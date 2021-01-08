Boğaz ağrısına ne iyi gelir, doğal antibiyotik önerileri! Boğaz ağrısını evde ne geçirir?

Boğaz ağrısının pek çok nedeni olmakla birlikte genel olarak bir iltihaplanma sonucu oluşmaktadır. Boğaz ağrısına neden olabilecek koşullar şu şekildedir ;

Sürekli olarak yüksek sesle konuşarak ses tellerinin tahribata uğraması

Bir aktiviteye bağlı olarak bağırma veya çığlık atma gibi eylemler

Mide ve akciğer rahatsızlıklarına bağlı olarak gelişen reaksiyonlar

Antrenman sonrası rüzgarlı havaya yakalanma veya uzun süre terli dolaşma

Buzlu içecek ve soğuk/donmuş gıdalar tüketmek

Genetik olarak hassas boğaz altı bezlerine sahip olmak

Doğuştan hassas bademciklere sahip olmak

Ağız bakımının düzenli yapılmadığı durumlarda boğaz bölgesinin iltihaplanma ve enfeksiyonlara açık hale gelmesi

Özellikle meyve sebzelerin yeterince temizlenmemesi

Yukarıda bahsi geçen koşullar boğaz ağrısına neden olabilmektedir. Bunun ile birlikte başlıca boğaz ağrısı belirtileri şunlardır ;

Şiddetli boğaz ağrısı

Yutkunmada zorlanma

Ağız kokusu

Vücut sıcaklığının yükselmesi

Ses kısıklığı ve ses değişmesi

Boğaz ağrısına doğal çözüm arasında pek çok boğaz ağrısına doğal antibiyotik önerisi bulunmaktadır. Boğaz iltihabı doğal yollarla nasıl geçer ?

Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısı evde tedavi ile nasıl geçer?

BOĞAZ AĞRISINA DOĞAL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, İLTİHAPLI BOĞAZ AĞRISINA BİTKİSEL ÇÖZÜM NELERDİR?