37 Haftalık Bebek Kilosu, Hareketleri ve Gelişimi: 37 Haftalık Bebek Kaç Kilo Olur, Hareketleri ve Gelişimi Nasıldır?

37 haftalık hamile bir anne artık çok sabırsız bir hale gelmiş olabilir. Çünkü aylardır karnında taşıdığı bebeği doğuma yaklaşmıştır. Bebek artık oldukça büyümüştür ve annesinin rahmine zar zor sığar. Bu dönemde bebeğin hareketleri yavaşladı diye anneler endişelenebilir. Peki 37 haftalık bebek kaç kilo olur? 37 haftalık bebeğin gelişimi nasıldır? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

37 HAFTALIK BEBEK HAREKETLERİ NASILDIR?

37 haftalık bebeklerin hareketleri şöyledir:

37 haftalık bebeğin kilosu bir önceki haftaya göre yaklaşık 200 gram artış göstermiştir.

Bebek, ilk nefes hazırlığını yapıyordur ve ciğerlerine amniyon sıvısı çekip boşaltıyordur.

Başparmağını emer, gözlerini kırpıştırır, bir yandan öbür yana kaykılır.

37 haftalık doğum yapanlar için herhangi bir risk yoktur, bebeklerini sağlıkla kucaklarına alabilirler.

Anne karnındaki bebek hareketleri ne zaman hissedilir? Hamilelikte bebek hareketleri ne zaman başlar?

37 HAFTALIK BEBEK GELİŞİMİ

Tahmini doğuma henüz 3 hafta kadar bir süre kalmış olsa da bebek şimdiden doğum pozisyonunu almıştır. Büyük olasılık ile başı aşağıda duruyordur ve başını pelvisin içine yerleştirmiş durumda, beklemektedir.

37 haftalık gebelikte bebeğin boyu uzamaya devam eder.

Cildinin alt kısmı, organların ve bazı kasların etrafı yağlanmaya devam etmektedir. Bu yağlanma, bebeğin doğduğunda vücudunun ısı kontrolünü sağlamasına, gelişmesine ve hayatta kalmasına yardımcı olacaktır.

Anne karnında 37 haftalık bebekte akciğerler büyük oranda gelişmiştir. Ve eğer bu hafta doğarsa muhtemelen yardımsız nefes alabilecek duruma gelmiştir.

Parmak hareketleri ve kavrama yeteneği daha da gelişmiştir. Sadece ellerini değil, yüzünü veya ayak parmaklarını kavrayabilir haldedir.

Bu haftanın sonunda emme kasları da tamamen gelişmiş olacağı için annesinin memesini emebilecek kıvama gelir. Sindirim sistemi de anne sütüyle beslenmeye hazırdır.

Kalbi dakikada 110-150 arası atım yapar.

37. haftada bebeğin kalın bağırsaklarında mekonyum adı verilen siyah kaka üretimi devam eder. Eğer bebekler bir sıkıntı yaşarsa anne karnında bu kakayı yaparlar. Amniyon sıvısı bu hafta gelmiş olursa ve koyu bir renk ise bebeğin bu kakayı annesinin karnında yapmış olması ihtimali vardır. Doktorun böyle bir durumda doğumu başlatma kararı alması olasıdır.-.

Plasentanın boyu ve kalınlığı en yüksek seviyededir ( 25 santim boyunda e ve 2-3 santim kalınlığında). Doğumda ağırlığı 700-750 gram olacaktır.

37 hafta hamilelikte erkek bebeklerde testislerin torbalarına tamamen inmesine çok az kalmıştır.

Bebek ebeveynlerinin sesini çok iyi tanıyordur. Görme yeteneği de her geçen hafta daha da gelişiyordur.

Bu hafta göbek kordonu aracılığıyla anneden bebeğe antikorlar geçmeye başlar. Bu antikorlar, bebeğin rahim dışında karşılaşacağı hastalık ve mikroplara karşı hazırlıklı olmasını sağlar.

37 HAFTALIK BEBEK HAREKETLERİ

Kimi bebekler az hareket ederken kimi bebekler de doğuma kadar çok hareketli olurlar. Her bebekte bu durum farklıdır. Ancak 37 haftalık bebek hareketlerinde azalma hissedilmesi gayet normaldir. Bunun nedeni yer darlığı, amniyon sıvısının azalması ve fetüsün daha gelişmiş hareket koordinasyonu olabilir. Bebek artık doğuma hazır olduğundan oldukça büyümüştür bu da bulunduğu yeri daraltmıştır. Doğuma kadar boyu uzamaya devam edecektir. Gelişimi de son hızla devam eder.

37 HAFTALIK GEBELİK BEBEK KİLOSU VE BOYU

Gebeliğin 37. Haftasına giren anneler bebeklerinin boylarını ve kilolarını merak ederler. Çünkü karınları kocaman olmuştur. Bu yüzden bebeklerinin kilo ve boylarını öğrenebilmek amacıyla internette çok fazla araştırma yaparlar. Hamileliğin 37. haftasında bebeğin boyu yaklaşık 48-49 santim, uzun bir pazı sapı kadardır. Ağırlığı yaklaşık 2800-2900 gramdır. Bu değerler, 37. haftasında olan bir bebeğin ortalama değerleridir. Ancak boy ve kilo gene de bağlıdır. Bu yüzden ortalama değerlerden az ya da fazla olabilir. Eğer doktor bir sıkıntı olduğunu söylemiyorsa korkulacak bir durum bulunmaktadır.