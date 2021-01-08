Saç tasarımcısı Samet Zili’den dijital girişim

Türkiye ve İngiltere'nin ünlü saç tasarımcılarından Samet Zili, Covid-19 sürecinde iş dünyasındaki dijital dönüşümün hız kazandığını söyledi: "Dünya genel olarak ekonomik bir kasvetin içinde. Yasaklar ekonomik yönlü endişeleri daha da büyüttü. İnsanlar eve kapanırken bazı sektörler ciddi bir darboğaza girdi, bazıları da yeni fırsatlar yakaladı. Örneğin; dijital temeller üzerinden faaliyet gösteren firmalar büyük avantaj sağladı. Sanal platformlarda harcanan zaman da para da arttı. İnsanlar sosyal medya platformlarında, mobil cihazlarında, bilgisayarlarında yani dijital dünyada daha fazla vakit geçirmeye başladı. Bu durum aslında hepimiz için mesaj niteliğinde."

'PANDEMİ SÜRECİNDE BAKIM' ÖNERİLERİ BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Londra'da saç tasarım stüdyosu bulunan başarılı iş adamı, pandemi sürecinin güzellik sektörünü olumsuz etkilediğini dile getirdi. Başarılı iş adamı, bu nedenle dijital dönüşüme ayak uydurarak yeni bir girişimde bulunduğunu ve danışmanlık hizmeti vermeye başladığını açıkladı: "Pandemi güzellik sektörüne büyük darbe vurdu. Özellikle yasak süreçlerinde haftalarca iş yerimizi açamadık. İnsanlar virüsün bulaşma tehlikesinden dolayı güzellik merkezlerine gitmekten çekiniyor. Ve bu durum bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Biz de bu süreçte iş dünyasının değişen yanına ayak uydurarak dijital danışmanlık hizmeti vermeye başladık. 'Pandemi sürecinde bakım' başlığından yola çıkarak özellikle stresin etkilediği saçlar için yol gösterici içerikler hazırlayıp paylaşıyoruz. Bu öneriler kadınların çok dikkatini çekiyor. Aynı zamanda evde uygulayabildikleri bakımlarla da kadınlarımız kendilerini motive ediyor."