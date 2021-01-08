Tek taraflı bademcik şişmesi belirtileri - Sağ ve sol bademcik şişmesine ne iyi gelir, nasıl geçer?

Kış aylarında veya mevsim geçişlerinde sık sık karşımıza çıkabilecek sorunlardan olan bademcik şişmesi özellikle çocuklarda sıklıkla görülürken, yetişkinlerde de azımsanamayacak kadar çok görülebiliyor. Sabah saatlerinde uyandığınızda boğazında ağrı, kaşıntı gibi gibi sorunlar baş gösterirse bademcik şişmesi problemi ile karşı karşıya olabilirsiniz. Peki, bademcik şişmesi neden olur? Bademciklerin iltihaplanması ile vücutta boy gösteren bu rahatsızlık, insan hayatını yüksek oranda etkileyebilir. Yutkunmada zorlanma, ses tonlarının değişmesi, ağız kokusu gibi problemlerin boy gösterdiği hastalıkta çeşitli tedavi yöntemleri denenirken, bu noktada herhangi bir tedavi görmeden önce doktor kontrolüne gitmeniz şarttır. Bademcikler çoğu zaman iki taraflı şişerken, bazı zamanlarda bademciğin bir tarafının şişmesi diğer bir deyişle tek taraflı bademcik şişmesi gibi problemlerde görülebilir. Haberimizin ayrıntılarından bademcik şişmesi ile ilgili ayrıntılara ulaşabilir, bademcik şişmesine ne iyi gelir? sorusunun yanıtını bulabilirsiniz…

BADEMCİK ŞİŞMESİ NEDEN OLUR?

Bademcik şişmesinin birden fazla sebebi olabilir. Bunlar;

Bakteri ve virüslerden kaynaklı şişme: Grip, soğuk algınlığı, farenjit, diş apsesi, üst solunum yolları problemi gibi nedenlerden kaynaklı olarak vücutta görülebilen bademcik şişmesi, enfeksiyona sebep olan bakteri ve virüslerin bağışıklık sistemini düşürmesi karşısında görülür. Sigara ve alkol tüketimi: Yüksek oranda sigara ve alkol tüketimi bademciklerin iltihaplanarak şişmesine neden olur. Bunun başlıca sebebi ise bu iki alışkanlığın vücut bağışıklık sistemine verdiği zararlardır. Sinüzit: Kış aylarında sıklıkla karşılaşılan problemlerden olan sinüzit, bademcik şişmesini tetikleyebiliyor. Bu sebepten dolayı bademcik şişmesinin bir diğer nedeni de sinüzittir.

Peki, bademcik şişmesi dışarıdan belli olur mu?

Bu sorunun yanıtı bademcik problemi yaşayan vatandaşlar tarafından sürekli aratılıyor. Bademcik şişmesi normal şartlarda dışarıdan gözükmez ancak hastalığın fazla ilerlemesi durumunda bu problem de baş gösterebilir.

BADEMCİK ŞİŞMESİ NASIL VE KAÇ GÜNDE GEÇER?

Bademcik rahatsızlığı ile kış aylarında ve mevsim geçişlerinde sıklıkla karşılaşabilir. Bu noktada bilinmesi gereken etkenlerden bir tanesi uygun ağız bakımı ve yeterli sıvı alımının önemidir. Hastalığın süresi 7-8 gün civarında olurken, istirahatin de oldukça önemli olduğu unutulmamalıdır. Bu noktada yine doktorunuza danışmanız gerekmektedir. Doktorunuz gerek görürse, antibiyotik tüketimi de belirgin bir şekilde baş ağrısı, boyundaki lenf bezi şişkinliği ve ateş gibi rahatsızlıkları azaltabilir. Yine doktorunuzun vereceği ilaçlar enfeksiyon bölgesinin kısa süre içerisinde düzelmesinde faydalıdır. Peki, bademcik şişmesi kaç günde geçer?

Bademcik şişmesi hastalığı kendini 7-8 gün sınırlayan bir rahatsızlıktır. Ancak doktor kontrolünde doğru tedavi yöntemleri ile bu süre kısaltılabilir.

