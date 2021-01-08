32 Haftalık Bebek Kilosu, Hareketleri ve Gelişimi: 32 Haftalık Bebek Kaç Kilo Olur, Hareketleri ve Gelişimi Nasıldır?

Bebek sahibi kişiler bebeklerin gelişimlerinin haftalar şeklinde takip edildiğini bilirler. Hamile bireyler doktora gittiklerinde doktorlar bebeğin kaç haftalık olduğunu söyleyerek gerekli gelişimleri gösterip göstermediği konusun anne ve babaları bilgilendirir. Bebekler ile alakalı araştırmalar yapan kişiler de görür ki bebek gelişimleri haftalık olarak bellidir. Bebekler de hemen hemen bu gelişimlere uyarlar. Elbette herhangi bir sağlık sorunu olmayan bebekler için gelişimlere uyduğu söylenmektedir. Peki 32 haftalık bebek hareketleri nasıldır? 32 haftalık gebelik bebek kilosu ve boyu ne kadardır? İşte 32 haftalık bebek ile alakalı ayrıntılar...

32 HAFTALIK BEBEK HAREKETLERİ NASILDIR?

Anneler bebekleri büyüdükçe karınlarında nasıl olduklarını merak ederler. 32 haftalık olan bir bebek artık doğuma hazırlanmaya başlamıştır. O sıcacık ve daracık dünyasında ilgisini belki de en çok çeken şey, dışarıdan gelen seslerdir. Annenin ve eşinin sesini işitmeye çok alışmıştır. Böylelikle doğumdan sonra her ikisinin de sesini duyar duymaz sakinleşecektir. Bebek doğuma yaklaştıkça, duyuları da neredeyse bir yetişkinin kusursuzluğuna gelmiş durumdadır. Tat alma duyusu, annenin yediği yiyecekler hoşuna giderse tepki vereceği kadar inanılmaz derecede gelişmiştir. Akciğerler hariç organlarının tümü tamamen gelişmiştir ve fonksiyonlarını da yerine getiriyorlardır. Dolayısıyla da 32. gebelik haftasında veya daha sonra doğmuş bebeklerin hemen hepsi hayatta kalabilir. Ancak mutlaka 36. haftaya kadar solunum için yardım almaları gerekir. Gebelikte 32. haftada bebeğin boyu uzuyor ve cildi yağlanmaya devam ediyor durumdadır. Ayak tırnakları da büyük oranda uzamıştır. Anne karnında 32 haftalık bebek zamanının üçte 2'sini uyuyarak geçirmeye başlamıştır. Araştırmalara göre bu haftalardan itibaren bebeklerde rüya görme yetenekleri gelişmeye başlar. Kalp hızı biraz yavaşlamaya başlar. Annenin kalp atışlarından onun da kalbi etkilenebilmektedir. Bu sebeple mümkün olduğunca sakin günler geçirilmesinde yarar vardır.

Anne karnındaki bebek hareketleri ne zaman hissedilir? Hamilelikte bebek hareketleri ne zaman başlar?

32 HAFTALIK BEBEK KAÇ KİLO OLUR?

Gebe kişiler bebekleri büyüdükçe onlar hakkında birçok şeyi merak edip araştırırlar. Bebeklerin gelişimleri hemen hemen aynı olduğu için anneler bebeklerinin haftasıyla ilgili araştırmalar yaparak bebeklerinin durumlarını öğrenebilirler. Hamileliğin 32. Haftasında bebek yaklaşık olarak bir marul kadardır. Ağırlığı ise 1700 gramdır.

32 HAFTALIK BEBEK GELİŞİMİ

32 haftalık hamilelik dönemi içerisinde olan bir annenin bebeği yaklaşık 42 cm uzunluğunda ve 1.700 gr ağırlığındadır. Bu haftadan sonra anneler her hafta yarım kilo alacaktır ve bu alınan kilonun yarısı bebeğe gidecektir. Birkaç zamandan beri bebek parmağını emmeye çabalıyordu ve artık parmağını emebilecek duruma gelmiştir. Bebek henüz kas yapısını tamamlamadığı için parmakları halen açık bir vaziyette durmaktadır. Bu dönemde bebeğin anneyi tekmelemesi, anne için rahatsızlık verici olabilir ancak bebeğin sağlıklı olup olmadığını anlayabilmek için iyi ve güzel olaylardır. Bu dönemde anne adayının bebeklerinin tekmelemelerini ve dirsek atmalarını takip etmeleri önemlidir zira bebekte bir hareketsizlik görürlerse, bunu anlamak için iyi olacaktır. Yapılan incelemelerde de bebeklerin bu zamanlarda rüya gördükleri kanıtlanmıştır. 32 haftalık bir bebek doğsa da yaşayabilir. Ancak 36 haftalık olana kadar solunum cihazına ihtiyaç duyar.

32 HAFTALIK BEBEK HAREKETLERİ

32 haftalık bir bebeğin yeri daralsa da hala hareketlidir. Kasları artık çok güçlendiği için 32 hafta gebelik bebek hareketlerini güçlü darbeler şeklinde hissedilebilir. Minik darbeler veya vücudunu esnetmesi bazen annenin canını acıtabilir. Artık darbelerin o minik ellerinden mi yoksa ayaklarından mı geldiğini daha iyi anlamak mümkündür. Bazı bebekler anne karnında sakindir bazıları ise doğuma kadar çok hareketlidir. Bu hareketlilik durumu genellikle doğumdan sonra da paralellik gösterir. Uyku ve uyanma döngüsü için de aynı şey geçerlidir. Eğer bebek anne karnında uzun süre uyuyabiliyorsa, muhtemelen doğumdan sonra da uyku rutini benzer olacaktır.