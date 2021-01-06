Op. Dr. Yunus Doğan: Kol estetiğinin şimdi tam zamanı

Bahar ve yaz aylarında daha açık ve hafif giysiler tercih ediliyor. Ancak kollarındaki sarkmalardan şikayet edenler için kolları açık giysilerle dolaşmak estetik kaygılara neden olabiliyor. Oysa "sarkık kollar" kader değil, çözümü var. Op. Dr. Yunus Doğan, sorunun çözüm yollarını anlattı: "İlerleyen yaş veya kilo alıp verme gibi nedenlerle derinin esnekliğini ve dolgunluğunu kaybetmesi kaçınılmazdır. Vücutta bu durumdan en çok etkilenen bölgelerin başında da kollar gelir. Biz kollardaki sarkıklıktan şikayetçi olan hastalarımıza liposuction ve kol germe ameliyatını öneriyoruz."

YAĞ FAZLALIĞI OLANLARA LIPOSUCTION UYGULANIR

Op. Dr. Yunus Doğan, ameliyata dair şu bilgileri verdi: "Bazı hastalarda yalnızca kolun üst kısmında, omuzlara yakın bölgede sarkıklık olur. Böyle durumlarda koltuk altında sınırlı bir kesi ile ameliyat yapabiliyoruz. Ancak klasik kol germe ameliyatında; dirsek iç kısmından koltuk altına ve koltuk altından da göğüs yan duvarından aşağıya doğru uzanan kesilerle fazla deriyi alarak kola şekil veriyoruz. Kesi yerlerine estetik dikiş uyguluyoruz. Ameliyat izi, iç gömlek çizgisi paralelinde oluyor ve zamanla daha az belirgin hale geliyor. Ameliyat öncesinde yağ fazlalığı olan hastalara genellikle liposuction uyguluyoruz."

5-6 GÜN İÇİNDE GÜNLÜK YAŞAMA DÖNÜLÜR

Peki kol germe ameliyatından sonra iyileşme süreci ne kadar sürer, operasyonun ardından nelere dikkat etmek gerekir? Op. Dr. Yunus Doğan, hastaların 5-6 gün içinde günlük faaliyetlerine dönebildiğini belirterek şunları söyledi: "Ameliyattan sonra hastaları en az 1 gece hastanede misafir ediyoruz. 3 hafta boyunca kol korsesi kullanmalarını istiyoruz. Hastalar genellikle 4'üncü, 5'inci günden sonra duş alabilir ve korseyi günde yarım saatliğine çıkarabilir duruma geliyorlar. İlk birkaç hafta boyunca zorlayıcı ve ani kol hareketlerini kısıtlıyoruz. 3 hafta kolların omuz hizasından daha yukarıya kaldırılmasına müsaade etmiyoruz. Kol germe ameliyatından sonra bazı hastalarda koltuk altı bölgesinde yara iyileşme problemleri olabiliyor. Ancak bunlar lokal yara bakımı ile tedavi edilebiliyor. İyileşme sürecinin sağlıklı ve hızlı geçmesi için sigara kullanımına da izin vermiyoruz."

YÜZ GÜLDÜREN AMELİYAT

Op. Dr. Yunus Doğan, "Kol germe ameliyatı ne zaman yaptırılmalı?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Kol germe ameliyatı için belirgin bir mevsim yoktur. Her zaman yapılabilir. Ancak ameliyat sonrası izlerin belirginleşmesine neden olduğu için güneşlenmek ilk aylarda önerilmez. Hem bu açıdan hem de bahar ve yaz aylarına daha özgüvenli bir giriş yapmak isteyen hastalar, genellikle sonbahar ve kış mevsimini tercih ediyor. Kol germe ameliyatı, kişinin özgüvenini artıran ve kıyafet seçiminde daha özgür olabilmesini sağlayan ameliyatlardandır. Sonuçları da yüz güldürür."