Çocuklarda burun tıkanıklığı nasıl geçer? Burun tıkanıklığına iyi gelen yöntemler

Geniz eti büyümeye başlarsa bundan olabilir fakat tüm bu şartlar normal o zaman odanın ısısına ve nemine bakmak gereklidir. Özellikle kış mevsiminde oda ısısı 21 - 22 dereceyi geçmemelidir. Çünkü daha serin ortamda solunum sistemimizin savunma mekanizması daha hızlı çalışır. Burun tıkanıklığının önlenmesi için de odanın çok sıcak olmaması gerekmektedir.

Bİr de ufak bir nemölçer ile odanın nemine bakmak gerekmektedir. Nem yüzde 45 ile 50 arasında olmalıdır. Eğer kaloriferler çok yandığı için odanın nem derecesi çok kuruysa yüzde 20'ye kadar düşer. O zaman odanın nemine arttırmak için çok basit tedbirler alınabilir. Bunların başında kalorifere ıslak bir havlu koymak yeterli olabilir aynı şekilde oda nemlendiricisi de tercih edilir.

Çok sıcak ve çok kuru ortamlarda enfeksiyon da olur burun da tıkanır ve hastalık da ilerleyebilir.

Çocuklarda burun tıkanıklığı nasıl geçer?

- Tıkalı olan burnun tuzlu su ile temizlenmesi; burun tıkanıklığının azlamasına ve mikropların temizlenmesine yardımcı olmaktadır.

- Kapalı alanlarda oturuyorsanız oturduğunuz odada bir çaydanlık içerisinde kaynattığınız suyu koyun. Suyun buharının oluşturduğu nem size iyi gelecektir.

- Uyuduğunuz odanızı mutlaka havalandırın. Günde en az 20 dakika uyuduğunuz yatak odasını havalandırın, toz nedeniyle burun tıkanıklığı yaşanılan durumlarda uyuduğunuz odada halı bulundurmayın. En sık alerjik burun tıkanıklığı nedenleri halıdaki mikroplardır.

- Burun tıkanıklığı yaşanılan süreçte burna bir miktar limon damlatmak da tıkanıklığı açacak yollardan biridir.