35 Haftalık Bebek Kilosu, Hareketleri ve Gelişimi: 35 Haftalık Bebek Kaç Kilo Olur, Hareketleri ve Gelişimi Nasıldır?

Hamile kişiler sık sık bebekleri ile alakalı araştırmalar yaparlar. Bunun sebebi bebeklerini hissetmeleri ama görememelerindendir. 35 haftalık hamile bir kadın artık bebeği ile ilgili çok daha fazla meraklıdır. Çünkü doğuma oldukça az kalmıştır. Peki 35 haftalık bebek kaç kilo olur? 35 haftalık bebek hareketleri nasıldır? 35 Haftalık bebek ile ilgili sorular ve cevaplar tüm ayrıntıları ile birlikte bu yazıda...

35 HAFTALIK BEBEK HAREKETLERİ NASILDIR?

35 haftalık hamile bir kadın bebeği ile ilgili pek çok şeyi merak eder. Bebek artık doğuma çok yakındır ve çok büyümüştür. 35 haftalık bir bebeğin hareketleri şöyledir:

Beyin hücreleri hızla artmaya devam ediyor.

Kafasının büyümesi hızlanıyor.

Hareketleri yavaşlamış olsa da darbeleri anne için can acıtıcıdır.

Hamileliğin 35. haftasında bebeğin, başını artık pelvise doğru dönebilir. Bebeğin pozisyonu bu şekildeyse doğumda da önce başı çıkacak demektir, bu da anne için doğumu kolaylaştıran bir etkendir.

Kafası büyük olabilir ama hala yumuşaktır. Bu da doğum kanalından geçmesini kolaylaştırır.

35 HAFTALIK BEBEK GELİŞİMİ

Bebek artık o kadar bilinçlidir ki, doğuma hazırlanmaktadır. Anne karnından rahatlıkla çıkabilmek için muhtemelen artık baş aşağı dönmüş duruma gelmiştir (sefalik pozisyon). Bebek bu hafta hâlâ baş aşağı dönmediyse birkaç hafta daha beklenmelidir. Bebeklerin yaklaşık yüzde 96'sı doğuma kadar baş aşağı dönerler. Baş aşağı dönerek doğum pozisyonunu alan bebeğin yüzü son haftalarda arkaya bakmalıdır (anterior pozisyon). Bu duruş, sezaryen ameliyatları açısından da avantajlıdır. 35 haftalık gebelikte beyin ve sinir sistemleri tamamen gelişmiştir. Beyin hücreleri artmaya devam etmektedir. Hamilelikte 35. haftada bebeğin cildindeki ince tüyler (lanugo) dökülmeye devam ederler. Cildinin yüzeyinde haftalardır oluşan kalın, macunumsu, beyaz ve yağlı yapı olan Verniks Kazeoza tabakası vücudun ısı kontrolünü sağlar ve bebeğin cildini amniyon sıvısının asitli ortamından korur. Bu tabakanın aynı zamanda da doğumda bebeğin doğum kanalından geçişini kolaylaştırma görevi vardır. Doğal doğum uygulamalarında, doğumdan sonra verniks tabakasının bebeklerin cildinde bir süre daha kalması sağlanır, yani bebek hemen yıkanmaz. Böylelikle bu yağlı tabakanın, bebeğin dış dünyaya uyum aşamasında onun cildini nemli tutmaya ve beslemeye devam etmesi sağlanır. Bu uygulamada 12-24 saat içinde yıkansa bile verniks'in birazı bebeğin vücudunda kalacak şekilde yıkanır. Gebeliğin 35. haftasında bebeğin kafatası kemikleri sertleşmeye devam etse bile hâlâ yumuşaktır. Kafatası kemikleri henüz bir araya gelmemiştir. Aralarında fontanel adı verilen yumuşak dokular vardır. Bebeğin kafatasındaki bu yumuşak bölge bıngıldak olarak adlandırılmaktadır ve bu dokuların tamamen kapanması ve sertleşmesi, bebek 1-1.5 yaşına gelene kadar ancak gerçekleşecektir. 35 haftalık gebelikte bebeğin kalın bağırsaklarında mekonyum adı verilen siyah renkli ilk kakası birikmeye devam eder. Doğuma kadar bebeklerin bu kakayı yapmaması beklenir. Anne karnında bebeğin kakasını yapması sağlık açısından risk oluşturabilir. Böyle bir şey fark edilirse doktorun kararlarına harfiyen uyulmalıdır.

35 HAFTALIK BEBEK HAREKETLERİ

35 haftalık olmuş bir bebeğin yeri dardır ama hala uyku aralarında güçlü hareketlerine devam etmektedir. Hıçkırıklarını anne hissedebilir. Başı aşağı dönmüşse bebeğin popo kısmını arada bir anne midesinin altında hissedecektir. Bazı anne adayları bu haftalarda bebeklerinin ayak ve parmaklarıyla yaptıkları baskıyı çok net hissettiklerini söylerler.

Anne karnındaki bebek hareketleri ne zaman hissedilir? Hamilelikte bebek hareketleri ne zaman başlar?

35 HAFTALIK GEBELİK BEBEK KİLOSU VE BOYU

35 haftalık gebe bir anne artık bebeği ile ilgili çok heyecanlıdır. Çünkü bebeğini kucağına almasına az kalmıştır. Anne bebeğinin büyüdüğünü fark etmektedir. Hamileliğin 35. haftasında bebeğin boyu yaklaşık 46-47 santimken; büyük bir kavun kadardır. Ağırlığı yaklaşık 2400 gramdır.

34 haftalık bebek kilosu ve hareketleri - 34 haftalık bebek gelişimi ile ilgili merak edilenler