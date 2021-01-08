Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Covid-19’da yeni ölümcül tehlike

’da yeni ölümcül tehlike

Yeni bir çalışma, sigara içmenin ciddi bir vakası geliştirme ve hastaneye yatma ihtiyacı riskini iki katına çıkardığını ortaya koydu. Araştırma, hastaneye yatan hastalar üzerinde yapıldı ve elde edilen verilerde sigara içen birinin içmeyen birine oranla daha yüksek şiddetli semptomlar gösterme riskinde olduğunu açıkladı. İşte endişe veren o çalışmanın detayları…

Giriş Tarihi: 8.1.2021 10:30 Son Güncelleme: 8.1.2021 11:01 ABONE OL
Covid-19’da yeni ölümcül tehlike

Sigara içenlerin koronavirüsün üç ana semptomuna sahip olma olasılığının %14 daha yüksek olduğu tespit edildi. Ateş, inatçı öksürük ve nefes darlığı belirtileri, sigara içenler için daha büyük bir tehlike oluşturduğu kayıtlara geçti. Ayrıca sigara içenlerin aynı anda ondan fazla semptom geliştirme riski, sigara içmeyenlere göre %50 daha fazla olduğu bildirildi. Uzmanlar, sayısız semptom gelişiminin genellikle daha şiddetli enfeksiyonun bir göstergesi olduğunu belirtti.

"ÖLÜM RİSKİ ÇOK DAHA YÜKSEK"

Pandemi süreci ilerledikçe, Covid-19'a yakalanan sigara içen hastaların semptomlarının hızla ilerlediğini ve ölüme yol açtığını görme olasılığının daha yüksek olduğu yeni araştırmalar da ortaya çıktı. King's College London'da baş araştırmacı ve öğretim görevlisi olan Dr. Mario Falchi, sigara içenlerin sigara içmeyenlere göre daha geniş bir yelpazede Covid-19 semptomlarından muzdarip olma riskinin daha yüksek olduğunu açıkça gösterildiğini belirtti.

Yapılan çalışmalar, sigara içen birinin hastaneye gitme ve hastalığı nedeniyle hastanede yatma olasılığının da daha yüksek olduğunu tespit etti. Bu nedenle yetkililer, sigarayı bırakmanın ve hastalığın sağlık sonuçlarını azaltmak için yapabilecek en doğru şeylerden biri olduğunu açıkladı.

B12 vitamin eksikliğinin çaresi bu besinde! İşte B12 eksikliğini gidermenin yolu...

ARKADAŞINA GÖNDER
Covid-19’da yeni ölümcül tehlike
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA