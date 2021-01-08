Boğaz iltihabına ne iyi gelir? Boğaz iltihabı evde doğal ve bitkisel çözüm ile nasıl geçer?

Boğaz ağrıları şikâyetleri ile doktora gidildiğinde boğazda pamuksu şeklinde bir görüntü keşfedilirse boğaz iltihabı teşhisi konur. Yani bakteriyel bir hastalığa bağlı olarak boğazda iltihap oluşmuş demektir. Yutkunurken, konuşurken, nefes alırken boğazdaki iltihabı hissedebilirsiniz. Çoğu zaman boğazı tıkayarak yutkunmayı bile zorlaştırır. Boğaz iltihabı doğal tedavisi için bazı öneriler vardır. Doktora gitmeden evde çözüm yolu arıyorsanız size önerilerimiz olacak. Boğaz iltihabı temizleme için gerekli olanlar nelerdir? İşte ayrıntılar…

BOĞAZ İLTİHABI BELİRTİLERİ

Boğaz iltihabı belirtileri arasında en belirgin özellik boğazda oluşan pamuksu beyaz lekelenme tarzı görüntüdür. Bunun dışında da birçok belirtileri vardır. Onlara değinecek olursak:

Boğazda yanma

Boğazda kuruluk

Yutkunamama

Yutkunmada zorlanma

Ateşlenme

Boğaz ağrısı

Öksürük

Geniz akıntısı

Hırıltı

Konuşmakta zorlanma

Kusma

Baş ağrısı

Halsizlik

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BOĞAZ İLTİHABI NASIL GEÇER?

Bakteriyel enfeksiyonlarda boğaz iltihapları görülür. Boğaz iltihapları genel olarak baş ağrısı, öksürük, ateş, halsizlik gibi belirtiler gösterir. Lenf bezleri şişerek boğazda ağrı hissi verir. Bakteriyel enfeksiyonların çözüm yolu antibiyotiktik. Antibiyotik kullanımı Türkiye'de artık tercih edilmediği için doktor kontrolünde kullanılması gerekir. Boğazdaki iltihap nasıl geçer? Sorusunun yanıtı bu şekildedir.

BOĞAZ İLTİHABINA NE İYİ GELİR?

Boğaz iltihabına doğal çözüm arayanlar için bazı önerilerimiz olacak. Evde uygulayabileceğiniz yöntemler mevcuttur. Boğaz iltihabına iyi gelen şeyler şu şekilde sıralayabiliriz…

Bol su için

Boğazdaki iltihabın etkisini azaltmak ve kolay yutkunabilmek için bol bol su içmeliyiz. Su sindirim sistemini de harekete geçireceği için faydalıdır.

Ada Çayı

Ada çayının hafif ve rahatlatıcı tadıyla boğaz iltihabına karşı boğazda rahatlama hissedebilirsiniz. Boğazdaki mukusu yumuşatarak rahat dışarı atılmasını sağlar.

Tuzlu su

Önce bir bardak ılık su ayarlayın. Ardından içine bir çay kaşığı tuz ekleyin. Bu karışımı içmeyeceksiniz. Ağızda gargara yaparak boğazı temizleyecek ve rahatlatacaksınız.

Papatya çayı

İltihap kurutucular arasında en etkili yöntemlerden biri olan papatya çayı en çok tercih edilenler arasındadır. Papatyanın hafif tadı ve rahatlatıcı etkisiyle de kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Papatya çayı ayrıca vücuttan yabancı maddeleri n atılmasını da sağlar.

Nane çayı

Nane çayı tarihin bilinen en eski yöntemlerinden biridir. Nanenin ferahlatıcı etkisi ile boğazdaki sorunları yok edebilirsiniz. Günümüz ilaç sektöründe de naneden oldukça çok yararlanılmaktadır.

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Kabartma tozu

Kabartma tozu deyince akla pasta yapmak gelir. Bir bardak ılık suyun içine bir çay kaşığı kabartma tozu dökerek karıştırın ve bu karışımı ağızda gargara yapın. Boğazda rahatlama hissi verecektir. Gargara sonrası mutlaka temiz suyla ağzı çalkalayın.

Elma sirkesi

Sirke hayatımızın en önemli parçalarından biridir. Anti bakteriyel özelliği sayesinde birçok alanda kullanılmaktadır. Boğazda oluşan mukusu parçalayarak bakterinin yayılmasını önler. Bir bardak suyun içine bir yemek kaşığı elma sirkesi ekleyin ve gargara yapın. Elma sirkesini içerseniz bir şey olmaz ama mide sorunları olanlar için kullanılması kesinlikle tavsiye edilmemektedir.

Sarımsak

Doğal antibiyotik arıyorsanız sarımsam imdadınıza yetişir. Boğaz ağrısı için birebir olan sarımsağı yemeklerin içine atarak da tüketebilirsiniz.

Boğaz iltihabı bitkisel tedavi yöntemleri bunlardır. Evde rahatlıkla bunları deneyebilirsiniz. Ama boğaz iltihabı sağlık açısından ciddi sorunlar oluşturabilir. Geçmeyen boğaz iltihabı durumlarında önce en yakın sağlık kuruluşuna gitmeniz tavsiye edilir. Doktor kontrolünde tedavi olursanız daha erken iyileşebilirsiniz. Çünkü boğaz iltihabına neden olan etkeni daha erken teşhis ederek tedavi süreci de ona göre başlatılır.

BOĞAZ İLTİHABI KAÇ GÜNDE GEÇER?

Boğaz iltihabı düzenli antibiyotik kullanımı ile beraber 7-10 gün içerisinde geçmesi beklenir. Doktorlar genel olarak 7 gün sonra kontrole gelinmesini ister. Ona göre antibiyotik tedavisine devam ettirilir ya da tedavi yöntemi değiştirilebilir.

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