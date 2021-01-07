Dumping sendromu nedir, belirtileri nelerdir? Seren Serengil'in hastalığı dumping sendromu tedavisi var mı?

Mide bypas ameliyatı geçirmiş hastalarda ortaya çıkabilen metabolik komplikasyon olarak bilinen dumping sendromu, Seren Serengil'in zor günler geçirmesine neden oluyor. Geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama doğrultusunda öğrenilen bu hastalık ile ilgili araştırmalar hız kesmeden sürüyor. Bu ameliyatta midenin bağırsağa doğrudan bağlanması ve yüksek ve basit şeker içeren besinlerin tüketilmesi halinde sıkıntı olabileceği uzmanlar tarafından da belirtilmektedir. Peki; Seren Serengil'in hastalığı dumping sendromu nedir? Dumping Sendromu belirtileri nelerdir, tedavisi var mı, nasıl?
Midenin bir bölümünün ya da tamamının alındığı ameliyatlar veya gastrik bypass operasyonu sonrası ortaya çıkabilen "Dumping Sendromu", midenin çok hızlı boşalması ile karakterize bir semptom olarak tanımlanabilir….
DUMPİNG SENDROMU NEDİR?
Midenin bir bölümünün ya da tamamının alındığı ameliyatlar veya gastrik bypass operasyonu sonrası ortaya çıkabilen "Dumping Sendromu", midenin çok hızlı boşalması ile karakterize bir semptom olarak tanımlanabilir. Midenin küçültülmesi sebebi ile mide, bağırsaklara daha yakın bir hal alır. Hastanın ameliyat sonrasında şeker içeren besinler tüketmesi halinde, gıdaların bağırsaklara gitmesinin ardından sindirime uğrayarak bağırsaklardaki damarlar tarafından emilimi gerçekleşir
DUMPİNG SENDROMU BELİRTİLERİ
Baş dönmesi
ishal
Kalp atış hızında artış
Şişkinlik
Ciltte meydana gelen kızarma
Mide bulantısı
Kusma
Kramp
Mide ağrısı
Geç dumping sendromu belirtileri:
Terleme
Açlık hissi
Titreme
Yorgunluk
Baş dönmesi
Konsantrasyon olamama
Güçsüzlük
SEREN SERENGİL'İN HASTALIĞI DAMPİNG SENDROMU TEDAVİSİ
Dumping sendromu tedavisi: Tedavi süreci kişiden kişiye değişkenlik gösterebilmektedir. Çoğu hastalarda diyet değişiklikleri ile tedavi gerçekleştirilebilirken, bazı hastalarda ise Dumping sendromunun ağır seyretmesinden dolayı cerrahi müdahale ya da ilaç tedavisi uygulanabilmektedir. Diyetlerde genellikle az az ve sık sık yemek yemeleri tavsiye edilmektedir. Glisemik indeksi düşük olan gıdaların tüketilmesinde fayda vardır.