİYECEKLER NELERDİR?

İshaliniz ister gıda zehirlenmesi ister irritiabl bağırsak sendromu ya da crohn hastalığı gibi kronik bir rahatsızlıktan kaynaklansa da beslenme ishalle birbirine bağlantılıdır. Sindirim sisteminizi etkileyen uzun vadeli sorunlarınız olsa bile yediğiniz yiyecekler sindirim sisteminizi büyük oranda etkileyecektir. İshal sorunu ile karşılaştığınızda sindirim siteminizin yoluna girmesi için tüketebileceğiniz bazı yiyecekler vardır. İşte ishale iyi gelen yiyeceklerin listesi aşağıdaki gibidir:

BOL SU TÜKETMEK: İshal anında sıvı kaybı fazla olduğundan organların sağlığını koruması adına bol su tüketimi önemlidir. TÜRK KAHVESİ: İshali kesmek için Türk kahvesine bir miktar limon sıkılarak bu karşım tüketilebilir. PATATES: Patatesi haşlayarak tüketebileceğiniz gibi çorba yaparak da ishali durdurabilirsiniz. MUZ: İshali durdurmanıza yardımcı olacak besinlerden biri de muzdur. ELMA SİRKESİ: Elma sirkesinde bulunan pektin dışkının sertleşmesine yardımcı olur ve sindirim sistemini düzene sokar. ELMA PÜRESİ: Elmanın kabuklarını soyarak püre kıvamında tüketebilir ve bu sayede ishali durdurabilirsiniz. SARIMSAK: Bağırsaktaki bakterilerin ölmesine neden olur ve ishali durdurmaya yardımcı olur. PİRİNÇ: Yağsız tüketilen pirinç pilavı ishali durmanız açısından faydalıdır.

İSHALİ HEMEN NE KESER?

İshal sorunu ile karşı karşıya kaldığınızda bu sorun sizi gece uykunuzdan uyandırmaya bile yetecek boyutla ulaşabilir. İşte tam da bu noktada ishali hemen ne keser sorusunun cevaplarını araştırmaya başlayabilirsiniz. İshali hemen kontrol altına alan ilk yöntem olarak hamur mayası önerisinde bulunacağız. Hamur mayasını küçük parçalara bölerek bir bardak sıcak suyun içine ilave edin. İçilebilecek sıcaklığa geldiğinde tüketerek ishalinizi hemen kesebilirsiniz.

İshali hemen kesmek için şekerli çay, gazoz, şekerli meyve suları ve kahve tüketebileceğiniz gibi yoğurt, tarhana, lahana ve pancar da tüketebilirsiniz.

İSHALİ NE GEÇİRİR?

İshal bazı durumlarda bakteriyel enfeksiyonlar ve parazitlerden kaynaklanabilir. Böyle bir durumda antibiyotiklerle tedavi edilmesi gerekebilir. Ancak ishal vakalarının çoğu kısa sürelidir ve yoğun sıvı alımı ve evde uygulanan tedavi yöntemlerine iyi yanıt veriler. İshali ne geçirir sorusunun bir diğer yanıtını şöyle verebiliriz:

1 lt. kaynatılmış suyun içine 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker ve 1 çay kaşığı karbonat koyarak sık sık içebilirsiniz.

Bunun dışında çorba, makarna, püre, kraker, zencefil çayı, havuç suyu ve böğürtlen ishali geçirme konusunda size doğal bir tedavi yöntemi sunabilir.

İshal yapan şeyler! Çok hızlı ishal yapan yiyecekler nelerdir?