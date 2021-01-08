Bademcik şişmesine ne iyi gelir? Bademcik şişmesi belirtileri nelerdir?

Bademcikte hastalık durumunun ilerlemesi halinde vücut direncini düşer, beslenme ile ilgili sorunlar yaşanır. Tıpta "tonsilit" adı verilen bademcik iltihabı özellikle çocuklar arasında sık görülen bir rahatsızlıktır fakat her yaştan insanın bademcikleri şişebilir. Bademciklerin şişmesine neden olan enfeksiyon boyun ağrısı, ateş ve baş ağrısına da yol açabilir. Şişliğin verdiği rahatsızlığı azaltmak ve ağrıyı hafifletmek için bademcik şişmesine iyi geldiği bilinen bazı yöntemleri kullanabilirsiniz.

D vitamini eksikliğine dikkat

- Bademcikleriniz şişken yutkunmak bir dert olduğu için çiğnemeniz gerekmeyen sıvı gıdalarla beslenin. Sebze çorbası, tavuk çorbası gibi çorbalar hem besleyicidir hem de yemek yerken yaşadığınız ağrıları en aza indirir.

- Her gün bal ile karıştırılmış sıcak su için

- Hastalık sürecinde kesinlikle sigara tüketmeyin

- Tuzlu su ile her gün boğazınıza gargara yapın

- Kuşburnu, nane ve adaçayını sıklıkla tüketin

- Günde 2 kapsül sarımsak tüketin.

- Bu dönemde vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri almak için taze sıkılmış meyve ve sebze suları içebilirsiniz.

- Boğazınızı tahriş edebilecek aşırı baharatlı yemeklerden, kahve ve koladan uzak durun.

- Boğazının kurumasını önlemek için oturduğunuz yerin ve yatak odanızın havasını nemlendirin.

- Dinlenin. Dinlenmek enfeksiyonun kısa sürede vücuttan atılmasına yardımcı olur.

- Şişlik 7-8 gün içinde inmediyse, en azından iyileşme işareti vermediyse doktora gidin.

Bademcik altihabında ilaç tedavisi

Bademcik şişmesiyle birlikte yüksek ateş, titreme, kulaklara vuran ağrı, boyun bölgesinde bulunan lenf bezlerinde şişme, çocuklarda karın ağrısı, kusma görülüyorsa bu durum doktor tedavisi gerektirebilir. Bademcik iltihabı tedavisi için doktorunuz hastalığın şiddetine ve etkilediği alana göre antibiyotik önerebilir. Ek olarak antiseptik gargara reçete edebilir.

Bademcik altihabına doğal çözümler

Siyah turp

Siyah turp kürü gerçekten doğal bir öksürük şurubu diyebiliriz. Hem boğaz enfeksiyonunu yok ediyor hem de öksürüğü şıp diye kesmektedir.

Elma sirkesi

Yapmanız gereken şey öncelikle organik bir elma sirkesi bulmanız. İki su bardağı ılık suya 3 yemek kaşığı elma sirkesini ilave edin. Şişen bademcilere iyi gelecektir.

Sarımsak

Bu doğal antibiyotiğin şanı şöhreti aşikar. Bademcik ağrısı ve boğaz iltihabına karşı etkili olan sarımsağı ortadan ikiye kesin ve ağzınıza atıp şeker gibi emin. Bunu yapamazsanız alternatifi de mevcut: Bir su bardağı suyun içerisine 3 diş sarımsak atın ve 10 dakika kadar kaynatın. Kaynayan suyun içerisine bir çimdik karabiber ekleyin ve bu suyu için.

Zeytinyağlı soğan kürü

Bir yemek kaşığı organik zeytinyağında 2 adet rendelenmiş soğanı kavurun. Karışım ılıdıktan sonra bir tülbent ya da geniş bir bezin içerisine koyun. Bunu da boynunuzun etrafına sarın. Ağrının hızlı bir şekilde geçtiğine şahit olacaksınız. Diğer yöntemlere göre temizlik açısında biraz daha zorlayıcı ama gerçekten etkisini gösteriyor.

Tarçın çayı

Antibakteriyel özelliği olan tarçın, bakterilerin üremesini ve dağılmasını önler. Bir su bardağı sıcak suyun içerisine bir tatlı kaşığı toz tarçını ilave edin ve yaklaşık 5 dakika demlendirin. Ardından isteğinize göre taze limon suyu sıkın ve bu çayı süzerek için. Toz tarçından hoşlanmıyorsanız bu yöntemi çubuk tarçınla da deneyebilirsiniz. Ama bunun için demlenme süresi en az 10 dakika olmalıdır. Günde 2 kere bu yöntemi uygulayabilirsiniz.