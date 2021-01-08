Yutkunurken boğaz ağrısı ve geniz yanması nasıl geçer? Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Bitkisel yöntemler

Boğaz ağrısı birçok kişinin başına gelebilen çoğu zaman viral enfeksiyon nedenli olup evde yapılabilecek yöntemlerle iyileştirilebilen bir hastalık olarak bilinmektedir. Bu dönemde aşırı sıcak içecek ve yiyeceklerden uzak durmak ve boğazdaki tahrişi engellemek en büyük adımdır. Bu yöntem dışında ağrıyı azaltmak için de bazı uygulamalar yapılabilir. Peki, Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Yutkunurken geçmeyen boğaz ağrısı ve yanması nasıl geçer? İşte İlaçsız bitkisel tedavi yöntemleri…

BOĞAZ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Ilık ve soğuk sıvılar

Çay veya tavuk çorbası gibi sıcak içeceklerden yudumlayın. Veya buzlu su veya buzlu şeker gibi soğuk sıvıları deneyin. Sıvılar, mukoza zarlarının temizlenmesine yardımcı olur, işlerin akmasını sağlar ve sinüs enfeksiyonlarını önler. Ilık sıcaklıklar boğazın arkasını yatıştırarak öksürüğü de azaltabilir. Size en uygun olanı görmek için hem sıcak hem de soğuk yöntemi deneyebilirsiniz.

Gargara

1/2 çay kaşığı tuzu veya benzer miktarda karbonatı bir bardak ılık suda eritin. Tamamen doğal bir boğaz ağrısı ilacı için karışımı her üç saatte bir gargara yapın (ama yutmayın). Tuzlu su boğazınızdaki şişkinliği ve tahrişi azaltmaya yardımcı olabilir. Kabartma tozu ayrıca boğazı rahatlatır, mukusu parçalar ve boğazı tahriş eden asit reflüsüne yardımcı olabilir.

Reçetesiz satılan antihistaminikler ve ağrı kesiciler

Bir antihistamin, boğaz ağrısını hafifletebilir veya hafifletebilir. Asetaminofen, ibuprofen ve naproksen ayrıca bezlerde ve boynun diğer kısımlarında biraz daha derin olan ağrıya da yardımcı olur. Histaminler, bağışıklık sisteminizin yabancı maddelerle savaşmasına yardımcı olan kimyasallardır. Ancak bazen denize düşerek boğaz ağrısını daha kötü hissettiren semptomları (tıkanıklık ve geniz akıntısı gibi) tetikler. Antihistaminikler bu aşırı reaksiyona karşı koyabilir.

Buhar ve nem

Sıcak bir duş alın. Gerçekten buharlaştığında, sihri içinize çekin. Buhar, mukusu gevşetir ve boğaz ağrısını nemlendirip yatıştırabilir. Boğaz ağrısı hakkında Boğaz ağrısı çok yaygındır ve genellikle endişelenecek bir şey yoktur. Normalde bu rahatsızlık maksimum bir hafta içinde iyileşir. Çoğu soğuk algınlığı veya grip gibi küçük hastalıklardan kaynaklanır ve evde tedavi edilebilir.

Sarımsak tüketin

Sarımsak ayrıca doğal antibakteriyel özelliklere sahiptir. Enfeksiyonlarla mücadele etme yeteneği ile bilinen bir organosülfer bileşiği olan allisin içerir. Araştırmalar, düzenli olarak sarımsak takviyesi almanın soğuk algınlığı virüsünü önlemeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Diyetinize taze sarımsak eklemek, antimikrobiyal özelliklerini kazanmanın bir yoludur. Büyükannen boğaz ağrısını yatıştırmak için sana bir diş sarımsak emmeni söylemiş olabilir. Sarımsağın pek çok iyileştirici etkisi olduğundan, bunu deneyebilirsiniz, ancak daha sonra dişlerinizi enzimlerden korumak ve nefesinizi iyileştirmek için dişlerinizi fırçalamak isteyebilirsiniz.

Bal tüketin

Bal, boğaz ağrısını yatıştırmak için diğer doğal maddelerle birlikte kullanılan lezzetli bir tatlandırıcıdır. Enfeksiyonla mücadeleye ve acıyı hafifletmeye yardımcı olmanın yanı sıra yadsınamaz bir şekilde ilaçların tadını daha iyi hale getirir.

BOĞAZ AĞRISI TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Aşağıdaki önlemler genellikle boğaz ağrısını yatıştırmaya yardımcı olabilir:

ibuprofen veya parasetamol içerikli ilaçlar doktor tavsiyesi ile alınabilir.

*Parasetamol çocuklar ve ibuprofen kullanamayanlar için daha iyi bir yöntemdir.

(16 yaşın altındaki çocukların asla aspirin almaması gerektiğini unutmayın)

Bol miktarda ılık sıvı tüketin ve çok sıcak içeceklerden kaçının!

Serin, yumuşak yiyecekler tüketin

Sigara ve dumanlı yerlerden kaçının

Ev yapımı ılık, tuzlu suyla gargara yapın

Eczanelerde satılan ilaçlı pastil ve sprey gibi denemek isteyebileceğiniz ürünler bulunmaktadır.

Bakteriyel bir enfeksiyondan kaynaklansa bile, antibiyotikler genellikle boğaz ağrısı için reçete edilmez, çünkü sizi daha çabuk daha iyi hissettirme olasılığı düşüktür ve hoş olmayan yan etkileri olabilir.

Eğer bu yöntemler işe yaramazsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.

Boğaz ağrısının nedenleri

Boğaz ağrısının nedeni her zaman açık değildir. Ancak çoğu durumda viral veya bakteriyel bir enfeksiyonun belirtisidir.

Boğaz ağrısı genellikle aşağıdakilerin bir belirtisidir:

Soğuk algınlığı veya grip - ayrıca tıkalı veya burun akıntısı, öksürük, yüksek ateş (ateş), baş ağrısı ve genel ağrılarınız olabilir

Larenjit (ses kutusunun iltihabı) - ayrıca boğuk bir sesiniz, kuru bir öksürüğünüz ve sürekli boğazınızı temizleme ihtiyacınız olabilir

Bademcik iltihabı (bademcik iltihabı) - ayrıca kırmızı veya benekli bademcikler, yutkunurken rahatsızlık ve ateşiniz olabilir

Boğaz ağrısı (bir bakteriyel boğaz enfeksiyonu) - ayrıca boynunuzda şişmiş bezler, yutulduğunda rahatsızlık ve bademcik iltihabı olabilir

Glandüler ateş - ayrıca çok yorgun hissedebilir ve boynunuzda ateş ve şişmiş bezler olabilir

Duman, gastroözofageal reflü hastalığı (mideden asit sızıntısı) ve alerji gibi boğazınızı tahriş eden bir şeyden de kaynaklanabilir.

Ne zaman tıbbi tavsiye alınmalı

Boğaz ağrınız varsa, genellikle tıbbi yardım almanıza gerek yoktur.

Ancak aşağıdaki durumlarda doktorunuzla iletişime geçmeniz gerekebilir;

Semptomlarınız şiddetlenirse

Bir hafta sonra düzelmeye başlamayan kalıcı semptomlarınız varsa

Sık sık şiddetli boğaz ağrısı yaşarsanız

Zayıf bir bağışıklık sisteminiz varsa - örneğin, HIV'niz var, kemoterapi alıyorsanız veya bağışıklık sisteminizi baskılayan ilaçlar alıyorsanız