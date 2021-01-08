36 Haftalık Bebek Kilosu, Hareketleri ve Gelişimi: 36 Haftalık Bebek Kaç Kilo Olur, Hareketleri ve Gelişimi Nasıldır?

Bebekler annelerinin karınlarında 40 hafta dururlar. Elbet bu süre bazı bebeklerde az bazı bebeklerde de daha fazladır. Ancak normal bir gebelik 40 hafta sürer. 36 haftalık hamile bir bireyin bebeğini kucağına almasına çok az vakit kalmıştır. Bu yüzden bebeğinin hareketlerin, kilosunu ve boyunu çok merak eder. 36 haftalık hamile anneler çeşitli araştırmalar yaparlar. Peki 36 haftalık bebek kaç kilo olur? 36 haftalık bebek hareketleri nasıldır? 36 Haftalık bebekler ile alakalı tüm ayrıntılar bu yazıda...

36 HAFTALIK BEBEK HAREKETLERİ NASILDIR?

36 haftalık bebekler artık çok fazla hareket etmezler. Anne adayları bu yüzden endişelenebilirler. Ancak bu durum oldukça normaldir. 36 haftalık bir bebeğin hareketleri şöyledir:

36 haftalık gebelikte bebek kilosu, bir önceki haftaya göre yaklaşık 250 gram artış göstermiştir.

Şu anda bebeğin sistemlerinin çoğu dışarıda yaşamasına uygun şekilde gelişmiş durumdadır.

Şimdiye kadar hep göbek bağından beslendiği için henüz hiç ihtiyacı olmasa da sindirim sistemi de çalışmaya hazırdır. Sütü emdiği ilk yudumda sindirim sistemi harekete geçecektir.

Bu hafta derisinin altında yağ depolamaya devam etmektedir.

Hareketler azalmıştır çünkü bulunduğu ortam artık ona dar gelmeye başlamıştır.

Kafa aşağı pozisyona gelmiş olması yüksek ihtimaldir.

Anne karnındaki bebek hareketleri ne zaman hissedilir? Hamilelikte bebek hareketleri ne zaman başlar?

36 HAFTALIK BEBEK GELİŞİMİ

Bebeğin dünyaya gelmesi artık dört gözle bekleniyordur. Ancak bekleyen sadece dışarıdakiler değildir. Çünkü 36 haftalık bebek de artık doğacağının bilincindedir ve meraklıdır. Bebek her haliyle doğuma hazırlanmaktadır. Doğumuna ortalama 4-6 hafta kalmış olsa da o şimdiden doğum pozisyonunu almış olmalıdır. Muhtemelen başı aşağıda duruyordur ve başını pelvisin içine yerleştirmiş durumdadır.

36 haftalık gebelikte bebeğin boyu uzamaya devam eder. Cildinin alt kısmı, organlarının ve bazı kasların etrafı yağlanmaya devam ediyor. Anne karnında 36 haftalık bebekte sürfaktan üretimi devam ediyor olsa da akciğerleri büyük oranda gelişmiştir. Ve eğer bu hafta doğarsa büyük ihtimalle yardımsız nefes alabilecek durumdadır.

Emme kasları bu haftanın sonunda tamamen gelişmiş olacağı için annesinin memesini emebilecek kıvama gelmiştir. Sindirim sistemi de buna hazır durumdadır.

Kalbi dakikada 110-150 arası atım yapmaktadır.

Plasentanın boyu 20-25 santime ve kalınlığı ise 2-3 santime ulaşmıştır. Hamilelik boyunca bebeğin adeta her şeyi olan bu değerli yapının ağırlığı doğumda 700-750 gram olacaktır.

36 hafta hamilelikte erkek bebeklerde testislerin torbalarına tamamen inmesine çok az kalmıştır.

Gebelikte 36. haftada bebeğin kalın bağırsaklarında mekonyum adı verilen siyah kaka üretimi devam etmektedir. Eğer bebek bir sıkıntı yaşarsa bu kakayı yapabilir. Amniyon sıvısı bu hafta gelirse ve koyu bir renk ise bebeğin bu kakayı annesinin karnında yapmış olması ihtimali vardır. Doktor böyle bir durumda doğumu başlatma kararı alabilir.

36 HAFTALIK BEBEK HAREKETLERİ

36 haftalık gebe bir anne artık bebeğini kucağına almak istemektedir ve bunun için çok heyecanlıdır. Bebek de o durumdadır çünkü artık doğacağının bilincine varmıştır. Bundan dolayı da baş aşağı dönüş, doğum pozisyonu almıştır. 36 haftalık bir bebek için annesinin karnı artık dardır ancak yine de belli hareketleri yapabilir. Önceki aylara oranla daha hareketsizdir ancak anne bundan korkmamalıdır. Bebek, büyümeye devam eder ve gelişimi de tam hızla devam eder. Bu haftada doğan bir bebek yüksek ihtimalle kendi başına nefes alabilir.

36 HAFTALIK GEBELİK BEBEK KİLOSU VE BOYU

Hamilelerin en merak ettikleri şey bebeklerinin boyu ve kilosudur. Bu gene göre değişiklik gösterse de 36 haftalık bebeklerin ortalama boy ve kiloları bellidir. Hamileliğin 36. haftasında bebeğin boyu yaklaşık 47-48 santim, büyük bir marul kadardır. Ağırlığı yaklaşık 2600-2700 gramdır. Bebek doğuma kadar uzamaya ve kilo almaya devam edecektir. Ancak bu haftada doğsa da herhangi bir sıkıntı çıkma olasılığı düşüktür.

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