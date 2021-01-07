Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Dumping sendromu nedir, belirtileri nelerdir? Seren Serengil'in hastalığı dumping sendromu tedavisi var mı?

nedir, belirtileri nelerdir? 'in hastalığı var mı?

Bir süredir magazin gündeminden düşmeyen ve hastalığı ile ilgili ekranlarda sıkça yer alan , hastalığına yakalandığını açıklamıştı. Bu açıklama ile birlikte bu hastalığa dair belirtiler, tedavisi, içeriği gibi pek çok bilgi sorgulanır hale geldi. Açlık hissi, terleme, yorgunluk, güçsüzlük gibi belirtileri bulunan Seren Serengil’in hastalığı nedir? nelerdir, tedavisi var mı, nasıl?

Giriş Tarihi: 7.1.2021 10:40 Son Güncelleme: 7.1.2021 10:41 ABONE OL
Dumping sendromu nedir, belirtileri nelerdir? Seren Serengil'in hastalığı dumping sendromu tedavisi var mı?

Mide bypas ameliyatı geçirmiş hastalarda ortaya çıkabilen metabolik komplikasyon olarak bilinen dumping sendromu, Seren Serengil'in zor günler geçirmesine neden oluyor. Geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama doğrultusunda öğrenilen bu hastalık ile ilgili araştırmalar hız kesmeden sürüyor. Bu ameliyatta midenin bağırsağa doğrudan bağlanması ve yüksek ve basit şeker içeren besinlerin tüketilmesi halinde sıkıntı olabileceği uzmanlar tarafından da belirtilmektedir. Peki; Seren Serengil'in hastalığı dumping sendromu nedir? Dumping Sendromu belirtileri nelerdir, tedavisi var mı, nasıl?

SEREN SERENGİL'İN HASTALIĞI DUMPİNG SENDROMU NEDİR?

Midenin bir bölümünün ya da tamamının alındığı ameliyatlar veya gastrik bypass operasyonu sonrası ortaya çıkabilen "Dumping Sendromu", midenin çok hızlı boşalması ile karakterize bir semptom olarak tanımlanabilir….

DUMPİNG SENDROMU NEDİR?

Midenin bir bölümünün ya da tamamının alındığı ameliyatlar veya gastrik bypass operasyonu sonrası ortaya çıkabilen "Dumping Sendromu", midenin çok hızlı boşalması ile karakterize bir semptom olarak tanımlanabilir. Midenin küçültülmesi sebebi ile mide, bağırsaklara daha yakın bir hal alır. Hastanın ameliyat sonrasında şeker içeren besinler tüketmesi halinde, gıdaların bağırsaklara gitmesinin ardından sindirime uğrayarak bağırsaklardaki damarlar tarafından emilimi gerçekleşir

DUMPİNG SENDROMU BELİRTİLERİ

Baş dönmesi

ishal

Kalp atış hızında artış

Şişkinlik

Ciltte meydana gelen kızarma

Mide bulantısı

Kusma

Kramp

Mide ağrısı

Geç dumping sendromu belirtileri:

Terleme

Açlık hissi

Titreme

Yorgunluk

Baş dönmesi

Konsantrasyon olamama

Güçsüzlük

SEREN SERENGİL'İN HASTALIĞI DAMPİNG SENDROMU TEDAVİSİ

Dumping sendromu tedavisi: Tedavi süreci kişiden kişiye değişkenlik gösterebilmektedir. Çoğu hastalarda diyet değişiklikleri ile tedavi gerçekleştirilebilirken, bazı hastalarda ise Dumping sendromunun ağır seyretmesinden dolayı cerrahi müdahale ya da ilaç tedavisi uygulanabilmektedir. Diyetlerde genellikle az az ve sık sık yemek yemeleri tavsiye edilmektedir. Glisemik indeksi düşük olan gıdaların tüketilmesinde fayda vardır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dumping sendromu nedir, belirtileri nelerdir? Seren Serengil'in hastalığı dumping sendromu tedavisi var mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA