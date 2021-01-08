Yutkunurken boğaz ağrısı ve geniz yanması nasıl geçer? Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Bitkisel yöntemler

Boğaz ağrısı birçok kişinin başına gelebilen çoğu zaman viral enfeksiyon nedenli olup evde yapılabilecek yöntemlerle iyileştirilebilen bir hastalık olarak bilinmektedir. Bu dönemde aşırı sıcak içecek ve yiyeceklerden uzak durmak ve boğazdaki tahrişi engellemek en büyük adımdır. Bu yöntem dışında ağrıyı azaltmak için de bazı uygulamalar yapılabilir. Peki, Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Yutkunurken geçmeyen boğaz ağrısı ve yanması nasıl geçer? İşte İlaçsız bitkisel tedavi yöntemleri…
Ilık ve soğuk sıvılar
Gargara
Reçetesiz satılan antihistaminikler ve ağrı kesiciler
Buhar ve nem
Sarımsak tüketin
Bal tüketin
BOĞAZ AĞRISI TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?
Aşağıdaki önlemler genellikle boğaz ağrısını yatıştırmaya yardımcı olabilir:
ibuprofen veya parasetamol içerikli ilaçlar doktor tavsiyesi ile alınabilir.
*Parasetamol çocuklar ve ibuprofen kullanamayanlar için daha iyi bir yöntemdir.
(16 yaşın altındaki çocukların asla aspirin almaması gerektiğini unutmayın)
Bol miktarda ılık sıvı tüketin ve çok sıcak içeceklerden kaçının!
Serin, yumuşak yiyecekler tüketin
Sigara ve dumanlı yerlerden kaçının
Ev yapımı ılık, tuzlu suyla gargara yapın
Eczanelerde satılan ilaçlı pastil ve sprey gibi denemek isteyebileceğiniz ürünler bulunmaktadır.
Bakteriyel bir enfeksiyondan kaynaklansa bile, antibiyotikler genellikle boğaz ağrısı için reçete edilmez, çünkü sizi daha çabuk daha iyi hissettirme olasılığı düşüktür ve hoş olmayan yan etkileri olabilir.
Eğer bu yöntemler işe yaramazsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.
Boğaz ağrısının nedeni her zaman açık değildir. Ancak çoğu durumda viral veya bakteriyel bir enfeksiyonun belirtisidir.
Boğaz ağrısı genellikle aşağıdakilerin bir belirtisidir:
Soğuk algınlığı veya grip - ayrıca tıkalı veya burun akıntısı, öksürük, yüksek ateş (ateş), baş ağrısı ve genel ağrılarınız olabilir
Larenjit (ses kutusunun iltihabı) - ayrıca boğuk bir sesiniz, kuru bir öksürüğünüz ve sürekli boğazınızı temizleme ihtiyacınız olabilir
Bademcik iltihabı (bademcik iltihabı) - ayrıca kırmızı veya benekli bademcikler, yutkunurken rahatsızlık ve ateşiniz olabilir
Boğaz ağrısı (bir bakteriyel boğaz enfeksiyonu) - ayrıca boynunuzda şişmiş bezler, yutulduğunda rahatsızlık ve bademcik iltihabı olabilir
Glandüler ateş - ayrıca çok yorgun hissedebilir ve boynunuzda ateş ve şişmiş bezler olabilir
Duman, gastroözofageal reflü hastalığı (mideden asit sızıntısı) ve alerji gibi boğazınızı tahriş eden bir şeyden de kaynaklanabilir.
Boğaz ağrınız varsa, genellikle tıbbi yardım almanıza gerek yoktur.
Ancak aşağıdaki durumlarda doktorunuzla iletişime geçmeniz gerekebilir;
Semptomlarınız şiddetlenirse
Bir hafta sonra düzelmeye başlamayan kalıcı semptomlarınız varsa
Sık sık şiddetli boğaz ağrısı yaşarsanız
Zayıf bir bağışıklık sisteminiz varsa - örneğin, HIV'niz var, kemoterapi alıyorsanız veya bağışıklık sisteminizi baskılayan ilaçlar alıyorsanız