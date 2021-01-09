Bu hastalık Covid-19 ile karıştırılıyor!

Kovid-19 için filmler çekildiğinde tüberküloz hastalarının da tespit edildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Akkoyunlu, "Bu dönem içerisinde tüberküloz hastaları, herhangi bir aksama veya problem yaşamadılar. Akciğer kanserleri için de aynı durum geçerli. Akciğer dışında bir hastalığı olan hastalar için ise benzer şeyleri söylemek mümkün değil. Mesela uyku hastalıklarının takibinde ciddi problem var. Takiplerinde ve tedavilerinde bozukluklar var. Yetişemiyoruz maalesef. Tabii sistemi ve sağlık bakımını ciddi şekilde zorluyor. Onun için rutin gidişatı olan, belki de kronik hastalıklarda aksamalar olabiliyor maalesef" diye konuştu.

"TÜBERKÜLOZ İLE KORONAVİRÜS HASTALARI BİRBİRİYLE KARIŞTIRILABİLİYOR"

Koronavirüs ile tüberkülozun bazı ortak belirtileri olduğunun altını çizen Prof. Dr. Akkoyunlu, "İşin özüne baktığımızda tüberküloz ve kovid-19 aslında birbirinden çok farklı hastalıklar. Kısmi de olsa bazı belirtiler ortak. Mesela öksürük, halsizlik, kırgınlık, ateş gibi belirtileri örnek gösterebiliriz. Dolayısıyla bazen tüberküloz hastaları ile koronavirüs hastaları benzer semptomlar nedeniyle karıştırılabilir. Hatta, eğer türbekülozun erken dönemiyse, akciğer görüntüleri de karışabilir. Ama genel hat itibariyle, daha detaylı bakıldığında çok ciddi farklar görülebilir. Şöyle düşünülebilir, uzaktan bakıldığında bütün çekik gözlüler birbirine benzetilir. Ancak içlerine girince hepsi birbirinden farklıdır" diyerek işin uzmanları açısından çok ciddi bir benzerliğin söz konusu olmadığını söyledi.