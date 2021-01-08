Boğaz şişmesine ne iyi gelir? Boğaz şişmesi ve yutkunamama nasıl geçer_?

Boğaz şişmesi lenf bezlerinin şişmesiyle meydana gelir. Genellikle kış aylarının gelmesiyle birlikte ortaya çıkan boğaz iltihabı hemen hemen herkesin yaşadığı bir sağlık sorunudur. Çoğu zaman basit tedavilerle geçen boğaz iltihabı altında kronik bir hastalık barındırmıyorsa doğal yöntemlerle de önlenebilir. Boğaz şişmesine ne iyi gelir? Yutkunamama problemine sebep olan boğaz şişmesi nasıl geçer? Sorularının cevabı ve daha fazlası haberimizin detayında sizlerle…

BOĞAZ ŞİŞMESİ NEDEN OLUR?

Boğaz şişmesi birçok nedenden kaynaklı olabilir. Bademcik, gribal, diş, kulak ve ciltten kaynaklı birçok sorun barındırabilir. Boğaz iltihabı bakteriyel ya da viral enfeksiyonlardan kaynaklı oluşabilir. Alerjik boğaz şişmesi, bahar gribi gibi birçok neden boğaz iltihabını oluşturabilir. Boğaz iltihabına neden olan faktörler;

Kızamık, Bademcik enfeksiyonu, romatizmal hastalıklar, gribal enfeksiyonlar, farenjit, guatr gibi hastalıklar olarak sıralayabiliriz.

BOĞAZ ŞİŞMESİ NASIL GEÇER?

Boğaz ağrısı ve şişmesi kış aylarında çok görülebilen rahatsızlıktır. Enfeksiyon çok ilerlememişse evde alınabilecek önlemlerle kısa sürede iyileşme göstermektedir. Boğaz şişmesi yutkunamama problemini de beraberinde getirir. Boğaz şişmesini önlemek için aşırı soğuk ve sıcak içeceklerden uzak durmak gerekir. Hafif seyreden boğaz şişmesi bitkisel yöntemlerle ilerlemeden durdurulabilir. İlerleyen boğaz ağrısı evde basit yöntemlerle geçmez. Ateşle birlikte iltihaplı boğaz ağrısı yaşıyorsanız ilaç tedavisi almanız gerekmektedir. Tedaviyle geçmeyen boğaz şişmesinin altında yatan başka bir sorun varsa cerrahi müdahale de gerektirebilir. Boğaz şişmesi genelde 7 ila 10 gün içinde iyileşmektedir. 10 günü aşan boğaz ağrılarında en kısa zamanda uzman doktora görünülmelidir.

BOĞAZ ŞİŞMESİNE NE İYİ GELİR?

Boğaz şişmesi 7'den 70'e herkesin yaşayabileceği bir sağlık sorunudur. Özellikle kış aylarında sıklıkla görülen boğaz şişmesi tedavisi evde de mümkündür. İlerleyen boğaz şişmesi iltihaplı ve yüksek ateşli görülürse en kısa zamanda doktora gidilmelidir. 10 günden fazla süren boğaz şişmesi doktor kontrolü altında tedavi edilmelidir. Sık sık boğazı ıslak tutmalı ve sağlıklı beslenilmesi gerekmektedir. Boğazı yumuşak tutmak bu süreçte en önemli tedavi yöntemlerindendir.

BOĞAZ ŞİŞKİNLİĞİNE NE İYİ GELİR?

Hemen hemen herkesin kış aylarında yaşayabileceği boğaz şişkinliği genelde basit tedavilerle önlenebilir bir hastalıktır. Boğaz şişliği tedavisinde en önemli etken bol bol sıvı tüketmektir. Boğazını yumuşak tutmalı ve sağlıklı besinler tüketmelisiniz. Ağır enfeksiyon yaşanan durumlarda uzman bir doktora görünülmelidir.

BADEMCİK ŞİŞMESİNE NE İYİ GELİR?

