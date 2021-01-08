Arı sütünün faydaları nelerdir? Arı sütü ne işe yarar?

Doğal bir mucize olan arı sütü,etkisini en başta kraliçe arı üzerinde göstermektedir. Normal bir işçi arının yaşam süresi 6-7 hafta iken kraliçe arının yaşam süresinin 5-6 yılı bulduğu gözlemlenmiş bulunmakta. Bilim insanlarını şaşırtan bu doğal mucize, kovandaki en dinamik genç arılar tarafından üretiliyor. Kraliçe arı ve yavru arılar için üretilen arı sütünün elde edilmesi de oldukça zahmetli. Türkiye'de yılda sadece 50 kilogram kadar üretilmesi dolayısıyla kilosu 10 bin lirayı bulan bu ürünün, Dünya'daki en büyük üreticisi ise uzun yaşam süresinde zirvede yer alan Japonya. İnsan üzerindeki etkileri klinik ortamda ve çeşitli denekler üzerinde gözlemlenmiş olan arı sütünün insan sağlığına faydaları ise şu şekilde;

İNSAN ÖMRÜNÜ UZATIYOR

Kraliçe arının yaşam süresinin, diğer arılara kıyasla 10-15 kat fazla olması, bilim insanlarını araştırmaya yönelten bir konu olmuş. Doğal bir antioksidan görevi gören arı sütünün, insan sağlığını düzeltici ve dolayısıyla insan ömrünü uzatıcı etkisi olduğu biliniyor.

KISIRLIĞI ÖNLÜYOR

Doğadaki en doğurgan canlılardan birisi olan kraliçe arı, tek seferde 1500-2000 yavru arı yumurtalayabiliyor. Ülkemizde de bu amaçla çokça tercih edilen arı sütü, kan damarlarının yolunu açmasının yanı sıra, içeriğindeki bileşenler ile erkekte sperm kalitesini arttırdığı da gözlemlenmiş bulunuyor.

KANSER TEDAVİSİNDE KULLANILIYOR

Doğadaki en dayanıklı canlılar arasında yer alan arılarda, yavru iken içtikleri arı sütünün de bağışıklık arttırıcı etkisi önem arz ediyor. Yapılan araştırmalar sonucu arı sütü, insan üzerinde bağışıklık sistemini güçlendirmesi, hücresel düzeyde dayanıklılığı arttırması gibi nedenlerden kanser ve türevi ölümcül hastalıklara da çare oluyor.

BALGAM SÖKTÜRÜCÜ ÖZELLİĞİ

Mucizeleri saymak ile bitmeyen arı sütünün bir diğer özelliği de, balgam söktürücü niteliğe sahip olması. Akciğerler üzerinde iyileştirici etkiye sahip olmasının yanı sıra, balgam kırıcı özelliği de bulunmakta.

CİLT BAKIMI İÇİN KULLANILIYOR

Dermatologlar tarafından da önerilen arı sütünün, cild üzerinde yenileyici etkiye sahip. Bu amaçla üretilen arı sütü kremleri de bulunuyor.