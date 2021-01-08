Covid-19’da yeni ölümcül tehlike

Sigara içenlerin koronavirüsün üç ana semptomuna sahip olma olasılığının %14 daha yüksek olduğu tespit edildi. Ateş, inatçı öksürük ve nefes darlığı belirtileri, sigara içenler için daha büyük bir tehlike oluşturduğu kayıtlara geçti. Ayrıca sigara içenlerin aynı anda ondan fazla semptom geliştirme riski, sigara içmeyenlere göre %50 daha fazla olduğu bildirildi. Uzmanlar, sayısız semptom gelişiminin genellikle daha şiddetli enfeksiyonun bir göstergesi olduğunu belirtti.
"ÖLÜM RİSKİ ÇOK DAHA YÜKSEK"
Pandemi süreci ilerledikçe, Covid-19'a yakalanan sigara içen hastaların semptomlarının hızla ilerlediğini ve ölüme yol açtığını görme olasılığının daha yüksek olduğu yeni araştırmalar da ortaya çıktı. King's College London'da baş araştırmacı ve öğretim görevlisi olan Dr. Mario Falchi, sigara içenlerin sigara içmeyenlere göre daha geniş bir yelpazede Covid-19 semptomlarından muzdarip olma riskinin daha yüksek olduğunu açıkça gösterildiğini belirtti.