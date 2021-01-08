Araştırmalar sonucunda ortaya çıktı! Covid-19 Alzheimer’ı tetikliyor

"VİRÜS BEYİN VE SİNİR SİSTEMİNİ ETKİLİYOR"

Teksas Üniversitesi'nden Dr. Gabriel de Erausquin, 1917 ve 1918'ki grip salgınından bu yana, grip benzeri hastalıkların çoğunun beyin bozukluklarıyla ilişkilendirildiğini belirtti. Solunum yolu virüsleri arasında H1N1 ve SARS-CoV bulunduğunu söyleyen doktor, Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsünün beyni ve sinir sistemini de etkilediğinin bilindiğini sözlerine ekledi.

1918'deki İspanyol gribi, bilim insanları tarafından, Covid hastalarında da görülen uyku bozukluğu, anksiyete ve psikoz gibi beyin rahatsızlıkları ile ilişkilendirildi.

2012'de Harvard'da yapılan ve Science Translational Medicine dergisinde yayınlanan araştırma, grip ve artan Alzheimer riski arasında bir bağlantı tespit etti.

Önceki araştırmalar ise SARS-CoV-2'nin merkezi sinir sistemi üzerindeki etkisi nedeniyle deliryum, felç ve hatta felce neden olabileceğini kanıtladı.