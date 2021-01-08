Tek taraflı boğaz ağrısı ve bademcik şişmesi nasıl geçer? Boğazın sağ ve sol tarafında ağrı neden olur?

Tonsillit, bademciklerinizin maruz kaldığı bir enfeksiyondur. Tek taraflı ya da çift taraflı olabilir ve enfeksiyon arttığı takdirde yüksek ateşe de neden olabilir. Özellikle 2019 sonunda ortaya çıkan corona virüsü kaynaklı KOVİD-19 semptomları ile bu nedenle karıştırılabilir. Kesin olarak teşhis için doktora başvurmanız tavsiye edilir. Peki, tek taraflı boğaz ağrısı ile ortaya çıkabilen tonsilit nedir?
Tonsillit, özellikle çocuklarda yaygındır. Arada bir olabilir ya da kısa sürede tekrar tekrar baş gösterebilen bir hastalıktır.
BADEMCİK İLTİHABI NE KADAR SÜRER
Bu hastalığın belirtileri genellikle 3 ila 4 gün sonra kaybolur.
Tonsillit bulaşıcı değildir, ancak buna neden olan enfeksiyonlardır (örneğin, soğuk algınlığı ve grip).
Bu enfeksiyonların yayılmasını durdurmak için:
Semptomları hafifletmeye yardımcı olmak için:
Boğaz ağrısını hafifletmek için tavsiye verebilir ve tedaviler önerebilirler, örneğin:
TONSİLLİT BELİRTİLERİ TEK TARAFLI VE ÇİFT TARAFLI BOĞAZ AĞRISI
Bademcik iltihabının ana belirtileri iltihaplı ve şişmiş bademciklerdir, bazen ağzınızdan nefes almayı zorlaştıracak kadar şiddetlidir. Diğer semptomlar şunları içerir:
ÇOCUKLARDA BELİRTİLER AYRICA ŞUNLARI İÇEREBİLİR:
TONSİLLİT NEDENLERİ
Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar bademcik iltihabına neden olur. Yaygın bir neden, strep boğazına da neden olabilen Streptococcus (strep) bakterileridir. Diğer yaygın nedenler şunlardır: