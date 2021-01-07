Dumping sendromu nedir, belirtileri nelerdir? Seren Serengil'in hastalığı dumping sendromu tedavisi var mı?

Mide bypas ameliyatı geçirmiş hastalarda ortaya çıkabilen metabolik komplikasyon olarak bilinen dumping sendromu, Seren Serengil'in zor günler geçirmesine neden oluyor. Geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama doğrultusunda öğrenilen bu hastalık ile ilgili araştırmalar hız kesmeden sürüyor. Bu ameliyatta midenin bağırsağa doğrudan bağlanması ve yüksek ve basit şeker içeren besinlerin tüketilmesi halinde sıkıntı olabileceği uzmanlar tarafından da belirtilmektedir. Peki; Seren Serengil'in hastalığı dumping sendromu nedir? Dumping Sendromu belirtileri nelerdir, tedavisi var mı, nasıl?

SEREN SERENGİL'İN HASTALIĞI DUMPİNG SENDROMU NEDİR?

Midenin bir bölümünün ya da tamamının alındığı ameliyatlar veya gastrik bypass operasyonu sonrası ortaya çıkabilen "Dumping Sendromu", midenin çok hızlı boşalması ile karakterize bir semptom olarak tanımlanabilir….