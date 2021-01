Haberler Sağlık Haberleri 32 Haftalık Bebek Kilosu, Hareketleri ve Gelişimi: 32 Haftalık Bebek Kaç Kilo Olur, Hareketleri ve Gelişimi Nasıldır?

32 Haftalık Bebek Kilosu, Hareketleri ve Gelişimi: 32 Haftalık Bebek Kaç Kilo Olur, Hareketleri ve Gelişimi Nasıldır? Hamile bireyler ya da bebek dünyaya getirmiş kişiler bilirler ki bebeklerin gelişimleri haftalara göre takip edilmektedir. Her hafta bebeklerin bedenlerinde farklı değişimler gözlenmektedir. Hemen hemen her bebeğin gelişimi aynıdır. Bundan dolayı her haftada yaşanan gelişmeler bellidir. Anne karnındaki bebeğin bu gelişime uyduğu sürekli kontrol edilmektedir. Peki 32 haftalık olmuş bir bebeğin gelişimi nasıldır? 32 Haftalık bebek kilosu ne kadardır? 32 haftalık bebekle ilgili tüm ayrıntılar bu yazıda...

Giriş Tarihi: 8.1.2021 14:48 Son Güncelleme: 8.1.2021 14:48 ABONE OL