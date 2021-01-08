Van’da bir yılda 7 ton 897 kilo uyuşturucu yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor.

BİR YILDA BİN 299 OPERASYON

Bu çalışmalar kapsamında bir yılda gerçekleştirilen bin 299 operasyonda 7 ton 897 kilo 262 gram uyuşturucu madde ile bin 560 kök hint keneviri ele geçirildi. operasyonlarda gözaltına alınan bin 735 kişiden 342'si tutuklandı.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ "HASSAS BURUNLAR"

Narkotik dedektör köpekleri uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası olurken, operasyonlarda polis ve jandarmanın büyük destekçisi oluyor. Uyuşturucu tacirlerinin, 'zula' diye tabir edilen bölmelere uyuşturucuları saklarken, polis ve jandarma ekiplerinin deneyimli dedektör köpeklerinden kaçmıyor.

BİR YILDA 7 TON 897 KİLO UYUŞTURUCU YAKALANDI

2020 yılında gerçekleştirilen bin 299 operasyonda 5 ton 622 kilo 647 gram eroin, bin 282 kilo 637 gram esrar, 254 kilo 394 gram afyon sakızı, 738 kilo 548 gram metamfetamin, bin 560 kök hint keneviri ile 2 milyon 21 bin 313 paket kaçak sigara ele geçirildi.