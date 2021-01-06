Son dakika: Corona virüs ne zaman bitecek? Bilim Kurulu üyesi mutasyon ile ilgili yanlış bilinen gerçeği açıkladı!

İNSANLARIN 'MUTASYON' KONUSUNDA YANLIŞ BİLDİKLERİ BİR ŞEY VAR!

"Bugüne kadar ki mutasyonlar virüsün antijenik yapısını etkileyecek şekilde olmamıştır." diyen Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, sözlerine şöyle devam etti: "Bundan sonra yeni bir koronavirüs tipinin ortaya çıkması durumunda eğer antijenik yapısı farklıysa ona karşı da aşı yapılması gerekir. Şunu insanlar çok iyi bilmeliler ki; kötü yönde bir mutasyon olursa şu anki yaşadığımız virüs yok olmaz. O da devam eder. İnsanlar dünyanın her yerindeki tüm virüslerin aynı anda mutasyona uğradığını sanıyor. Bu konuda yanılıyorlar. En tipik örneği; hızlı bulaşma özelliği sağlayan virüs, Güney Afrika ve İngiltere'den çıktı. Yayılmaya başladı ama aynı zamanda bizim eski tip klasik virüsümüz de var. Şu anda iki tip virüs var. Mutasyon virüsün yapısını değiştirmemiş. Eğer yapısını değiştirseydi ona karşı da aşı geliştirilecekti. Grip aşılarının içinde dört farklı bir tip var. Eğer virüs engellenemezse ve sürekli mutasyona uğrayıp farklı virüsler ortaya çıkarsa hepsine karşı aşı geliştirmek zorundayız."