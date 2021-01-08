Patlayan araçta can verdi

PATLAMA MEYDANA GELDİ

Kalıcı Konutlar K 12 Blok önünde yaşanan olay iddialara şu şekilde gelişti. Sabah evden çıkan ve park halinde duran aracına binen Kızılırmak'ın aracını çalıştırması ile birlikte önce bir patlama meydana geldi. Ardından yangın çıktı. Patlama sesini duyan bölge sakinleri dışarıya çıktıklarında bir aracın alev aldığını fark edince hemen durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine kısa sürede polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürerek yapmış oldukları kontrollerde, Ufuk Kızılırmak'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ve cumhuriyet savcısı olay yerinde yaptıkları incelemeler sonrası cenaze adli tıpa gönderilirken, kullanılamaz hale gelen araç ise otoparka çekildi. Gaz sıkışması sonucu meydana geldiği düşünülen patlama ve yangın ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.