Covid-19 ile ilgili yeni çalışma! Kanser hastaları için umut verici sonuçlar ortaya çıktı

Yeni bir araştırmaya göre, solid tümöre sahip kanser hastaları, koronavirüs enfeksiyonuyla hastalığı olmayan insanlar kadar iyi savaşabildikleri ortaya çıkarıldı. Ancak kan kanserinden muzdarip insanlar, enfeksiyondan sonra daha hafif bir bağışıklık tepkisi nedeniyle Covid-19 ile daha az mücadele edebiliyor gibi görünüyor. Bulgular, Cancer Research UK tarafından finanse edilen bir araştırmadan elde edildi ve karantina sırasında kanser hastalarına bir umut ışığı olduğu bildirildi.
Birleşik Krallık Kanser Araştırma Merkezi'nin hemşiresi Martin Ledwick, kanserli insanların ve ailelerinin belirli kanser türleri ve tedavisinin enfeksiyonla savaşma yeteneğini azaltabilmesi nedeniyle virüs konusunda oldukça endişeli olduklarını belirtti.
"KAN KANSERİNE SAHİP KİŞİLER DAHA SAVUNMASIZ OLABİLİR"
Bu çalışma, solid tümöre sahip olanlar için umut verici olsa da kan kanserli kişilerin daha savunmasız hale gelebileceği konusunda kanıtları destekliyor.
Tedavinin herhangi bir aşamasındaki kan kanseri hastaları, klinik olarak aşırı derecede savunmasız olarak kabul edilir.
Son araştırmayı yapan uzmanlara göre, Covid-19'a karşı bağışıklık tepkisi, solid tümörü olan kişilerde kanser hastası olmayan kişilerle aynı düzeyde olduğu tespit edildi. Bu durumun, hastaların kanserin ileri evrelerinde olduğu ve tedavi gördüğü durumlarda bile aynı olduğu ortaya kondu.
"GÜÇLÜ BİR BAĞIŞIKLIK TEPKİSİ VEREBİLDİKLERİ TESPİT EDİLDİ"
Araştırmacılar, kan örneklerini değerlendirdi ve 76 kanser hastasında bağışıklık tepkisi kanıtı arandı. 41 Covid-19 testi pozitif çıktı ve 35 tanesi ise enfekte değildi.
Bu araştırmalar sırasında her iki grubun da ilk Covid-19 enfeksiyonuna güçlü bir bağışıklık tepkisi verebildiği ve daha sonra virüse maruz kaldıktan sonra 78 gün sonrasına kadar yüksek seviyelerde antikor geliştirebildikleri sonucuna ulaşıldı.
Bununla birlikte, araştırmacılar, kan kanseri hastalarının ilk enfeksiyon belirtilerinden sonra 90 güne kadar virüsten kurtulamamasının yanı sıra koronavirüse yanıt verme seviyelerinin de farklı olduğunu buldular.
"KANSER TÜRÜNÜN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ETKİLEME BİÇİMİ ÖNEMLİ"
Bağışıklık hafızasında önemli bir rol oynayan bir tür bağışıklık hücresi olan B hücrelerini etkileyen kanserler, vücudun enfeksiyonla savaşma yeteneğini ciddi şekilde engelledikleri için özellikle endişe vericidir.
King's College London'da Kanser Araştırmaları Merkezi'nden Dr. Sheeba Irshad, virüse karşı verilen yanıtın kalıcı antikorlar geliştirir ve kanser tedavisine mümkün olduğu en kısa sürede devam edilebileceğini belirtti.
Tüm bu süreci yönetmek için kanser hastalarının da virüsle temasında dikkat edilmesi önemli olmakla birlikte yapılan yeni çalışmalar ile hangi tür kanserlerin Covid-19 etkisine karşı daha iyi tepki vereceği konusunda çalışmalara devam ediliyor.