Uzmanlardan şaşırtan açıklama! Bu yağ hayat kurtarıyor

Kahverengi yağ dokusu olarak da bilinen "brown fat" adı verilen kahverengi yağ, yediğimiz yiyecekleri vücut ısısına çevirmek gibi önemli bir role sahip. Araştırmacılar, saptanabilir kahverengi yağ dokusuna sahip kişilerin yüksek kolesterole sahip olma olasılığının %14 daha az olduğunu ve tip 2 diyabet geliştirme riskinin yarısı kadar olduğunu tespit etti. Ayrıca yüksek tansiyon, konjestif kalp yetmezliği ve koroner damar hastalığı geliştirme riskinin de daha düşük olduğu açıklandı. Kahverengi yağ, vücut ısısı oluşturmak için soğuk havalarda aktive edildiğinde kalori yakımı sağlar. Tipik olarak boyun ve sırtın yanı sıra böbrekler ve omurilik çevresinde bulunur. İnsanlar bebeklik döneminden sonra kahverengi yağların çoğunu kaybetse de egzersiz, iyi uyku ve sık sık kendinizi soğuğa maruz bırakma yoluyla bu yağ oranını artırabilirsiniz.

"KAN DOLAŞIMI VE HORMON ÜRETİMİNİ DÜZENLİYOR"

Kahverengi yağ dokusu, çoğu insanın bildiği beyaz yağ dokusundan oldukça farklı bir yapıya sahiptir. Enerjiyi vücudun etrafındaki büyük yağ ceplerinde depolar ve kan dolaşımına dahil olması için hormonların üretimini sağlar. Diğer yandan özellikle mide, kalçalar ve uyluklarda beyaz yağ dokusunun artması ise obezite ve diyabet riskini artırır. Araştırmalar, vücut kitle indeksi düşük ve kan şekeri seviyeleri normal olan yetişkinlerin daha fazla kahverengi yağ dokusuna sahip olma eğiliminde olduğunu ortaya koydu.

"YÜKSEK TANSİYON, KALP VE DAMAR RAHATSIZLIKLARINDAN KORUYOR"

Yapılan çalışmalar sırasında kahverengi yağ dokusuna sahip olanlarda kalp ve metabolizma rahatsızlıklarından daha az etkilendiğini ortaya koyarken kahverengi yağ dokusu tespit edilemeyen kişilerin %9,5'i tip 2 diyabet sahipken %22,2'sinde anormal kolesterol yüksekliğinden muzdaripti.

Ayrıca kahverengi yağ dokusuna sahip kişilerde yüksek tansiyon, konjestif kalp yetmezliği ve koroner arter hastalığı riski de daha düşüktü. Araştırmayı yapan ekip, gelecekteki araştırmalarda bazı insanların neden diğerlerinden daha fazla kahverengi yağa sahip olduğunu açıklamak için genetik varyantların olup olmadığına cevap getirmeyi umuyor.