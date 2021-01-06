Son dakika: Uzman doktor Prof. Dr. Tekin: Farklı iki aşıyı yaptırmak kaynak israfı

mRNA aşısında antikor oranın biraz daha yüksek olduğu, daha uzun süre kalıcı olarak bir başlık yarattığı çalışmalarda görülüyor. SinoVac firmasının verileri daha tam olarak net oluşmadı ama onda da yüzde 90'ın üzerinde rakamlar konuşuluyor. O yüzden baktığımızda aşılamadaki temel amaç aslında antikor yanıtı oluşturmak. Yani kişide Covid-19'e karşı antikor oluşsun ve bu kişi bir daha Covid-19 olmasın. Bunu aslında tek aşı ile elde ediyoruz" diye konuştu.

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'A YA DA B FİRMASI HİÇBİR ŞEY DEĞİŞTİRMEYECEK'

Covid-19 aşısı için A ya da B firması olmasının hiçbir şey değiştirmeyeceğini vurgulayan Prof. Dr. Recep Tekin, şunları söyledi:

"Tek aşı ile birlikte aşılanmamız yüzde 90'ın üzerinde antikor yanıtı oluşturuyor ama hala insanlarda soru işareti oluşuyor. Acaba ikisini birden olsak daha iyi mi olur? Tabi ki ikisi birden yapıldığı zaman belki antikor yanıtımız birinci aşıda düşük ise ikincisinde artabilir. Gerekli mi? Gerekli değil. Çünkü biliyoruz ki şu an aşıya ulaşmak çok zor. Çoğu ülkeler aşı için sipariş vermiş. Sıraya giriliyor. Ulaşamıyoruz. Böyle bir ortamda bir aşıyı bulmuşken ikinciyi yapmak gerçekten kaynak israfı oluyor. O yüzden istisnai durumlar dışında diyelim ki siz aşı yaptınız antikor oluşmadı, riskli gruptasınız.