Bademcik şişmesine karşı evde uygulayabileceğiniz yöntemlere de yazımızın ilerleyen kısımlarında yer verdik…

BADEMCİKLERİN ŞİŞTİĞİ NASIL ANLAŞILIR?

Bu noktada unutulmaması gerek bilgilerden bir tanesi de bademcik iltihabının tek bir şekilli yoktur. Birden fazla şekilde kendini vücutta gösterebilen bu hastalığın ise belli başlı belirtileri bulunmaktadır. Bu belirtilerin görülmesi ile bademcik iltihabı anlaşılabilir. Peki, bademcik iltihabı belirtileri nelerdir? İşte yanıtı

BADEMCİK ŞİŞMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bademciğin yukarıda da belirttiğimiz belirtileri vardır. Bu belirtilerden bazılarına haberimizin içerisinde yer verdik…

Yüksek derece de ateş

Yutkunmada zorlanma

Boğazda ağrılar

Halsizlik hissiyatı

Boğaz kısmında şişkinler

Mide bulantısı ve kusma

Seste değişiklik ve yutkunma sırasında boğaza bir şey takılıyormuş hissi

BADEMCİK ŞİŞMESİNE NE İYİ GELİR?

Bademcik şişmesi problemi doğal yöntemlerle tedavi edilebilir. Bu noktada doktorlara danışarak ilaç tedavisi ile hastalığı kısa sürede atlatmak mümkünken, bazı bitkisel tedavilerle de hastalığı kolaylıkla atlatabilirsiniz. İşte bademcik şişmesine iyi gelen bitkisel yöntemler;

Tuzlu ılık su: 1 çay kaşığı tuzu ılık su ile güzelce karıştırın. Tuz eridiğinde bu suyla gargara yapabilirsiniz. Günde 2-3 kez bu gargarayı tekrarlayarak şişliğin inmesini sağlayabilirsiniz.

1 çay kaşığı tuzu ılık su ile güzelce karıştırın. Tuz eridiğinde bu suyla gargara yapabilirsiniz. Günde 2-3 kez bu gargarayı tekrarlayarak şişliğin inmesini sağlayabilirsiniz. Limonlu ılık su: Hem C vitamini açısından zengin içeriği ile bağışıklığı güçlendiren hem de mikropları öldürücü etkisi sayesinde boğazdaki mikropları yok eden limon suyu ile gargara yaparak boğazınızı rahatlatabilirsiniz.

BADEMCİK ŞİŞMESİNE İYİ GELEN BİTKİSEL TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Halk arasında her derde deva diye adlandırılan bazı bitkilerin bademcik tedavisine de iyi geldiği bilinmektedir. İşte o bitkiler;

Sarımsak: Özellikle öksürük gibi boğaz rahatsızlıklarına iyi gelmesi ile bilinen sarımsak, yine bir diğer boğaz problemi olan bademcik şişmesine de iyi geldiği biliniyor. İşte bademcik şişmesine iyi gelen diğer bitkiler;

Papatya

Meyan kökü

Okaliptüs

Ihlamur

Ada çayı

Çemen otu tohumu

Tarçın çayı

Ballı ılık su

Bal ve zencefil karışımı

Portakal suyu

Bademcik şişmesine hangi ilaç iyi gelir?

Bademcik şişmesinde ilaç tedavisi hastalığın süresini kısaltmak için birebirdir. Ancak bu noktada bilinmesi gereken en önemli etken ise ilaçların doktor kontrolünde kullanılmasıdır.

TEK TARAFLI BADEMCİK ŞİŞMESİ! BADEMCİĞİN BİR TARAFININ ŞİŞMESİ

Adenovirüs ismi verilen tek taraflı bademcik şişmesi, genellikle enfeksiyonel sebeplerle çıkmaktadır. Halk arasında öpücük hastalığı olarak da adlandırılan Ebstrein-Barr virüsü ve adenovirüs gibi virüsler, sol bademcik şişmesinin en büyük sebepleri olarak bilinir.