Bademcik şişmesi çoğunlukla kış aylarında görülür. Sık sık tekrarlayan bademcik şişmesi sorunu yaşanıyorsa en kısa zamanda doktora görünülmelidir. Bademcik şişmesi çok ağır geçmiyorsa şişkinliğin önüne geçmek için boğaz sürekli yumuşak tutulmalıdır. Sıvı tüketimi arttırılmalı ve sigara kullanımı bırakılmalıdır. Sağlıklı yiyecekler tüketilmeli ve paketlenmiş gıdalardan uzak durulmalıdır. Bademcik şişmesinde boğazın kuru kalmaması çok önemlidir bu nedenle evinizi sürekli olarak havalandırmalısınız. Su tüketimini arttırılması ve suyunuza birkaç damla limon sıkıp boğaz tahrişinizi azaltabilirsiniz. Kafeinli içecekler boğaz tahrişini arttırır. Aşırı baharatlı yiyeceklerden uzak durulmalı, vitamin ve mineral açısından zengin besinler tüketilmelidir.

BADEMCİK AĞRISI NASIL GEÇER?

Bademcik ağrısı herkeste görülebilen bir hastalıktır. Sık sık bademcik şişmesi sorunu cerrahi müdahale gerektirebilir. Genelde ilaç tedavisiyle şikayetleri giderilen bademcik ağrısı uzun süre geçmiyorsa uzman bir doktor tarafından müdahale gerektirir. Bademcik ağrısını önlemek için aşırı soğuk ve aşırı sıcak içeceklerden uzak durulmalı, sigara tüketimi azaltılmalıdır. Kafeinli içecekler tüketilmemeli ve bu süreçte vücudu yoracak hareketlerden kaçınılmalıdır.

BADEMCİK ŞİŞMESİ KAÇ GÜNDE GEÇER?

Bademcik şişmesi ağır enfeksiyon haline girmemişse genelde 7 ila 10 gün arasında geçmektedir. 10 günden fazla süren bademcik şişmesi sorunları için uzman bir doktora görünülmelidir.

BADEMCİK İLTİHABI EVDE NASIL GEÇER?

Bademcik iltihabı ilerlemeden evde tedavilerle kontrol altına alınabilen bir hastalıktır. Öncelikle boğazınızı sürekli yumuşak tutarak ağrınızı azaltabilirsiniz. Vitamin ve mineral içeren besinler tüketmek bağışıklık sisteminizi güçlendirecektir. Boğazı tahriş edebilecek yiyeceklerden uzak durmalı sık sık sıvı tüketmelisiniz. Kendinizi iyi hissedene kadar dinlenmeli aşırı hareketlerden kaçınmalısınız. Sigara kullanımını bırakmalı evinizi sürekli havalandırmalısınız.

BOĞAZ ŞİŞMESİNE BİTKİSEL NE İYİ GELİR?

Boğaz şişmesine iyi gelen doğal yöntemler sayesinde hastalığın ilerlemesini önleyebilir, bitkisel tedavilerle hastalığınız ilerlemeden iyileşebilirsiniz. Boğaz iltihabında en yaygın olan bitki çayları evde tedavi yöntemleri arasında en etkili olanıdır. Bitki çayları, boğaz ağrınızı hafifletir ve vücudunuz için gerekli sıvıyı sağlıklı bir şekilde almanıza yardımcı olur.

Ihlamur boğaz ağrılarında en çok tüketilen bitki çaylarındandır. Bitki çayları arasında en yaygın olarak tüketilen ıhlamur boğaz enfeksiyonu tedavisinde etkilidir. Ada çayı ve tarçın çayı bademcik ve boğaz iltihaplarına iyi gelen bitki çaylarındandır. Ada çayı demlendikten sonra gargara olarak kullanılır. Tarçın çayını her gün en fazla 3 bardak olmak üzere tüketebilirsiniz.

Ilık süt ve taze meyve suyu, bitki çaylarının yanı sıra boğaz iltihabına iyi gelen içeceklerdendir. Süt, boğaz yaralarına iyi gelir ve boğaz şişmesinden korur. Tuzlu suyla gargara yapmak enfeksiyon ağrısını azaltacaktır. Bal ve limon evde tedavi yöntemlerinde sıkça kullanılır. Boğaz şişmesine iyi gelen bal ve limon karışımını günde 3-4 defa tüketebilirsiniz.