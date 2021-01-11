Bölgede ilk defa damarlı kemik ve doku nakli yapıldı

Bölgede ilk defa damarlı kemik ve doku nakli Şanlıurfa'da yapıldı. Ateşli silah yaralanması nedeniyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen hastanın bacağına bölgede ilk defa dünya standartlarında mikro cerrahi yöntemle damarlı kemik ve doku nakli yapıldı.

8 ay önce bacağından silahla vurularak hastaneye sevk edilen 39 yaşındaki Mustafa Çiftçi isimli vatandaşa Ortopedi Uzmanı Op.Dr. Coşkuner Kalın ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdullah Sürücü tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralanmasının ciddiyetine bağlı olarak bacağında 12 cm kemik defekti bulunan hastaya El Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Numan Atılgan tarafından dünya standartlarında uygulanan damarlı kemik ve doku nakli operasyonu planlandı.

Hastanın yatağa bağımlı halde hayatını idame ettiğini belirten Op. Dr. Numan Atılgan yapılan operasyonla ilgili şunları söyledi; " Bu ameliyat sadece büyük merkezlerde yapılmakta olup bölgemizde ise ilk defa yapıldı. Mikro cerrahi ve teknik detaylar gerektiren ameliyatımız yaklaşık 5 saat sürdü. Kaval kemiğinin yanında bulunan fibula kemiğini damar kası ve cildiyle birlikte defektif bölgeye transfer ettik. 15 günlük takipleri boyunca hastamızda problem yaşamadık. Transfer ettiğimiz kemik canlılığını koruyor. Yaklaşık 1 ay sonra hastamızı yük vermeden yürütmeyi planlıyoruz.3 ay sonrada tam basarak yürümesini bekliyoruz. El cerrahisi kliniği olarak hastanemizin güçlü alt yapısıyla dünya standartlarında bu tür özellikli ameliyatları yaparak bölge insanımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.