Boğazda yutkunma zorluğu nasıl geçer? Boğaz ağrısına ne iyi gelir?

Hemen hemen herkesin sıklıkla karşılaştığı boğaz ağrısını çekmeyen yoktur. Kaşıntılı ya da kuru olabildiği gibi hızlıca önlem alınırsa kolayca çözülebilmektedir. Virüslerden kaynaklanan enfeksiyon sebebi ile ortaya çıktığı bilinmektedir. Viral nedenlerden dolayı oluştuğu için o bölgenin mutlaka steril olması gerekir. Böyle durumlarda bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerekir. VÜcuttaki mikroplarla daha kolay savaşabilmek adına bünyenin dirençli olması gerekir. Bu nedenle boğaz ağrısı gibi viral enfeksiyonun sebep olduğu durumlarda hem içeriden hem de dışarıdan tedavi uygulanabilir. Örneğin; o bölgenin sıcak tutulması ya da bitkisel çaylar ile çorbaların içilmesi gibi. Bu bağlamda; boğaz ağrısı tedavisi nasıl yapılır? Boğaz ağrısı nasıl geçer?

BOĞAZ AĞRISI BELİRTİLERİ

Ateş

Öksürük

Baş ve diş ağrısı

Ses tellerinde kısılma

Lenf bezlerinin şişmesi

İştahsızlık

Eklem ağrısı

Burun akıntısı

BOĞAZ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Boğazda kaşıntı ile başlayan boğaz ağrısına iyi gelen pek çok şey bulunur. Hızlıca önlem alınırsa ilerlemeden durdurulabilir. Virüslerden kaynaklı olduğundan sıcak çay, çorba gibi besinlerin tüketilmesi gerekmektedir. Çünkü sıca uygulaması boğaz mukozasının daha iyi kanlanmasını sağlar ve virüsler daha çabuk ölürler. Bağışıklık sisteminin de kuvvetlendirilmesi ile birlikte bu durum daha hafif atlatılabilir. Boğaz bölgesini şalla sarmak, papatya, ıhlamur gibi bitki çayları içmek, tuzlu su ile gargara yapmak da rahatlamayı beraberinde getirebilir.

Öte yandan soğuk içeceklerde boğaz ağrısını hafifletse de kısa vadede bu durum uygulanabilir. Çünkü boğaz bu şekilde tahriş olur ve zedelenmemesi gerekmektedir.

BADEMCİK ŞİŞMESİNE NE İYİ GELİR?

Boğaz ağrısı ile birlikte şişen bademciler de kişileri rahatsız etmektedir. Bunlar için evde birkaç adım uygulanabilir. Örneğin;

Bol Sıvı Tüketmek

Bol sıvı tüketimi hızlı iyileşmeyi sağlar. Yutkunma sırasındaki zorluğu giderir. Boğaz bölgesi nemlendiği için kişiler daha rahat olur.

Bitkisel Çaylar

Boğaz ağrısı için bitkisel çaylar birebirdir. Kişilerin hem midesini hem de boğazını rahatlatır. Boğaz bölgesinin sıcak ve nemli tutulması bu bakımdan önemli olacaktır. Aynı zamanda bu bitki çaylarını bal ile tatlandırmak da iyi gelecektir.

Papatya Çayı

İltihap sökücü özelliği vardır. Bu nedenle boğaz ağrısına iyi geldiği bilinir. Mikrop sayısını azaltır ve boğazı nemlendirir.

Adaçayı

Boğaz ağrısı için en iyi tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Mikropları öldürür. Çayını içmek ya da gargara yapmak iyi gelecektir.

Rezene

Hem iltihapları giderir hem de balgam söktürme özelliği bulunur. Bu sebepten ötürü boğaz ağrısı ve öksürüğüne iyi gelir.

Nane

Boğaz bölgesindeki mikropları öldürmesi ile bilinir. Soğuk algınlığına birebirdir.

BOĞAZ AĞRISI NASIL ÖNLENİR?

Eller sık sık yıkanmalı

Yemek veya eşya paylaşımı yapılmamalı

Boğaz ağrısı ile birlikte bademcik şişmesi olduğundan diş fırçası yenilenmeli

Hasta olunduğunda diğer kişilerle temastan kaçınmalı

Öksürürken ağız kapatılmalı

EVDE DOĞAL YOLLARDAN BOĞAZ AĞRISI NASIL GEÇER?

TUZLU SU

Bir bardak suya bir miktar tuz atılıp karıştırılır. Sonrasında birkaç defa olması şartı ile gargara yapılır. Bu durum bademciklerdeki şişmeyi de engelleyeceği gibi kişilerin rahatlamasına da yardımcı olmaktadır.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Malzemeler

2 çorba kaşığı hindistan cevizi yağı

4'te 1 fincan bal

2 yemek kaşığı taze limon suyu

Yapılışı

Tencereye hindistan cevizi yağı dökülür. Taze limon suyu eklenir. Sonrasında bal da eklenir. Bunlar birbirine karıştırılır ve düşük sıcaklıkta ısıtılır. Öksürük şurubu kıvamında bir içecek oluşması gerekir. Bir süre soğuduktan sonra iyice saklanır ve tüketilir. Günde 3 kez tüketilebilir.

ZENCEFİLLİ LİMON ÇAYI

Malzemeler

1 fincan sıcak su

1 çorba kaşığı zencecil

1 çay kaşığı bal

Yapılışı

Malzemeler eklenir ve karıştırılır. 5 dakika beklettikten sonra içerisinde bal eklenip içilir.

PASTİL

Bademcik iltihabı ve boğaz ağrısına pastil tüketmek iyi gelecektir.

BOĞAZ AĞRISINA İYİ GELEN İBRAHİM SARAÇOĞLU KÜRÜ

İbrahim Saraçoğlu boğaz ağrısı için adaçayı kürünü öneriyor. Koruyucu ve önleyici tedavi yöntemi olarak kabul edilen adaçayı aynı zamanda kişileri diğer mikroplardan da korumaktadır. Günde birkaç defa yapılacak olan adaçayı gargarası boğaz ağrısına iyi gelecektir.

BOĞAZ AĞRISI NEDEN OLUR?

Özellikle kış aylarında kendini belli eden boğaz ağrısı hastalıkların artmasıyla ortaya çıkabildiği gibi tek başına da görülebilir. Sebebi; çoğunlukla virüsler ve bakterilerdir. Boğazda acı ve yanma hissi olduğunda boğaz ağrısı oluşabilmektedir. Larenjit, krup hastalığı, sinüzit, reflü, akciğer enfeksiyonları bu duruma sebebiyet vermektedir.

BOĞAZ AĞRISI TEDAVİSİ