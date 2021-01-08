Hamilelikte öksürüğe ne iyi gelir, nasıl geçer? İbrahim Saraçoğlu ile hamilelikte öksürüğe iyi gelen bitkisel çözümler

Anne adayları ne kadar sağlığına dikkat etse de öksürük sorunu hamileliğin herhangi bir ayında ortaya çıkabilmektedir. Hamileliğin getirmiş olduğu hormonsal değişiklikler ve vücut yapısındaki değişimler beraberinde alerjik reaksiyonları da getirerek öksürüğe sebep olabilir. Ama öksürüğün sık görülen nedeni grip ve nezle diyebiliriz. Öksürükten dolayı anne adayları en çok tedirgin olduğu soru hamilelikte öksürük bebeğe zarar verir mi? konusu oluyor. Hamilelikte öksürük tehlikeli mi gibi birçok sorunun yanıtını açıklamaya çalıştığımız içeriğimizden aynı zamanda hamilelikte öksürüğe ne iyi gelir ve nasıl geçer sorularına yanıt bulabilir, öksürüğe iyi gelen evde doğal ve bitkisel yöntemler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

HAMİLELİKTE ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?

Hamilelikte gıcık şeklinde öksürük anne adaylarını oldukça rahatsız eder ve sürekli öksürme hissi verir. Gıcık şeklinde öksürüğün diğer adı kuru öksürüktür. Yani balgamsız, boğazda yanma ve gıcıklık hissi ile oluşan öksürük çeşididir. Gece yatarken de ortaya çıkar. Hamilelik sürecinden dolayı rahat pozisyonda uyuyamayan anne adayları bir de öksürük ile uğraşmak zorunda kalabilirler. Siz hamilelikte öksürüğe iyi gelen yöntemlerden bahsedeceğiz.

Ilık bir sütün içine bal karıştırın ve için. Boğazın yumuşamasını sağlayacaktır.

Ilık bir suda duş almak buharın oluşturduğu etkiyle burun ve boğaz solunum kanallarındaki kuru havayı nemlendirecektir.

Sıvı ve su tüketimi çok önemlidir. Günde 2 ya da 2.5 litre su tüketmelisiniz.

Bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesi için C vitamini içeren besinler tüketmelisiniz.

Sıcak bir çorba içmeyi deneyebilirsiniz.

Zencefil, ıhlamur, adaçayı, nane limon, kekik gibi bitkisel çayları içebilirsiniz.

Elma kabukları ve elma dilimlerini kaynatıp içebilirsiniz.

Bal, zencefil ve karabiber karışımı öksürüğe iyi gelen bir yöntemdir.

Bulunduğunuz odayı sıkça havalandırın ya da buhar makinesi ile nemlendirin.

HAMİLELİKTE ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?

Hamilelikte öksürük tedavisi öksürüğe neden olan hastalığın şiddetine göre uygulanmaktadır. Öksürük sorunu normal şartlar altında bir hafta içerisinde geçebilen bir olaydır. Uzun sürmesi ve ateşlenme gibi durumlarda doktor kontrolü şarttır. İşte hamilelikte öksürük nasıl tedavi edilir? yanıtı…

Öksürük üst solunum yolu hastalıklarıyla ilgili bir durumdan kaynaklı ise bol bol sıvı tüketimi önemlidir. Üst solunum yolu enfeksiyondan kaynaklı uzun süreli öksürük, balgam çıkarma, boğaz ve burun tıkanıklığı varsa; burum damlaları, buhar cihazı, okyanus suyu gibi tedaviler uygulanabilir. Öksürük alerjik bir reaksiyondan kaynaklı ise doktor kontrolü altında ağız spreyleri, buhar cihazı gibi tedaviler uygulanabilir.

HAMİLELİKTE ÖKSÜRÜĞÜ NE KESER?

Hamilelik sürecinde oluşan öksürüğü kesmek için süt, bal, pekmez, zencefil dörtlüsünü tüketmeniz öksürüğe iyi gelecektir. Örneğin; bal, zencefil ve süt karışımını deneyebilirsiniz.

HAMİLELİKTE ÖKSÜRÜK ŞURUBU İÇİLİR Mİ?

Hamilelik sürecinde doktorlar vitamin ilaçları haricinde hiçbir ilacı kullanmaya izin vermezler. Öksürük içinde öksürük şuruplarının içilmesi tavsiye edilmiyor.

HAMİLELİKTE ÖKSÜRÜK TEHLİKELİ Mİ?

Uzun süreli geçmeyen öksürükler genelde soğuk algınlığına bağlı sebepler yüzünden olabilir. Uzun süren öksürükler vajinadan kan gelmesine yol açabilir. Ya da doğumun yaklaştığı dönemlerde amniyon zarının daha erken yırtılmasına neden olabilir. Anne adayları bu konuyla ilgili hamilelikte öksürük erken doğuma sebep olur mu? sorunun yanıtını merak ediyorlar. Bu duruma kesin ve net bir cevap alabilmek için en doğru hareket uzman bir doktora görünmektir.

HAMİLELİKTE ÖKSÜRÜK NEDEN OLUR?

Anne adayları için hamilelik sürecinde oluşan her hastalık ve beraberinde gelen hastalık belirtileri psikolojik olarak rahatsız eder. Karınlarında taşıdıkları bebekleri için tedirgin olurlar. Öksürükte hastalık belirtileri arasında yer alırken hamilelik sürecinde de kendini göstererek ciddi sorunlara yol açabilir. Hamilelikte meydana gelen öksürüğün nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Alerjik durumlar

Zatürre

Bronşit

Soğuk algınlığı

Mide reflüsü

Boğazda ve üst solunum yollarında tahriş

Astım

Sigara içmek

HAMİLELİKTE ÖKSÜRÜK İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLİR?

Öksürük sorunu hamilelik döneminde başlarsa kulak burun boğaz doktoruna görünebilirsiniz. Ayrıca dâhiliye doktoruna da görünmenizde fayda vardır.

HAMİLELİKTE ÖKSÜRÜK BEBEĞİ ETKİLER Mİ?

Ebeveynler annenin hamilelik sürecinde bebeğe zarar gelmemesi için çok dikkatli ve hassas olurlar. En ufak bir rahatsızlıkta bile kendilerinden çok taşıdıkları bebekleri düşünürler. Bu annelik içgüdüsünden gelen bir durumdur. Örneğin; sürekli olan öksürük bazen şiddetli de olabilmektedir. Öksürdüğümüzde sanki vücudumuzdan bir parça koparmış gibi olur. Bu yüzden hamilelikte öksürük bebeğe zarar verir mi? Sorusu akıllara takılıyor.

Öksürükten kaynaklı anne karnında ne kadar sarsıntılar oluşsa da bebeği hiçbir şekilde etkilemez. Amniyon kesesi bebeğinizi dış etkenlerden karşı koruyan bir tür kamuflajdır.

HAMİLELİKTE ÖKSÜRÜĞE İYİ GELEN İBRAHİM SARAÇOĞLU KÜRÜ