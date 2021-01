33 Haftalık Bebek Kilosu, Hareketleri ve Gelişimi: 33 Haftalık Bebek Kaç Kilo Olur, Hareketleri ve Gelişimi Nasıldır?

Anne karnındaki bebekler her hafta gelişirler. Anne doktora gittikçe bu gelişim kontrol edilir. Bebeklerin her hafta hangi gelişimi yaşayacağı bellidir. Sağlıklı her bebek düzgün bir şekilde gelişmeye devam eder. Doktor bunu takip etse de anne adayları da bebeklerinde hangi gelişimlerin yaşandığını merak ederek araştırmaktadır. Peki 33 haftalık bebek kaç kilo olur? ne kadardır? 33 ay gebelikte bebek gelişimi nasıldır? 33 haftalık bebek ile alakalı tüm ayrıntılar bu yazıda...

33 HAFTALIK BEBEK HAREKETLERİ NASILDIR?

Anne adayları karınlarında taşıdıkları bebeklerinin hareketlerini merak ederler. Sağlıklı her bebeğin hareketleri aynıdır. Bundan dolayı bebeklerinin kaç haftalık olduğunu bilen anneler bebeklerinin hareketlerini internetten öğrenebilrler. 33 haftalık olmuş ve sağlıklı olan bebeklerin hareketleri aşağıdaki gibidir:

Artık bebeğin hareketli olduğu ve dinlendiği süreler daha belirgindir.

Eğer endişe edilen bir durum varsa bebeğin en son ne zaman hareket ettiğini, iki hareket arasında geçen süreyi, 1 saat içinde kaç kere hareket ettiğini not alarak doktorla paylaşılabilir.

Bazı bebeklerin hareketli olduğu süre, bazı bebeklerin ise dinlenmeye ayırdığı süre daha fazladır. Çok ciddi bir yavaşlama ya da durma olmadığı 33 haftalık bebek hareketlerinde azalma normaldir.

33 HAFTALIK GEBELİK BEBEK KİLOSU VE BOYU

Bebeklerin kilosu ve boyu doğuma kadar sürekli çoğalmaktadır. Anne adayları bebeklerinin büyüdüğünü hissetseler de tam olarak boylarını ve kilolarını öğrenmek isteyebilirler. Sağlıklı bebeklerin boy ve kiloları aşağı yukarı aynıdır. Hamileliğinin 33. haftasında olan bir annenin bebeğinin boyu yaklaşık 43-44 santim, bir ananas kadardır. Ağırlığı yaklaşık 1900-2000 gramı bulmuştur. Doğuma kadar boy da kilo da artmaya devam edecektir.

33 HAFTALIK BEBEK GELİŞİMİ

33 haftalık olmuş bir bebek artık çok büyümüş ve uzamıştır. Bu da haliyle anne adayını çok fazla heyecanlandırır. 33 haftalık gebelikte amniyon sıvısı yeterli miktardadır. Bu sıvının azalmış olması sağlıklı bir durum değildir. Bebeğin amniyon sıvısını yutarak düzenli nefes alıp vermeye ve solunum hareketlerine devam ettiği bilinmektedir. Ancak oksijeni büyük oranda plasentadan almaya devam etmektedir. Beyin hücreleri ise gelişmeye devam etmektedir. Doğumdan sonraki becerileri için beyin hücrelerinin gelişimi çok önemlidir. Gebelikte 33. haftada bebeğin vücudunda uzun süredir duran Lanugo adı verilen ince tüyler büyük oranda dökülmüştür. Cildinin yüzeyinde oluşan Vernix Caseosa (Verniks Kazeoza) tabakası epeyce kalınlaşmıştır ve bebeğin vücudunu artık yeterince sıcak tutar. Cildine renk veren pigmentler büyük oranda gelişmiş durumdadır. Anne karnında 33 haftalık bebekte saçlar tamamen uzamıştır. Bebek saçsız da olabilir. Saçsız doğan bebeklerin saçları muhtemelen 1 yaşına kadar nispeten az olur ve 1 yaşından sonra uzamaya başlar. 33. hafta gebelikte bebeğin baş aşağı dönmüş olması beklenir (sefalik pozisyon). Ama bebek henüz dönmediyse hemen endişelenmeye gerek yoktur. 38. haftaya kadar baş aşağı dönme ihtimali vardır. Bebeklerin yüzde 96'sı doğumda baş aşağı dönmüş olur.

33 HAFTALIK BEBEK HAREKETLERİ

33 haftalık bir bebeğin yeri gittikçe daralıyordur. Bu sebeple minik, ama güçlü darbeleri ve vücudunu esnetme hareketleri annenin canını gittikçe daha da acıtabilir. Anne adayları bebeklerinin hıçkırıklarını hissederken çok eğlenebilirler. Gebeliğin 33. haftasında bebekler kollarını, bacaklarını, vücudunu ve başını hareket ettirmeye devam eder. Emme kaslarını geliştirmek için başparmağını veya diğer parmaklarını emmeye devam ederler. Böylece yüz kasları doğumdan sonra annesinin memesini emebilecek hale gelir. Bebek bu haftada hareketlerini azaltabilir. Bazı bebekler sık hareket etmeye devam etseler de bazı bebekler daha uyuşuklardır. Ancak 1 saatten uzun süre bebeğin hareket etmediği fark edilirse hemen hastaneye gidilmesi gereklidir.