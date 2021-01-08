Akçakale Belediyesi’nden çölyak hastalarına destek

Akçakale Belediyesi sosyal belediyecilik kapsamında özel beslenme gereksinimi duyan ilçedeki 83 çölyak hastası çocuğa gıda desteğinde bulundu. Akçakale Kültür Merkezi'nde düzenlenen gıda dağıtımına Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, AK Parti Akçakale İlçe Başkanı İbrahim Yıldık, Çölyak Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Doğan, Belediye Meclis Üyesi Ali Samar, Sosyal Hizmetler Müdürü Mahmut Işık, Kültür Merkezi Müdürü Hayati Yıldık, çölyak hastası çocuklar ve ebeveynleri katıldı.

BAŞKAN YALÇINKAYA: DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEK

Başkan Yalçınkaya çocuklarla tek tek ilgilenerek içinde 8 çeşit gıdanın bulunduğu paketleri dağıttı. Çölyakhastalarının her zaman yanlarında olduklarını dile getiren Başkan Yalçınkaya "Biz belediye olarak başından beri bu kardeşlerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Bu bir hastalık değil alerji. Alerjiye karşı tedbir alırsak hayatımız güzel geçer. Biz de bu tedbirler için destek olmaya devam edeceğiz" dedi.AK Parti İlçe Başkanı Yıldık da "Biz AK Parti ailesi olarak sürekli çölyak hastalığı olan ailelerin yanındayız" diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Dernek Başkanı Doğan da destek ve duyarlılıklarından dolayı Başkan Yalçınkaya'ya teşekkür plaketi takdim etti.