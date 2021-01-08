Boğaz enfeksiyonuna ne iyi gelir? Boğaz enfeksiyonu nasıl geçer, belirtileri nelerdir?

Boğaz ağrılarındaki sorun bademcik şişmesi olarak görülür. Bademciklerin şişmesi ve kızarması aslında ağzın arka kısmında bulunan yumuşak dokunun ağrımasına sebep olur. Bu da yutkunmayı zorlaştırır, konuşmakta güçlük çekebilirsiniz. Doktora gidildiğinde boğaza bakılarak eğer boğaz kızarık ise hastalığın adı konur. Sadece kızarık olması değil beyaz lekeler ve irinler görülmesi de muhtemeldir. Bunlarda iltihap ve bakterilerin sebebiyet verdiği bir hastalık olabileceğini gösterir. Boğaz enfeksiyonu belirtileri nelerdir? Sorusuna daha ayrıntılı bakacağız. Boğaz enfeksiyonu için hangi antibiyotik kullanılır? İşte yanıtları…

BOĞAZ ENFEKSİYONU NEDEN OLUR?

Boğaz ağrısı nedenlerine baktığımızda altında yatan hastalık belirtileri vardır. Ağrı oluşumunda ise genel etken virüslerdir. Soğuk algınlığı olarak tanımladığımız hastalıklar genellikle boğaz ağrısı olarak belirti göstermektedir. Bunlarda mevsim geçişlerinde ve soğuktan dolayı vücudun dirençsiz kaldığı durumlarda ortaya çıkmaktadır. Kızamık, suçiçeği, kabakulak, mononükleoz gibi hastalıklarda da boğaz ağrısı şikâyetleri görülür. Ayrıca bakteriyel enfeksiyonlar da boğaz ağrısına neden olur. Bakteriyel boğaz enfeksiyonu boğazda pamuksu dediğimiz görüntü oluşturabilir. İltihap oluşumu gözlemlenir. Boğazın tahriş olması gibi durumlarda da boğaz ağrısı oluşur. Mesela; bahar alerjileri, kimyasallar, toz, evcil hayvan gibi alerjiyi tetikleyecek durumlarda boğaz ağrısı görülebilmektedir. Bunların yanında kuru bir hava boğazı kurutarak kuru bir öksürüğe neden olur. Boğazı tahriş ederek boğaz ağrısı ortaya çıkar. Günümüzde en çok görülen nedenlerden biri de sigara ve alkol tüketimidir.

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BOĞAZ ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ

Boğazda yanma

Boğazda kuruluk hissi

Boğazda şişlik

Ağız tadının değişmesi

Ağız kokusu oluşması

Ateş

Terleme

Halsizlik

Baş ağrısı

BOĞAZ ENFEKSİYONU NASIL GEÇER?

Boğaz ağrısı viral enfeksiyona bağlı olarak ortaya çıktıysa kendiliğinden iyileşebilir. İyileşme süreci bir haftadır. Boğaz ağrısı beraberinde ateşlenme gibi etkiler gösterirse ağrı kesici ve ateş düşürücü kullanılabilir. Boğaz ağrısı tedavisinde aspirin kesinlikle önerilmez.

Eğer boğaz ağrısı bakteriyel enfeksiyonlara bağlı ise tedavi için antibiyotik kullanımı önerilir. Boğaz enfeksiyonu için hangi antibiyotik kullanılır? Sorusunun yanıtı için uzman doktorlara başvurmak şarttır. Antibiyotikler güçlü türden ilaçlar olduğu için vücudun direncini zayıflatır. Uzman doktor kontrolünde antibiyotik kullanılması önerilmektedir.

BOĞAZ ENFEKSİYONUNA NE İYİ GELİR?

Boğazı nemli tutun.

Bol su tüketimi gereklidir.

Çok konuşmamalıyız. Boğazı yorarsak daha çok tahrişe sebep olacaktır.

Alkol ve sigara tüketmemeliyiz.

Kafein içeren içeceklerden uzak durmalıyız.

Et ve tavuk suyu içebiliriz.

Ilık su ile bal karışımı içebiliriz.

Tuzlu su ile gargara yaparsak boğazı yumuşatır.

Pastil kullanarak boğazı yumuşatabilirsiniz.

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BEBEKLERDE BOĞAZ ENFEKSİYONU

Bebeklerde boğaz enfeksiyonu sık görülen sorunlardan biridir. Bebeklerde boğaz enfeksiyonu ve ateş aile bireylerini tedirgin edebilir. Bebeklerin bağışlık sistemi çok güçsüz olduğu için enfeksiyona sebep olan bakteriler ya da viral enfeksiyonlar vücutta çok çabuk etken gösterirler. Bebeklerde ilaç kullanımı da sıkıntılı olduğu için muhakkak doktor kontrolünde ilaç tedavisi yapılmalıdır. Ağrıyı ve etkiyi azaltmak için bebekler için üretilmiş ilaçlar kullanılmalıdır. Yetişkinlik düzeyine göre ilaç dozu verilmelidir.

BOĞAZ ENFEKSİYONU BİTKİSEL TEDAVİ

Elma sirkesi

Bir bardak suyun içine bir çorba kaşığı elma sirkesi ve bir kaşık bal ekleyin. Karıştırıp için. İçerisindeki anti bakteriyel özellik sayesinde boğaz ağrısını hafifletebilirsiniz.

Ada çayı

Ada çayı ile Ekinezya karışımı ile boğaz ağrısına çözüm bulabilirsiniz. 1 çay kaşığı Ekinezya, 1 çay kaşığı ada çayını yarım bardak kaynatılmış suyun içine koyun. Demlenmesini bekleyin. Daha sonra karışımı süzün. Sprey şişesine koyarak boğazınıza günde 3 kere sıkın. Boğazınızda yumuşama ve rahatlama hissedeceksiniz.

Limon suyu

Limonun içindeki C vitamini boğaz ağrıları için kullanılmaktadır. Ayrıca boğazın nemli kalmasını sağlar. Bir bardak suyun içine 1 yemek kaşığı limon suyu atarak karıştırın. Eğer içine tuz ve bal da eklersiniz daha çok etkisini görürsünüz.

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