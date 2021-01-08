Covid-19’da yeni ölümcül tehlike

Sigara içenlerin koronavirüsün üç ana semptomuna sahip olma olasılığının %14 daha yüksek olduğu tespit edildi. Ateş, inatçı öksürük ve nefes darlığı belirtileri, sigara içenler için daha büyük bir tehlike oluşturduğu kayıtlara geçti. Ayrıca sigara içenlerin aynı anda ondan fazla semptom geliştirme riski, sigara içmeyenlere göre %50 daha fazla olduğu bildirildi. Uzmanlar, sayısız semptom gelişiminin genellikle daha şiddetli enfeksiyonun bir göstergesi olduğunu belirtti.