Covid-19 ile ilgili yeni çalışma! Kanser hastaları için umut verici sonuçlar ortaya çıktı

Yeni bir araştırmaya göre, solid tümöre sahip kanser hastaları, koronavirüs enfeksiyonuyla hastalığı olmayan insanlar kadar iyi savaşabildikleri ortaya çıkarıldı. Ancak kan kanserinden muzdarip insanlar, enfeksiyondan sonra daha hafif bir bağışıklık tepkisi nedeniyle Covid-19 ile daha az mücadele edebiliyor gibi görünüyor. Bulgular, Cancer Research UK tarafından finanse edilen bir araştırmadan elde edildi ve karantina sırasında kanser hastalarına bir umut ışığı olduğu bildirildi.

Birleşik Krallık Kanser Araştırma Merkezi'nin hemşiresi Martin Ledwick, kanserli insanların ve ailelerinin belirli kanser türleri ve tedavisinin enfeksiyonla savaşma yeteneğini azaltabilmesi nedeniyle virüs konusunda oldukça endişeli olduklarını belirtti.