Araştırmalar sonucunda ortaya çıktı! Covid-19 Alzheimer’ı tetikliyor

ABD ve İngiltere merkezli akademisyenler, SARS-CoV-2'nin enfeksiyondan yıllar sonra bilişsel hasara, Alzheimer, Parkinson ve diğer bunama türlerine yol açma olasılığını araştırmak için büyük ölçekli küresel bir çalışma üzerinde çalışmalarda bulundu.
Araştırmalar, koronavirüsün neden olduğu beyinle ilgili sorunlarda ilgili yeni veriler elde etti. Hayatta kalanlar yaşlandıkça on yıllar boyunca tam olarak anlaşılmayacak olsa da otopsiler, fareler üzerinde yapılan deneyler ve diğer solunum virüslerinden gelen veriler endişe verici sonuçlar ortaya çıkardı.
Şu anda koronavirüsün Alzheimer'a neden olduğuna dair bir kanıt yok, ancak yetkililer, virüsün beyni istila edebileceği ve bilim insanlarının küresel çalışmalarının bu konuya ışık tutacağına dair açıklamada bulundu.
"VİRÜS BEYİN VE SİNİR SİSTEMİNİ ETKİLİYOR"
Teksas Üniversitesi'nden Dr. Gabriel de Erausquin, 1917 ve 1918'ki grip salgınından bu yana, grip benzeri hastalıkların çoğunun beyin bozukluklarıyla ilişkilendirildiğini belirtti. Solunum yolu virüsleri arasında H1N1 ve SARS-CoV bulunduğunu söyleyen doktor, Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsünün beyni ve sinir sistemini de etkilediğinin bilindiğini sözlerine ekledi.
1918'deki İspanyol gribi, bilim insanları tarafından, Covid hastalarında da görülen uyku bozukluğu, anksiyete ve psikoz gibi beyin rahatsızlıkları ile ilişkilendirildi.
2012'de Harvard'da yapılan ve Science Translational Medicine dergisinde yayınlanan araştırma, grip ve artan Alzheimer riski arasında bir bağlantı tespit etti.
Önceki araştırmalar ise SARS-CoV-2'nin merkezi sinir sistemi üzerindeki etkisi nedeniyle deliryum, felç ve hatta felce neden olabileceğini kanıtladı.
"UZUN VADEDE KRONİK RAHATSIZLIKLARA DÖNÜŞEBİLİR"
Bununla birlikte, Dr de Erausquin, etkinin hastanelerde görülen bu kısa vadeli akut semptomlarla sınırlı olmayacağını ve kronik rahatsızlıklara dönüşebileceğini belirtti.
Yeni raporda, SARS-CoV-2'nin farelerde yapılan deneylerde beyinde istilaya neden olduğu ortaya çıkarıldı. Ayrıca virüs daha önce ölen hastaların beyin dokusunda da görülmüştü.
Charité-Universitätsmedizin Berlin'deki araştırmacılar tarafından 33 kişi üzerinde yapılan bir çalışma, koronavirüsün burundan yukarı çıktıktan sonra mukozal yoldan beyindeki nöronları enfekte edebileceğinin bilinen ilk kanıtını sundu.
İngiltere merkezli Alzheimer Derneği'nden Dr. Richard Oakley, MailOnline'a verdiği röportajda, demansa sahip insanların koronavirüs salgınından kötü etkilendiğini ve bu yüzden virüs ve demans arasındaki olası uzun vadeli bağlantıları anlamanın hayati öneme sahip olduğunu söyledi.
Uzmanlar, Covid-19 geçirenlerin daha sonraki yaşamda demans geliştirme riskini potansiyel olarak öne sürmek endişe verici olduğunu belirtti. Fakat DSÖ ve Alzheimer Derneği tarafından finanse edilen araştırmacılar da dahil olmak üzere küresel araştırma topluluklarının bu konuya dair yaptığı çalışmaların konuya ışık tutması bekleniyor.