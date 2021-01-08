Boğaz ağrısına ne iyi gelir, doğal antibiyotik önerileri! Boğaz ağrısını evde ne geçirir?

Boğaz ağrısının pek çok nedeni olmakla birlikte genel olarak bir iltihaplanma sonucu oluşmaktadır. Boğaz ağrısına neden olabilecek koşullar şu şekildedir ;
- Sürekli olarak yüksek sesle konuşarak ses tellerinin tahribata uğraması
- Bir aktiviteye bağlı olarak bağırma veya çığlık atma gibi eylemler
- Mide ve akciğer rahatsızlıklarına bağlı olarak gelişen reaksiyonlar
- Antrenman sonrası rüzgarlı havaya yakalanma veya uzun süre terli dolaşma
- Buzlu içecek ve soğuk/donmuş gıdalar tüketmek
- Genetik olarak hassas boğaz altı bezlerine sahip olmak
- Doğuştan hassas bademciklere sahip olmak
- Ağız bakımının düzenli yapılmadığı durumlarda boğaz bölgesinin iltihaplanma ve enfeksiyonlara açık hale gelmesi
- Özellikle meyve sebzelerin yeterince temizlenmemesi
Yukarıda bahsi geçen koşullar boğaz ağrısına neden olabilmektedir. Bunun ile birlikte başlıca boğaz ağrısı belirtileri şunlardır ;
- Şiddetli boğaz ağrısı
- Yutkunmada zorlanma
- Ağız kokusu
- Vücut sıcaklığının yükselmesi
- Ses kısıklığı ve ses değişmesi
Boğaz ağrısına doğal çözüm arasında pek çok boğaz ağrısına doğal antibiyotik önerisi bulunmaktadır. Boğaz iltihabı doğal yollarla nasıl geçer ?
Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısı evde tedavi ile nasıl geçer?
BOĞAZ AĞRISINA DOĞAL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, İLTİHAPLI BOĞAZ AĞRISINA BİTKİSEL ÇÖZÜM NELERDİR?
- Ihlamur boğaz ağrısına karşı en geleneksel yöntemlerden birisidir. Yüzyıllardır başlıca kullanım olarak boğaz ağrısı olan ıhlamurun etkisi, gücünü tarihiyle ispatlamıştır
- Sinameki çayı antibiyotik özelliği ile boğaz ağrısına doğal antibiyotik olarak öne çıkan yöntemlerden birisidir. Uzmanların uyardığı bir nokta ise, sinameki çayının günde iki seferden fazla tüketilmemesi gerektiğidir
- Aktarlardan elde edilebilecek ekinezya çayı da, 10 dakikalık bir demlenme süresinin ardından boğaz ağrısına karşı etkili olabilmektedir. İçeriğindeki doğal antiseptik özelliği nedeniyle iltihap temizleyici özelliğe sahiptir
- Nane limon karışımı da boğaz ağrısına karşı geleneksel bir çözümdür. Uzmanlar tarafından önerilen bir ek olarak, nane limonun içerisine antibiyotik etkisini kuvvetlendirecek kekik ve karabiberin de kararında miktar eklenmesidir
- Adaçayı gargarası, özellikle bademciklerin şişmiş olduğu hassas bademciğe sahip kişilere sıkça önerilmektedir. Lifli bir bitki olan adaçayının yumuşatıcı etkisi, bademcikler üzerinde rahatlatıcı etkiye sahiptir
- Dut pekmezi, iltihap kurutucu özelliğe sahiptir. Bu nedenle de özellikle bademcik üzerindeki iltihaplanmalarda, oldukça etkili bir mücadele yöntemidir. Bununla birlikte dut pekmezinin bağışıklık güçlendirici etkisi ile, vücudun boğaz ağrısına karşı kendisini savunmasını da güçlendirmektedir
- Ses tellerinde ortaya çıkan bir iltihaplanmaya bağlı olarak görülen boğaz ağrılarında, bıldırcın yumurtası uzmanlar tarafından önerilen bir boğaz ağrısına bitkisel çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Ses telleri yapısı itibariyle oldukça hassas bir yapıya sahiptir bu nedenle özellikle yüksek ses eforunda tahribata açık hale gelmektedir. Tahribat çoğunluk ile bölgenin kuru kalması ve tahriş olması şeklinde gerçekleşir. Bu nedenle bıldırcın yumurtası, bölgedeki kuruluğu gidererek ses tellerine karşı onarıcı bir etkide bulunacaktır ve boğaz gıcıklığına ne iyi gelir? sorusunun da cevaplarından olacaktır.
- Boğaz ağrısının özellikle kış aylarında sıkça görülmesinin nedenleri arasında vücut direncinin bu aylarda oldukça düşmesi yer almaktadır. Bu nedenle de nar, limon, portakal, mandalina ve greyfurt gibi C grubu vitaminlerin bol olduğu meyveler bu aylarda sıkça tüketilerek vücudun boğaz ağrısı dahil olmak üzere hastalıklara karşı direnci arttırabilmektedir